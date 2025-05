LIVE TEXT Putin l-a înlocuit pe comandantul forțelor terestre al Rusiei. Război în Ucraina, ziua 1177

UPDATE 22:15 Vladimir Putin l-a înlocuit pe comandantul forțelor terestre ale Rusiei, generalul de armată Oleg Saliukov, potrivit unui decret publicat joi pe site-ul Kremlinului. Nu se cunoaște deocamdată cine îi va lua locul. Numirea vine în contextul în care presa susține că Rusia pregătește o ofensivă majoră în Ucraina, în ciuda eforturilor de pace în curs de desfășurare conduse de Statele Unite.

Saliukov a fost numit secretar adjunct al Consiliului de Securitate, se arată în decret.

Din ianuarie 2023, Saliukov a fost adjunctul lui Valeri Gerasimov, șeful Statului Major al Rusiei, care a fost numit de Putin comandant suprem pentru a conduce războiul Rusiei în Ucraina.

Saliukov a fost sancționat de Regatul Unit, Uniunea Europeană, Canada și alte câteva țări.

Consiliul de Securitate este cel mai înalt organism consultativ al Kremlinului, prezidat de Putin și responsabil de gestionarea și integrarea politicii de securitate națională.

Acesta nu are autoritate directă asupra agențiilor și ministerelor de securitate ale Rusiei.

Secretarul Consiliului de Securitate este fostul ministru al apărării Serghei Șoigu.

Saliukov a condus în ultimii 11 ani marile parade de Ziua Victoriei din Piața Roșie din Moscova, care marchează aniversarea capitulării Germaniei la sfârșitul celui de-al Doilea Război Mondial.

UPDATE 19:33 „Nu putem alerga în jurul lumii în căutarea lui Putin”, a declarat președintele Ucrainei Volodimir Zelenski reporterilor la Ankara, conform Reuters. Zelenski a anunțat în cursul unei conferințe de presă că nu va participa personal la viitoarele negocieri cu Rusia de la Istanbul, trimițând în schimb o delegație ucraineană condusă de ministrul apărării Rustem Umerov, notează The Kyiv Independent.

Liderul rus a refuzat să participe și l-a desemnat pe consilierul său, Vladimir Medinski, să conducă discuțiile.

„Simt lipsă de respect din partea Rusiei. Fără timp de întâlnire, fără agendă, fără delegație la nivel înalt – aceasta este lipsă de respect personală, față de Erdogan, față de Trump”, a declarat Zelenski.

„Cu siguranță vom avea întâlniri cu grupurile american, turc și ucrainean – această întâlnire va avea loc. De asemenea, intenționăm să ne întâlnim cu partea rusă și sper să se întâmple, să nu fie doar pentru spectacol”, a declarat Zelenski. „Încă așteptăm ca partenerii noștri turci și americani să confirme ora – dacă întâlnirea va avea loc mai târziu astăzi sau mâine. Echipa noastră va fi acolo și mâine”.

Postând pe X, liderul de la Kiev i-a mulțumit lui președintelui Recep Erdogan pentru sprijinul său și a acuzat din nou Rusia de lipsă de respect.

Zelenski a declarat că el și Erdogan au discutat despre „garanții de securitate, monitorizarea încetării focului, deminarea maritimă, reconstrucția Ucrainei și dezvoltarea parteneriatului dintre cele două state”.

I had a good and productive meeting with President of Türkiye @RTErdogan in Ankara. It focused on bringing peace closer and guaranteeing security.



I thank President Erdoğan and all of Türkiye for their support of our state, and for supporting all the real steps toward a full,… pic.twitter.com/dk3lPdooJE