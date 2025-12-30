LIVE TEXT Liderii UE au purtat discuții de urgență după noi semnale de la Moscova că își schimba poziția de negociere. Război în Ucraina, ziua 1405

UPDATE 22:05 Liderii europeni au purtat discuții urgente privind Ucraina în urma declarațiilor Rusiei care au indicat intenția sa de a-și schimba poziția de negociere, scrie Bloomberg.

„Liderii europeni au organizat o convorbire telefonică despre Ucraina după ce Rusia a declarat că își va revizui poziția de negociere, susținând că dronele ucrainene au vizat o reședință a președintelui Vladimir Putin”, se arată în raport.

La discuții au participat cancelarul german Friedrich Merz, prim-ministrul polonez Donald Tusk, președintele finlandez Alexander Stubb, prim-ministrul olandez Dick Schoof și președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen.

„Eforturile noastre depuse pentru a asigura garanții solide de securitate continuă neîncetat”, a declarat marți prim-ministrul olandez Schoof, adăugând că aliații Kievului din așa-numita Coaliție a Voluntarilor se vor întâlni săptămâna viitoare.

Participanții la apel au discutat despre situația din estul Ucrainei și măsurile de consolidare a securității țărilor aliate.

Discuțiile au avut loc în contextul intensificării activităților diplomatice din ultimele zile. Pe 28 decembrie, președintele ucrainean Volodimir Zelenski a vizitat reședința președintelui american Donald Trump din Florida, după care Trump a declarat că s-au înregistrat „progrese semnificative” în direcția rezolvării războiului din Ucraina.

UPDATE 20:30 Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat că știrile despre atacurile asupra reședinței lui Putin de la Valdai sunt știri false inventate de Rusia pentru a deraia negocierile de succes privind încheierea războiului potrivit Ukrinform.

„Atacurile asupra reședinței lui Putin de la Valdai sunt știri false; nimeni nu le-a atacat. Are legătură cu sancțiunile? Poate puțin, dar, în opinia mea, are mai mult legătură cu faptul că a existat un dialog destul de reușit și întâlniri pozitive între echipele noastre pe parcursul lunii, al căror punct culminant a fost întâlnirea noastră cu președintele Trump”, a spus Zelenski.

El a menționat că ceea ce l-a deranjat cel mai mult în această poveste au fost declarațiile unor țări care au condamnat greve care nu au avut loc niciodată.

„Știți, ca să fiu sincer, ceea ce provoacă confuzie și sentimente neplăcute este faptul că unii reprezentanți, precum India, Emiratele Arabe Unite și alte câteva state, au condamnat ceea ce au susținut că sunt atacurile noastre cu drone asupra reședinței lui Putin, care nu au avut loc”, a spus Zelenski.

De asemenea, el a reamintit că, spre deosebire de greva falsă de la reședința Valdai, au existat greve reale asupra clădirilor administrative din Kiev.

„Au atacat anterior sediul nostru [guvernamental], Cabinetul de Miniștri al Ucrainei, strada Bankova din acea zonă. Ascultați, ei atacă toate regiunile noastre în fiecare zi. Atacă oamenii, copiii noștri, infrastructura civilă”, a spus Zelenski.

El a menționat, de asemenea, că partenerii americani au capacitățile tehnice de a verifica dacă declarațiile rusești despre un presupus atac asupra reședinței liderului rus din Valdai sunt false.

„În ceea ce privește atacul asupra orașului Valdai, echipa noastră de negocieri a făcut legătura cu cea americană, au discutat detaliile și înțelegem că este vorba de o făcătură. Desigur, partenerii noștri pot oricând, datorită capacităților lor tehnice, să verifice dacă a fost vorba de o făcătură”, a spus el.

Ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, a afirmat pe 29 decembrie că, în noaptea de 28 spre 29 decembrie, Forțele Armate Ucrainene ar fi lansat 91 de drone asupra reședinței de stat a lui Putin din Valdai, regiunea Novgorod. Ministrul rus a amenințat Ucraina cu un „atac de represalii” și a declarat că țintele și momentul atacului au fost deja stabilite.

Zelenski a numit declarația lui Lavrov despre presupusul atac cu drone asupra reședinței lui Putin de la Valdai „încă o minciună a Federației Ruse”.

Serviciul de Informații Externe al Ucrainei a declarat că, începând cu 29 decembrie, Rusia desfășoară o operațiune informațională menită să submineze acordurile încheiate între președinții Ucrainei și Statelor Unite.

În special, știrile false despre drone reprezintă o reacție nervoasă a Kremlinului la progresele obținute în urma discuțiilor prezidențiale dintre Ucraina și SUA de la Mar-a-Lago.

Conform serviciilor de informații, Rusia va folosi în continuare subiectul unui „atac asupra lui Valdai” pentru a justifica consolidarea poziției sale de negociere, viitoare atacuri combinate asupra Ucrainei în timpul sărbătorilor de Anul Nou și discreditarea conducerii Ucrainei.

UPDATE 18:20 Trupele rusești au atacat vehicule civile în două sate din districtul Novhorod-Siverskyi, regiunea Cernihiv, inclusiv un vehicul care livra pâine, a relatat Oleksandr Seliverstov, șeful Administrației Militare a Districtului Novhorod-Siverskyi, pe Facebook.

