LIVE TEXT Primarul Kievului: Bombardamentele ruse au lăsat încă 2600 de locuințe fără încălzire. Război în Ucraina, ziua 1450

UPDATE 12:14 În noaptea de 12 februarie, forțele rusești au atacat capitala Ucrainei cu rachete balistice și drone. În districtul Darnytskyi, o rachetă a lovit o locuință privată. În districtele Holosiivskyi și Desnyanskyi, a lovit o clădire nerezidențială. În districtul Dniprovskyi, resturi au căzut lângă o clădire rezidențială, a raportat primarul Kievului, Vitali Klitschko. Două persoane au fost rănite, dintre care una a fost spitalizată; medicii evaluează starea sa ca fiind gravă.

În urma atacului, a scris Klitschko pe canalul său de Telegram, aproximativ 2600 de locuințe au rămas fără încălzire. Alte 1100 de clădiri ale orașului, a adăugat el, rămân fără încălzire în urma atacurilor rusești anterioare. Astfel, aproximativ un sfert din toate clădirile de apartamente din Kiev sunt fără încălzire.

De la începutul anului 2026, trupele ruse au intensificat atacurile asupra infrastructurii energetice a Ucrainei, inclusiv în Kiev și regiunea Kiev. Multe clădiri rezidențiale din capitala Ucrainei au rămas fără electricitate și încălzire în timpul frigului sever.

UPDATE 11:25 În urma bombardamentului rusesc, 20 de persoane au fost rănite în regiunea Harkiv, iar trei persoane au fost ucise. Acest lucru a fost raportat de Departamentul de Poliție Regională Harkiv, Parchetul și Poliția Regională Harkiv, scrie Hromadske.

În orașul Barvinkove, districtul Izium, o dronă rusească de un tip Geran-2, a atacat un magazin cu două etaje. Clădirea s-a prăbușit, aprinzând un incendiu care a cuprins peste 1.500 de metri pătrați.

Trupele ruse au lansat un atac ulterior, avariand clădiri rezidențiale cu mai multe etaje, garaje și mașini. În dimineața zilei de 12 februarie, 13 persoane au fost raportate rănite în acest atac.

Lângă satul Borshchovka, districtul Izyum, o dronă – rapoartele preliminare indică un tip Lancet – a lovit o ambulanță.

Sursa citată scrie că în ambulanță se aflau cinci persoane: lucrători medicali și pacienți. Atacul a ucis o femeie în vârstă de 63 de ani, a rănit alte persoane și le-a lăsat cu reacții severe de stres.

8:15 Rusia a atacat Kievul și alte orașe ucrainene cu rachete balistice și drone. Forțele Aeriene ale Ucrainei au avertizat că rachetele balistice rusești se îndreptau spre Kiev în jurul orei 2:20 dimineața,. La scurt timp după aceea, jurnaliștii Kyiv Independent au raportat explozii puternice în capitală, însoțite de pene de curent.

Mai puțin de 30 de minute mai târziu, drone rusești de tip Shahed au atacat orașul, au declarat jurnaliștii Kyiv Independent.

Forțele Aeriene ale Ucrainei au avertizat, de asemenea, că rachetele rusești vizau orașele Dnipro și Pavlohrad din regiunea Dnipropetrovsk din Ucraina.

Primarul Kievului, Vitali Klitschko, a raportat că rachetele balistice vizau instalațiile de infrastructură ale orașului. De asemenea, el a raportat o lovitură asupra unei case civile.

Două persoane au fost rănite în capitala Ucrainei în urma atacului rusesc, a declarat șeful Administrației Militare a orașului Kiev, Timur Tkachenko.

Kyiv Independent scrie că pe parcursul sezonului rece, Rusia a afectat puternic infrastructura critică a orașului Kiev, lăsând mii de locuitori fără acces la electricitate și încălzire pe fondul temperaturilor scăzute.

Starea de urgență a fost declarată la Kiev pe 14 ianuarie din cauza crizei energetice provocate de atacurile rusești.