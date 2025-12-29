LIVE TEXT În Ucraina a fost lansată o anchetă preliminară privind împușcarea a trei prizonieri de război ucraineni de către trupele ruse. Război în Ucraina, ziua 1404

UPDATE 20:50 În Ucraina a fost lansată o anchetă preliminară privind împușcarea a trei prizonieri de război ucraineni de către trupele ruse în Zaporijia, raportează Procuratura regională.

S-a stabilit preliminar că, pe 20 decembrie, câțiva soldați ruși au împușcat trei prizonieri de război ucraineni în direcția Huliaipole.

„Astfel de acțiuni reprezintă o încălcare gravă a Convențiilor de la Geneva și se califică drept infracțiune internațională gravă. Au fost deschise proceduri în temeiul articolului 438 partea a 2-a din Codul penal al Ucrainei – încălcarea legilor și obiceiurilor de război, combinată cu omor intenționat. Acțiunile inițiale de investigație sunt în curs de desfășurare. Ofițerii de aplicare a legii investighează, în special, toate circumstanțele crimei de război”, informează procuratura ucraineană.

UPDATE 16:32 În acord sunt prevăzute garanții de securitate ale SUA pentru Ucraina pe o perioadă de 15 ani, cu posibilitatea de prelungire, a declarat președintele ucrainean Volodimir Zelenski, relatează The Kyiv Independent.

Garanțiile de securitate s-au numărat printre subiectele discutate în cadrul întâlnirii de două ore a lui Zelenski cu președintele SUA, Donald Trump, care a avut loc la reședința acestuia de la Mar-a-Lago, în Florida, și care s-a încheiat fără un progres semnificativ.

Zelenski a descris garanțiile actuale drept „puternice”, adăugând însă că „deocamdată, ele nu sunt permanente”.

„I-am spus (lui Donald Trump, n.r.) că războiul durează de aproape 15 ani și că ne-am dori foarte mult ca garanțiile să fie pe termen mai lung”, a spus Zelenski.

„I-am spus că am dori să luăm în considerare garanții pentru 30, 40 sau chiar 50 de ani, iar aceasta ar fi o decizie istorică din partea președintelui Trump. Președintele a spus că se va gândi”, a spus Zelenski.

Cu câteva zile înainte de întâlnire, Zelenski a prezentat un proiect al planului de pace revizuit pentru a pune capăt războiului declanșat de Rusia. Planul inițial, format din 28 de puncte și care, în esență, împingea Ucraina spre capitulare, a fost reformulat într-un cadru de 20 de puncte.

În plus, au fost elaborate proiecte privind garanții de securitate între Ucraina, SUA și Europa, precum și un acord bilateral de securitate cu Statele Unite. Un alt document vizează cooperarea economică, denumit „foaia de parcurs pentru prosperitatea Ucrainei”.

Zelenski consideră că desfășurarea de trupe străine pe teritoriul Ucrainei ar consolida garanțiile de securitate deja oferite de partenerii occidentali. Potrivit acestuia, o asemenea măsură ar asigura că „Putin nu va mai reveni cu o nouă agresiune împotriva Ucrainei”.

UPDATE 14:36 Prim-ministrul Poloniei, Donald Tusk, consideră că „Occidentul și Ucraina vor pierde această confruntare dacă Rusia va reuși să dicteze condițiile păcii”.

„După discuțiile nocturne cu liderii statelor europene, un lucru este cert: Occidentul și Ucraina vor pierde această confruntare dacă Rusia va reuși să ne dezbine și să dicteze condițiile păcii. Un succes este declarația privind participarea SUA la garanțiile de securitate. Însă până la finalizarea negocierilor mai este încă mult”, a spus oficialul într-o postare pe platforma X, fost Twitter.

Po nocnych rozmowach z liderami państw europejskich pewne jest jedno: Zachód i Ukraina przegrają tę konfrontację, jeśli Rosja zdoła nas podzielić i podyktować warunki pokoju. Sukcesem jest deklaracja udziału USA w gwarancjach bezpieczeństwa. Ale do finału rozmów wciąż daleko. — Donald Tusk (@donaldtusk) December 29, 2025

UPDATE 11:30 Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, i-a propus șefului Casei Albe, Donald Trump, să ofere Ucrainei garanții de securitate pentru 30-50 de ani. Potrivit RBK Ucraina, Zelenski a declarat acest lucru presei.

