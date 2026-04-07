LIVE TEXT Noaptea trecută, armata rusă a atacat Ucraina cu peste 100 de drone, iar 77 au fost distruse. Război în Ucraina, ziua 1504

UPDATE 13:02 În noaptea de 7 aprilie, armata rusă a atacat cu 110 drone de atac de tip Shahed, Gerbera, Italmás și alte tipuri de UAV-uri din direcțiile: Breansk, Orel, Primorsko-Ahtarsk, Hvardiiske, Chauda, precum și din Donețk, au raportat Forțele Aeriene de Apărare.

„Atacul aerian a fost respins de aviație, trupele de rachete antiaeriene, unități de război electronic și sisteme fără pilot, precum și de grupuri mobile de foc ale Forțelor de Apărare ale Ucrainei.”

Potrivit datelor preliminare, până la ora 8:00, apărarea antiaeriană a distrus sau suprimat 77 de drone inamice de tip Shahed, Gerbera, Italmás și alte tipuri, în nordul, sudul și estul țării.

Au fost înregistrate lovituri ale 31 de drone de atac în 14 locații, precum și căderi de fragmente (de la drone doborâte) în alte 9 locații.

UPDATE 12:00 Rușii au atacat în această dimineață o clădire administrativă din orașul Novhorod-Siverskîi, în regiunea Cernihiv.

În urma impactului a izbucnit un incendiu pe o suprafață de aproximativ 600 de metri pătrați. În prezent, salvatorii intervin pentru a stinge focul.

Serviciul pentru Situații de Urgență susține că informațiile despre eventuale victime sunt în curs de actualizare.

UPDATE 10:55 Dimineața, Rusia a lovit cu o dronă un microbuz de rută la Nikopol, în regiunea Dnipropetrovsk, a scris Serviciul.

„Un atac brutal asupra transportului civil de pasageri, în orele de vârf, când oamenii merg la muncă.”

Trei persoane au murit, iar alte 12 au fost rănite.

Încă din primele minute, la fața locului intervin salvatorii. Împreună cu medicii, au reușit să deblocheze și să salveze 7 persoane.

„Serviciile fac tot posibilul pentru a salva fiecare persoană care are nevoie de ajutor. Rusia lovește în mod deliberat civili. Nu este o întâmplare — este tactica lor. Lovituri conștiente asupra oamenilor pașnici”, a menționat Serviciul.

UPDATE 8:50 Un băiat de 11 ani a murit în urma bombardamentelor din raionul Sinelnikove, regiunea Dnipropetrovsk. Un bărbat și două femei au fost răniți și internați în spital, a raportat Serviciul pentru Situații de Urgență.

De asemenea, în timpul nopții, rușii au atacat cu drone alte câteva raioane ale regiunii. Pe teritoriul comunității Pokrovske a izbucnit un incendiu la o casă particulară. Trei gospodării și un automobil au fost avariate.

Sub atacuri inamice s-au aflat orașul Pavlograd și comunitatea Bohdanivka. Doi bărbați au fost răniți. Au fost avariate o clădire administrativă și liniile electrice. A izbucnit un incendiu, iar pompierii intervin în prezent pentru a lichida consecințele atacului.

În raionul Krîvîi Rog, infrastructura a fost deteriorată.

În raionul Nikopol au fost avariate o casă particulară, un automobil și o clădire administrativă.