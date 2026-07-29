LIVE TEXT Rusia a atacat Ucraina cu 80 de drone, iar 65 au fost doborâte. Război în Ucraina, ziua 1617

UPDATE 8:15 În noaptea de 29 iulie, forțele ruse au atacat Ucraina cu 80 de drone de atac de tip Shahed (inclusiv cu reacție), Gerbera, Italmas, muniții rătăcitoare „Banderol” și drone-capcană de tip „Parodia”, lansate din direcțiile: Orel, Kursk, Breansk, Primorsko-Ahtarsk (Federația Rusă), precum și din Donețk și Hvardiiske, au anunțat miercuri, 29 iulie, Forțele Ruse a Ucrainei.

„Atacul aerian a fost respins de aviație, trupele de rachete antiaeriene, unitățile de război electronic și de sisteme fără pilot, precum și de grupurile mobile de foc ale Forțelor de Apărare ale Ucrainei.”

Potrivit datelor preliminare, până la ora 08:00, apărarea antiaeriană a doborât sau neutralizat 65 de drone de tip Shahed, Gerbera, Italmas și alte tipuri de drone în nordul, sudul și estul țării.

Au fost înregistrate 14 lovituri ale dronelor de atac în 10 locații, iar fragmente ale dronelor doborâte au căzut în alte două locații.