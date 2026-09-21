LIVE TEXT Numărul victimelor în urma atacului asupra orașului Zaporijjea a ajuns la șase. Război în Ucraina, ziua 1671

UPDATE 12:12 Numărul persoanelor rănite în urma atacului rusesc din timpul nopții asupra orașului Zaporijjea a crescut la șase.

Mykhailo Semikin, șeful interimar al Administrației Militare Regionale din Zaporijjea, a anunțat acest lucru pe Telegram, potrivit Ukrinform.

„Zaporijjea a suferit un alt atac rusesc în timpul nopții. Șase civili au fost răniți”, a declarat Semikin.

Potrivit acestuia, toți răniții primesc asistența medicală necesară. Echipele de urgență au lucrat toată noaptea la locurile lovite. Unele dintre incendii au fost deja stinse. Eforturile de a face față consecințelor atacului continuă.

Semikin a declarat că forțele ruse au folosit drone pentru a lovi clădiri rezidențiale și infrastructura civilă.

Au fost avariate blocuri de locuințe, o universitate și un centru comercial.

UPDATE 09:55 În timpul nopții, Rusia a lansat un nou atac asupra regiunii Odesa Atacul a vizat depozitele care fuseseră deja atacate anterior de Rusia, potrivit Serviciului de Urgență al Ucrainei.

„În urma atacului, a izbucnit un incendiu de proporții. Din fericire, nu s-au înregistrat victime sau răniți”, se arată în mesajul salvatorilor.

Peste 80 de salvatori au fost mobilizați pentru a remedia consecințele.

UPDATE 08:20 Președintele Volodimir Zelenski și președintele SUA, Donald Trump, intenționează să se întâlnească la New York, a declarat Zelenski pe 20 septembrie, în urma unei convorbiri telefonice între cei doi lideri, scrie Kyiv Independent.

„A fost o conversație importantă și am reușit să discutăm multe lucruri”, a spus Zelenski. „Această întâlnire ar putea schimba multe. Există un impuls diplomatic”, a adăugat el.

Zelenski i-a mulțumit, de asemenea, lui Trump pentru recenta vizită la Kiev a trimisilor americani Steve Witkoff și Jared Kushner, spunând că discuțiile au acoperit probleme cheie și le-au permis celor doi oficiali să vadă direct situația din Ucraina.

„Pacea este prioritatea numărul unu. Există idei privind măsuri de dezescaladare și probleme fundamentale de securitate – energie, alimente și protejarea vieții oamenilor. Lucrăm împreună cu echipa americană și suntem pregătiți să luăm măsuri cu adevărat serioase”, a spus Zelenski.