„Am discutat cu echipele. Ieri am convenit cu președintele SUA că vom avea garanții solide de securitate din partea SUA. Într-adevăr, nu este pentru totdeauna, în documente este vorba de 15 ani, cu posibilitatea prelungirii acestor garanții de securitate”, a menționat liderul ucrainean.

Potrivit lui Zelenski, el a abordat problema unei perioade mai lungi de garanții.

„I-am spus că suntem deja în război și că acesta durează de aproape 15 ani. De aceea, ne-am dori foarte mult ca garanțiile să fie mai lungi. I-am spus că am dori foarte mult să luăm în considerare posibilitatea unei perioade de 30-40-50 de ani. Aceasta ar fi o decizie istorică a președintelui Trump. Președintele a spus că se va gândi”, a adăugat șeful statului ucrainean.

UPDATE 08:29 Președintele SUA, Donald Trump, a declarat că nu exclude posibilitatea de a vizita Ucraina pentru a ajunge la un acord privind încheierea războiului. Liderul american a făcut această declarație duminică, în cadrul unei conferințe de presă comune cu președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, la Mar-a-Lago, relatează Ukrinform.

Răspunzând la o întrebare legată de intenția sa de a călători în Ucraina după încheierea unui acord, Trump a spus: „Nu am nicio problemă să fac acest lucru…”

În același timp, el a adăugat: „Nu anticipez acest lucru. Aș dori să finalizăm acordul și să nu fie neapărat nevoie să merg”.

Potrivit lui Trump, el și-ar dori să se adreseze Radei Supreme a Ucrainei. „M-am oferit să merg și să vorbesc în fața parlamentului lor, dacă acest lucru ar ajuta. Nu știu… cred că probabil ar ajuta”, a declarat președintele SUA, la care Zelenski a răspuns: „Sunteți binevenit!”

„Nu sunt sigur că ar fi cu adevărat necesar (să vizitez Ucraina – n.r.), dar dacă ar ajuta la salvarea a 25 000 de vieți pe lună sau orice ar fi, aș fi cu siguranță dispus să fac acest lucru”, a subliniat el.

Președintele SUA, Donald Trump, a mai afirmat că s-au înregistrat „progrese substanțiale” în negocierile privind încheierea războiului, în urma întâlnirii sale cu președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, care a avut loc duminică la Mar-a-Lago, în Florida.

UPDATE 08:20 Întâlnirea liderilor din SUA și Ucraina de duminică seară, 28 decembrie, s-a încheiat fără un acord agreat de pace, dar cu declarații optimiste despre „progrese semnificative”. Cei doi lideri nu au făcut anunțuri tranșante, dar din declarațiile lor au reieșit cel puțin trei mari probleme nerezolvate. Donald Trump a anunțat după întâlnirea de la reședința sa din Mar a Lago (Florida) cu Volodimir Zelenski că cele două delegații au făcut „progrese mari pentru încheierea acestui război” și a adăugat că „mai sunt una – două probleme spinoase”, printre care și chestiunea cedării de teritorii către Rusia, notează G4Media.

Zelenski a confirmat că problema cedării întregului Donbas, așa cum cere Rusia, nu a fost rezolvată și că e nevoie fie de aprobarea Parlamentului, fie de un referendum. „E mai bine să încheiați un acord acum”, i-a spus Trump lui Zelenski în timpul conferinței de presă.

Cei doi au anunțat că vor urma noi negocieri conduse de un grup de lucru din care vor face parte oficiali din ambele țări.

După o întâlnire de două ore cu ușile închise cu președintele Volodimir Zelenski, la clubul privat al președintelui, Trump a ieșit declarând că un acord pentru a pune capăt războiului Rusiei împotriva Ucrainei ar putea fi încheiat „în câteva săptămâni”. „Dacă lucrurile merg foarte bine, poate câteva săptămâni”, le-a spus Trump reporterilor care au întrebat în cât timp va fi agreat un acord. „Iar dacă merg prost, mai mult. În câteva săptămâni, vom ști într-un fel sau altul, cred”, a adăugat el.

Zelenski a adoptat un ton similar, numind întâlnirea „excelentă” și subliniind că discuțiile au oferit „rezultate semnificative”. Echipele ucrainene și americane, a spus el, au finalizat aproape integral un cadru de pace în 20 de puncte, care este „agreat în proporție de 90%”.