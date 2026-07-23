LIVE TEXT Rusia a atacat Ucraina cu rachete „Iskander”, 5 rachete de croazieră și 168 de drone. Război în Ucraina, ziua 1611

UPDATE 10:10 Harkivul a fost ținta atacurilor rusești cu artilerie, informează Poliția Ucrainei. Mai multe stații de alimentare cu combustibil și un camion au luat foc.

De asemenea, armata rusă a lovit o mașină civilă în localitatea Starîi Saltiv, tot din regiune Harkiv, în urma căreia autovehiculul a luat foc. O femeie de 52 de ani, care se afla în mașină, a fost rănită.

În satul Iurcenkove, o dronă inamică a atacat o localnică în vârstă de 60 de ani. Ea a decedat pe loc în urma rănilor suferite.

În raionul Bogoduhiv, inamicul a bombardat localitatea Zolociv, satele Sosnivka și Turove. Au fost avariate casa de cultură, clădirile administrative, autovehiculele, școala, o cafenea și locuințe private. Au fost răniți un bărbat de 57 de ani și o fetiță de 12 ani. Răniții au fost transportați la spital.

O altă persoană a fost rănită în urma unei lovituri asupra unei întreprinderi civile din orașul Izium.

UPDATE 09:42 Începând cu ora 18:00 din 22 iulie și pe parcursul nopții de 23 iulie, rușii au atacat Ucraina cu rachete balistice, rachete de croazieră și drone, au comunicat Forțele Aeriene ale Ucrainei.

În timpul nopții, apărarea antiaeriană ucraineană a doborât 156 de ținte din 174 — 2 rachete de croazieră și 154 de drone. S-au înregistrat lovituri ale unei rachete balistice, a 3 rachete ghidate și a 7 drone de atac în nouă locații.

După cum a raportat guvernatorul Ivan Fedorov, în raionul Zaporijjea, în jurul orei 19:00, bombele aeriene ghidate rusești au provocat distrugeri în localitatea Bilenkoie, în urma cărora a murit un bărbat în vârstă de 38 de ani.

UPDATE 08:15 În noaptea de 23 iulie, dronele au atacat o rafinărie de petrol din regiunea Ulianovsk a Federației Ruse, scrie hromadske.

Guvernatorul regiunii Ulianovsk, Alexei Russkih a scris că dronele au atacat o instalație a complexului energetic din raionul Novospaski al regiunii Ulianovsk. Guvernatorul nu a precizat consecințele atacului, dar a menționat că va ține la curent cu privire la stingerea incendiului.

Între timp, canalele de Telegram raportează că a fost atacată o instalație a companiei „NS-Oil” — aceasta deține o rafinărie de petrol și o bază de gaz lichefiat în localitatea Novospasskoe.

Rafinăria din regiunea Ulianovsk prelucrează până la 600 de mii de tone de țiței pe an.

În plus, dronele au atacat infrastructura energetică din Ialta, situată în Crimeea ocupată temporar. În timpul nopții, a fost ținta atacurilor și orașul Luhansk, aflat sub ocupație.

Și în Voronej se aud explozii — canalele rusești de monitorizare informează că una dintre țintele probabile ale atacului ar fi putut fi centrul logistic al companiei Wildberries.