LIVE TEXT Marco Rubio afirmă că SUA și NATO caută sisteme de apărare antiaeriană Patriot pentru Ucraina. Război în Ucraina, ziua 1182

UPDATE 22:01 Statele Unite colaborează cu partenerii din NATO pentru a găsi sisteme suplimentare de apărare antiaeriană Patriot pentru Ucraina, a declarat secretarul de stat al SUA, Marco Rubio, la 20 mai, în timpul unei declarații în Senat privind bugetul Departamentului de Stat, transmite The Kyiv Independent.

Ucraina a avertizat în mod constant că actuala sa capacitate de apărare aeriană este insuficientă pentru a contracara amploarea atacurilor intensificate ale Rusiei cu rachete și drone.

„SUA caută sisteme Patriot pe care să le poată transfera de la alte țări NATO în posesia Ucrainei”, a declarat Rubio parlamentarilor, adăugând că nicio țară nu este dispusă să renunțe la aceste sisteme, iar SUA nu le poate produce suficient de repede.

Într-un interviu acordat pentru CBS News pe 13 aprilie, președintele Volodimir Zelenski a declarat că Ucraina este pregătită să cumpere 10 sisteme Patriot fabricate în SUA pentru 15 miliarde de dolari.

„Vom găsi banii și vom plăti pentru tot”, a spus șeful statului ucrainean.

UPDATE 19:59 Armata rusă a lansat un atac cu rachete asupra regiunii Sumî. Autoritățile ucrainene susțin că a fost vizat orașul Șostka.

„O operațiune de salvare de urgență este în curs de desfășurare. Consecințele atacului inamic sunt în curs de investigare. Aș dori să subliniez importanța măsurilor de siguranță personală și colectivă”, a spus primarul orașului Șostka, Mykola Noha, într-o postare pe Facebook.

UPDATE 19:45 Ucraina va primi 400.000 de proiectile de artilerie suplimentare în 2025 prin inițiativa privind munițiile condusă de Cehia, a anunțat prim-ministrul ucrainean Denîs Șmîhal, scrie presa ucraineană.

Inițiativa, susținută din contribuțiile Canadei, Norvegiei, Țărilor de Jos, Danemarcei și ale altor națiuni, a îmbunătățit capacitățile de artilerie ale Ucrainei.

În urma unei întâlniri cu prim-ministrul ceh Petr Fiala, Șmîhal a declarat că Ucraina a primit aproximativ 1,5 milioane de proiectile de artilerie de diferite calibre prin intermediul inițiativei în 2024.

El a anunțat că Cehia și-a majorat alocarea anuală de ajutor pentru Ucraina la peste 43 de milioane de dolari. De când Rusia și-a lansat invazia la scară largă în 2022, Praga a furnizat Kievului asistență militară în valoare de 900 de milioane de dolari.

UPDATE 18:05 Președintele ucrainean Volodimir Zelenski anunță că a discutat cu cancelar federal al Germaniei, Friedrich Merz. Șeful statului ucrainean susține că i-a mulțumit acestuia „pentru poziția sa fermă și constructivă privind sprijinirea Ucrainei”.

UPDATE 16:41 Trupele ruse au atacat regiunea Sumî în timpul distribuirii de ajutor umanitar, a informat biroul procurorului regional Sumî.

Potrivit anchetei, atacul a avut loc în jurul orei 11:00. Rușii au atacat cu drona locul de livrare a ajutoarelor din satul Velîka Pisarevka, districtul Ahtîrskî.

Ca urmare a atacului, două persoane au fost rănite: un bărbat în vârstă de 57 de ani a fost spitalizat, iar altul, în vârstă de 51 de ani, a fost tratat fără a fi spitalizat.

UPDATE 13:01 Consiliul Uniunii Europene a adoptat cel de-al 17-lea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei, a anunțat Înalta Reprezentantă a Uniunii Europene pentru afaceri externe și politica de securitate, Kaja Kallas.

Potrivit acesteia, noile sancțiuni vor afecta 200 de nave ale flotei de umbră a Rusiei. În plus, noile restricții împotriva Rusiei vizează „abordarea amenințărilor hibride și protejarea drepturilor omului”.

