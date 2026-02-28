LIVE TEXT Rusia a atacat o gară din regiunea Dnipropetrovsk, un mecanic de locomotivăa fost rănit. Război în Ucraina, ziua 1466

UPDATE 10:20 Forțele ruse au atacat o gară din regiunea Dnipropetrovsk cu drone, rănind un mecanic de locomotivă electrică. Viceprim-ministrul pentru Restaurarea Ucrainei și ministrul pentru Dezvoltarea Comunităților și Teritoriilor, Oleksii Kuleba, a declarat acest lucru într-o postare pe Telegram, potrivit Ukrinform.

„În timpul nopții, Rusia a atacat una dintre gările din regiunea Dnipropetrovsk cu vehicule aeriene fără pilot. În urma impactului asupra unei locomotive electrice, mecanicul a fost rănit. Acesta a primit toată asistența medicală necesară, iar starea sa este stabilă”, se arată în comunicat.

Potrivit lui Kuleba, la locul impactului a izbucnit un incendiu. Serviciile de urgență acționează prompt pentru a elimina consecințele.

Kuleba a subliniat că Rusia încearcă din nou să perturbe logistica civilă – armata rusă atacă sistematic infrastructura care asigură transportul, evacuarea și aprovizionarea în întreaga țară. În ciuda acestui fapt, traficul feroviar rămâne stabil și continuă conform programului. Calea ferată continuă să funcționeze, menținând conexiunile chiar și în mijlocul amenințărilor constante.