LIVE TEXT Mark Rutte, aflat la Kiev: Atacul Rusiei din această noapte confirmă încă o dată că Moscova nu este angajată în negocieri de pace autentice. Război în Ucraina, ziua 1441

UPDATE 13:05 Aflat la Kiev, secretarul general al NATO, Mark Rutte, în discursul său adresat Radei Supreme a menționat că atacul Rusiei, care a avut loc peste noapte, împotriva Ucrainei „confirmă încă o dată că Moscova nu este angajată în negocieri de pace autentice”, scrie Evropeiskaia Pravda.

„S-au înregistrat progrese importante aici. Dar Rusia continuă să atace – așa cum a făcut-o aseară. Acest lucru demonstrează lipsa lor de seriozitate în ceea ce privește pacea”, a remarcat secretarul general al NATO.

Mark Rutte a dat asigurări că partenerii occidentali vor continua să pună presiune pe Rusia și să sprijine Ucraina, subliniind că prietenii Ucrainei, la fel ca și ucrainenii înșiși, „nu ar dori un al doilea Memorandum de la Budapesta sau un alt Memorandum de la Minsk”.

„NATO este alături de Ucraina pentru anii următori. Securitatea voastră este securitatea noastră, pacea voastră este pacea noastră”, a subliniat Mark Rutte.

Sursa citată scrie că secretarul general al NATO a sosit la Kiev în dimineața zilei de 3 februarie și, aparent, a trecut granița în timp ce atacul era încă în desfășurare.

UPDATE 9:35 Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski a informat că armata rusă a atacat Ucraina cu peste 70 de rachete și 450 de drone.

„Eliminarea consecințelor atacului rusesc în regiunile noastre este în curs de desfășurare. A existat un alt atac țintit asupra instalațiilor energetice: rușii au folosit o cantitate semnificativă de rachete balistice în combinație cu alte rachete. Au fost lovite regiunile Sumî, Harkiv, Kiev, Dnipro, Odessa și Vinița. Până în prezent, se știe că nouă persoane au fost rănite în atac. Există pagube la clădiri rezidențiale și la infrastructura energetică. La Kiev, au avut loc incendii la clădiri înalte după atacurile cu drone, iar o grădiniță a fost avariată. Ori de câte ori a fost posibil, au fost implicate serviciile necesare”, a scris Zelenski.

La fel, președintele ucrainean a precizat că livrarea la timp a rachetelor pentru sistemele de apărare aeriană este prioritatea Ucrainei.

„Profitarea celor mai reci zile de iarnă pentru a teroriza oamenii este mai importantă pentru Rusia decât utilizarea diplomației. Și acest lucru demonstrează foarte clar ce este necesar din partea partenerilor și ce poate ajuta. Fără presiune asupra Rusiei, acest război nu se va termina. Acum Moscova alege teroarea și escaladarea, și de aceea este nevoie de o presiune maximă. Mulțumim tuturor partenerilor care înțeleg acest lucru și ne ajută”, a menționat președintele Ucrainei.

8:24 Forțele rusești au efectuat mai multe atacuri aeriene în Ucraina, folosind drone, rachete aeriene și maritime, scrie Hromadske.

Armata rusă a lansat rachete de croazieră de pe bombardiere strategice Tu-95MS din regiunea Mării Caspice. De asemenea, au fost folosite rachete balistice Iskander-M/S-300, rachete antinavă Kh-22/32 și rachete de croazieră maritime Kalibr.

În urma atacurilor, în Kiev a fost raportat un incendiu, care a izbucnit într-o clădire nerezidențială, avariand o clădire cu 25 de etaje. Într-o altă locație din capitala Ucrainei, o clădire cu cinci etaje a fost avariată. Până în prezent, sunt raportate trei victime la Kiev.

Harkivul a fost, de asemenea, atacat. Primarul Ihor Terehov a raportat un despre atacul unei rachete balistice rusești, fiind vizată infrastructura energetică.

În comunitatea Konotop din regiunea Sumî, trupele ruse au lovit într-o locuință privată. Un incendiu masiv a izbucnit la fața locului. Trei persoane au fost salvate din locuință și primesc îngrijiri medicale, scrie sursa citată.

Alte două atacuri rusești au lovit clădiri cu mai multe etaje din localitatea Sumî.

Rușii au lansat, de asemenea, un atac masiv cu drone și rachete în Dnipro. Au fost provocate pagube unei instalații de infrastructură, inclusiv două case private, o clădire rezidențială cu trei etaje și un cămin.