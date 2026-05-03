LIVE TEXT Regiunea Odesa, ținta atacurilor ruse nocturne. Două persoane au murit, iar mai multe au fost rănite. Război în Ucraina, ziua 1530

UPDATE 11:35 În această noapte, armata rusă a atacat din nou regiunea Odesa, anunță Serviciul de Urgențe al Ucrainei. În zona rezidențială, trei case au fost avariate — părți ale locuințelor au fost distruse, ferestrele sparte și structurile deteriorate. O persoană a murit, iar alte trei au fost rănite.

Infrastructura portuară a fost, de asemenea, lovită — a izbucnit un incendiu, pe care echipele de salvare l-au stins rapid. Aici a murit încă o persoană, iar două au fost rănite.

La operațiunile de lichidare a consecințelor au fost implicați 83 de salvatori și 23 de unități tehnice ale Serviciului de Stat pentru Situații de Urgență, precum și 4 reprezentanți ai pompierilor voluntari și o unitate tehnică.

UPDATE 09:20 Rusia a lansat un atac masiv cu drone împotriva Kievului în seara a zilei de 2 mai. Forțele Aeriene au început să avertizeze că roiuri de drone rusești se îndreptau spre capitală cu puțin timp înainte de ora 22:00, ora locală. O oră mai târziu, jurnaliștii Kyiv Independent aflați la sol au raportat că apărarea aeriană era activă deasupra orașului.

Primarul Kievului, Vitali Klitschko, a raportat explozii și a îndemnat locuitorii să se adăpostească. Grupurile de monitorizare au raportat că până la 30 de drone zburau spre Kiev, deși aceste rapoarte nu au putut fi verificate la momentul publicării.

Pompierii au stins incendiile din trei case și o clădire rezidențială cu două etaje, flăcările extinzându-se la două clădiri adiacente, a raportat Serviciul de Urgență de Stat.

Nu au fost raportate victime în incendii.

Atacul asupra Kievului vine la o zi după ce Rusia a efectuat un rar atac masiv cu drone în timpul zilei în Ucraina, pe 1 mai, rănind cel puțin 12 persoane în orașul vestic Ternopil. Orașul se află departe de liniile frontului, la aproximativ 130 de kilometri (80 de mile) de granița cu Polonia.