„Forțele rusești continuă bombardarea populației civile din districtul Novhorod-Siverskyi. Astăzi, pe 30 decembrie, la ora 09:30, armata rusă a lovit satul Chaikyne cu un dron de tip Molniya. Conform informațiilor actualizate, la ora 11:15, în satul Kostobobriv, o dronă FPV a lovit un vehicul Gazelle care livra pâine. În urma atacului, un șofer în vârstă de 47 de ani de la fabrica de pâine a fost rănit. Acesta a fost transportat la Spitalul Orășenesc Central Novhorod-Siverskyi”, a declarat Seliverstov.

Ulterior, el a relatat că, în jurul orei 15:15, o dronă rusească a lovit o locuință privată din orașul Semenivka.

UPDATE 16:02 În regiunea Zaporijjea, 29 de clădiri civile au fost avariate în urma unui atac al armatei ruse cu bombe aeriene ghidate, a raportat Ivan Fedorov, șeful Administrației Militare Regionale Zaporijia. O femeie a fost rănită și este, la moment, spitalizată.

„Numărul pagubelor cauzate de bombardamentele inamice este în creștere. Șase blocuri de locuit și 23 de case private au fost avariate”, a declarat Fedorov.

Potrivit acestuia, unele case nu au rămas fără electricitate. Specialiștii lucrează pentru a elimina consecințele. De asemenea, se lucrează la închiderea ferestrelor cu plăci orientate.

UPDATE 12:20 Volodimir Zelenski și-a anunțat disponibilitatea de a supune retragerea trupelor ucrainene din Donbas unui referendum, a declarat președintele ucrainean într-un interviu acordat Fox News. El a afirmat că această opțiune este posibilă, dar numai dacă se creează o zonă economică liberă în regiune. Dacă poporul ucrainean decide, „va trebui să ne retragem câțiva kilometri”, dar în acest caz, Rusia „trebuie să ia măsuri reciproce și, de asemenea, să-și retragă forțele câțiva kilometri”, a subliniat Zelenski.

Liderul ucrainean a menționat că nici el, în calitate de președinte, nici parlamentul nu pot lua o astfel de decizie fără un referendum, deoarece este interzisă în mod direct de legislația ucraineană. „Și nu este doar o chestiune de lege. Există oameni care trăiesc acolo – aproximativ 300 de mii de oameni. Nu putem pur și simplu să-i pierdem pe acești oameni”, a explicat Zelenski.

Președintele Ucrainei a mai afirmat că 87% dintre ucraineni susțin un acord de pace rapid, dar 85% sunt „împotriva retragerii din est. Aceasta înseamnă că toată lumea își dorește pace, dar o pace dreaptă”, a remarcat Zelenski.

UPDATE 10:36 Armata rusă a ucis un locuitor al regiunii Donețk, iar alți patru sunt răniți în urma atacurilor Rusiei, a raportat șeful Administrației Militare Regionale Donețk, Vadim Filashkin.

Persoana ucisă este din localitatea Drujkivka. Numărul total al victimelor din regiunea Donețk după atacurile Rusiei ajunge la 3778 de morți și 8639 de răniți, care nu includ localitățile Mariupol și Volnovaha.

Anterior, comisarul Parlamentului Ucrainean pentru Drepturile Omului, Dmitro Lubineț, a declarat că trupele ruse au ucis șapte civili în Pokrovsk.

UPDATE 8:15 Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski a respins afirmațiile Rusiei din 29 decembrie conform cărora dronele ucrainene ar fi încercat să atace o reședință de stat a președintelui rus Vladimir Putin. Zelenski a avertizat că Moscova folosește acuzația pentru a justifica potențiale atacuri, cel mai probabil vizând Kievul, scrie Kyiv Independent.

„Cu această declarație despre un presupus atac asupra unei reședințe, ei pregătesc terenul pentru un atac, cel mai probabil vizând capitala și clădirile guvernamentale”, a declarat Zelenski într-o declarație acordată presei ucrainene pe 29 decembrie.

Zelenski a spus că declarația a fost făcută pe fondul progreselor în discuțiile Ucrainei cu SUA privind un cadru revizuit al acordului de pace, numind momentul ales deliberat.

Anterior, Kremlinul a anunțat că președintele Rusiei, Vladimir Putin i-a spus președintelui SUA, Donald Trump că Rusia își va revizui poziția în negocierile de pace după ceea ce Moscova a numit un atac cu drone ucrainene asupra unei reședințe prezidențiale ruse, a anunțat Kremlinul.

Donald Trump a declarat în timpul unei discuții cu jurnaliștii că Vladimir Putin l-a informat că ucrainenii ar fi încercat să-i atace reședința din regiunea Novgorod: „Nu-mi place. Asta nu este bine. Este o perioadă delicată. Cu totul altceva e să-i ataci casa. Nu este momentul potrivit să faci așa ceva. Am fost foarte furios din această cauză”.

Întrebat dacă există dovezi cu privire la atac, Trump a răspuns că „vom vedea”. Despre convorbirea telefonică cu omologul rus, din urmă cu câteva ore, a spus că a fost una „foarte bună”.

Ucraina a respins acuzația Rusiei conform căreia 91 de drone au atacat reședința lui Putin din nordul Rusiei ca fiind o minciună și a acuzat Moscova – care nu a prezentat încă dovezi care să-și susțină afirmațiile – că încearcă să submineze discuțiile de pace.