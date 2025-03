LIVE TEXT Președintele interimar al României, Ilie Bolojan, a ajuns la Chișinău. Maia Sandu: „România este cel mai puternic avocat al R. Moldova”

Președinta Maia Sandu îl găzduiește sâmbăta, 1 martie, pe președintele interimar al României, Ilie Bolojan, care efectuiază o vizită oficială în R. Moldova. Cei doi susțin o conferință de presă la președinție.

„România este cel mai important partener al R. Moldova. Cel mai bun prieten, cel mai puternic avocat, umărul pe care ne sprijinim la greu și pe care mergem înainte. De-a lungul anilor, România ne-a fost mereu alături. Cu sprijin concret, cu o voce clară și fermă în susținerea parcursului nostru european. Împreună am construit drumuri, am renovat școli și grădinițe, am conectat rețele de energie și am investit în satele noastre. România este un stat de încredere în eforturile noastre de a deveni un stat modern, european. Dincolo de proiectele comune, ne leagă o viziune pentru viitor, ne leaga dorința de a trăi în pace, în libertate, în democrație. Domnule Bolojan, R. Moldova și România trec fiecare prin momente dificile, tentative de destabilizare, atacuri hibride, corupție electorală. Ne confruntăm cu o propagandă agresivă, cu minciuni menite să ne divizeze. Am toată încrederea că vom continua să protejăm alegerile libere, să combatem corupția electorală și să apărăm drepturile cetățenilor noștri de a alege singuri”, a declarat Maia Sandu în cadrul conferinței.