LIVE TEXT Ucraina a atacat instalația Cernomornaftogaz din Crimeea, sistemele de retransmitere a dronelor rusești și podul logistic. Război în Ucraina, ziua 1614

UPDATE 15:00 Forțele ucrainene au atacat o instalație Cernomornaftogaz și un echipament de releu folosit pentru controlul dronelor rusești de atac în Crimeea ocupată de Rusia, precum și un pod în partea ocupată a regiunii Donețk, în noaptea de 26 iulie, a informat Statul Major General al Ucrainei într-o trecere în revistă a atacurilor semnificative din ultima zi, potrivit The Kyiv Independent.

UPDATE 10:10 Rusia a bombardat din nou Kievul cu rachete balistice în noaptea de 25 iulie, lovind o clădire rezidențială din oraș, au declarat oficialii, la o zi după ce președintele Volodimir Zelenski a avertizat asupra unui alt atac masiv cu rachete asupra capitalei Ucrainei, potrivit The Kyiv Independent.

Mai multe explozii s-au auzit la Kiev la ora 00:23, ora locală. Un incendiu de amploare a fost observat ridicându-se deasupra unei părți a orașului în mijlocul atacului.

Primarul orașului Kiev, Vitali Klitschko, a raportat că resturile de rachetă au căzut peste o clădire rezidențială cu 18 etaje din cartierul Șevcenkivski, provocând un incendiu între etajele 7 și 8. Un alt incendiu a fost raportat la un „loc nerezidențial” nespecificat din cartierul Solomianski.