LIVE TEXT Regatul Unit a anunțat că va furniza Ucrainei 1000 de rachete suplimentare pentru a consolida apărarea aeriană a țării. Război în Ucraina, ziua 1450

UPDATE 16:56 Regatul Unit a anunțat că va furniza Ucrainei 1000 de rachete suplimentare pentru a consolida apărarea aeriană a țării.

Ministerul britanic al Apărării informează că vor fi furnizate Kievului rachete multirol ușoare, fabricate în orașul Belfast.

Anterior, secretarul general al NATO, Mark Rutte, și-a exprimat încrederea că aliații vor găsi 15 miliarde de dolari pentru a finanța programul de asistență militară a Ucrainei în 2026.

UPDATE 15:29 Organizația Națiunilor Unite (ONU) a îndemnat Rusia să „înceteze imediat” atacurile împotriva infrastructurii energetice a Ucrainei, care au lăsat orașe întregi în întuneric și fără încălzire, reamintindu-i Rusiei că „luarea ca țintă a infrastructurii civile este interzisă în temeiul dreptului internațional”, relatează AFP, citează Agerpres.

„Noaptea trecută, Rusia a lansat din nou un atac la scară largă care a vizat infrastructura energetică din Ucraina. Sute de mii de civili s-au trezit fără lumină sau căldură”, a declarat Înaltul Comisar pentru Drepturile Omului, Volker Turk.

Înaltul Comisar al ONU pentru Drepturile Omului a declarat că urmările acestor atacuri afectează viața tuturor civililor. Milioane de gospodării se confruntă cu dificultăți în accesarea energiei electrice, având doar câteva ore de curent pe zi, în timp ce școlile neîncălzite au fost nevoite să se închidă, a remarcat el. Accesul la asistență medicală este, de asemenea, îngreunat.

Kievul susține că aceste atacuri au ca scop subminarea moralului ucrainenilor și slăbirea rezistenței acestora. Moscova neagă că ar fi vizat civilii ucraineni.

UPDATE 13:08 În urma atacului din noaptea de 12 februarie, în districtul Desnianskyi din Kiev sunt în vigoare întreruperi de urgență ale curentului electric, a informat compania energetică DTEK.

„Circa 107 de mii de gospodării din Kiev sunt temporar fără curent electric după un atac masiv. O altă noapte dificilă pentru sectorul energetic. Din cauza atacului masiv, unele case din districtul Desnianskyi sunt fără electricitate”, se arată în mesaj.

Se menționează că firmele de energie au restabilit deja alimentarea cu energie electrică a instalațiilor de infrastructură critică. În districtul Desnianskyi au fost introduse întreruperi de urgență ale curentului electric, în timp ce în restul orașului sunt în vigoare programe temporare de întreruperi ale curentului electric.

UPDATE 12:14 În noaptea de 12 februarie, forțele rusești au atacat capitala Ucrainei cu rachete balistice și drone. În districtul Darnytskyi, o rachetă a lovit o locuință privată. În districtele Holosiivskyi și Desnyanskyi, a lovit o clădire nerezidențială. În districtul Dniprovskyi, resturi au căzut lângă o clădire rezidențială, a raportat primarul Kievului, Vitali Klitschko. Două persoane au fost rănite, dintre care una a fost spitalizată; medicii evaluează starea sa ca fiind gravă.

În urma atacului, a scris Klitschko pe canalul său de Telegram, aproximativ 2600 de locuințe au rămas fără încălzire. Alte 1100 de clădiri ale orașului, a adăugat el, rămân fără încălzire în urma atacurilor rusești anterioare. Astfel, aproximativ un sfert din toate clădirile de apartamente din Kiev sunt fără încălzire.

De la începutul anului 2026, trupele ruse au intensificat atacurile asupra infrastructurii energetice a Ucrainei, inclusiv în Kiev și regiunea Kiev. Multe clădiri rezidențiale din capitala Ucrainei au rămas fără electricitate și încălzire în timpul frigului sever.

UPDATE 11:25 În urma bombardamentului rusesc, 20 de persoane au fost rănite în regiunea Harkiv, iar trei persoane au fost ucise. Acest lucru a fost raportat de Departamentul de Poliție Regională Harkiv, Parchetul și Poliția Regională Harkiv, scrie Hromadske.

În orașul Barvinkove, districtul Izium, o dronă rusească de un tip Geran-2, a atacat un magazin cu două etaje. Clădirea s-a prăbușit, aprinzând un incendiu care a cuprins peste 1.500 de metri pătrați.

Trupele ruse au lansat un atac ulterior, avariand clădiri rezidențiale cu mai multe etaje, garaje și mașini. În dimineața zilei de 12 februarie, 13 persoane au fost raportate rănite în acest atac.

Lângă satul Borshchovka, districtul Izyum, o dronă – rapoartele preliminare indică un tip Lancet – a lovit o ambulanță.

Sursa citată scrie că în ambulanță se aflau cinci persoane: lucrători medicali și pacienți. Atacul a ucis o femeie în vârstă de 63 de ani, a rănit alte persoane și le-a lăsat cu reacții severe de stres.

8:15 Rusia a atacat Kievul și alte orașe ucrainene cu rachete balistice și drone. Forțele Aeriene ale Ucrainei au avertizat că rachetele balistice rusești se îndreptau spre Kiev în jurul orei 2:20 dimineața,. La scurt timp după aceea, jurnaliștii Kyiv Independent au raportat explozii puternice în capitală, însoțite de pene de curent.

Mai puțin de 30 de minute mai târziu, drone rusești de tip Shahed au atacat orașul, au declarat jurnaliștii Kyiv Independent.

Forțele Aeriene ale Ucrainei au avertizat, de asemenea, că rachetele rusești vizau orașele Dnipro și Pavlohrad din regiunea Dnipropetrovsk din Ucraina.

Primarul Kievului, Vitali Klitschko, a raportat că rachetele balistice vizau instalațiile de infrastructură ale orașului. De asemenea, el a raportat o lovitură asupra unei case civile.

Două persoane au fost rănite în capitala Ucrainei în urma atacului rusesc, a declarat șeful Administrației Militare a orașului Kiev, Timur Tkachenko.

Kyiv Independent scrie că pe parcursul sezonului rece, Rusia a afectat puternic infrastructura critică a orașului Kiev, lăsând mii de locuitori fără acces la electricitate și încălzire pe fondul temperaturilor scăzute.

Starea de urgență a fost declarată la Kiev pe 14 ianuarie din cauza crizei energetice provocate de atacurile rusești.