LIVE TEXT În noile manuale de istorie din Rusia vor fi incluse capitole despre „cauzele operațiunii militare speciale” și întâlnirea Putin-Trump în Alaska. Război în Ucraina, ziua 1434

UPDATE 16:55 În Rusia, manualele școlare de istorie vor fi rescrise din nou. În a treia ediție a manualelor pentru clasele a X-a și a XI-a, autorii vor introduce lecții despre „cauzele operațiunii militare speciale (așa-numita SVO, n.r.)” și despre întâlnirea președinților Rusiei și SUA, Vladimir Putin și Donald Trump, care a avut loc în Alaska, în august 2025, scrie Meduza.

Unul dintre autorii manualelor, consilierul prezidențial, Vladimir Medinski, a declarat că rescrierea manualelor este „absolut normală”. „Manualele de istorie din perioada sovietică aveau zeci de reeditări. Manualul este un organism viu”, a spus acesta.

Directorul științific Mihail Miagkov a precizat că în noile ediții vor fi incluse subiecte precum Jocurile Olimpice de la Soci, Campionatul Mondial de Fotbal din 2018 și pandemia de COVID-19, însă „accentul principal este pus pe cauzele SVO”.

„Imaginați-vă pentru o clipă că Ucraina ar fi aderat la NATO. Atunci trupele NATO ar fi amenințat securitatea întregii noastre țări. Dacă ar fi fost provocat un război, Rusia ar fi luptat cu întreg NATO. Asta ar fi însemnat distrugerea întregii civilizații”, a spus Miagkov. Potrivit lui, manualele transmit ideea că „statul rus apără nu doar propria securitate, ci, practic, securitatea întregii lumi”, iar rolul profesorilor este să le explice elevilor această perspectivă.

La rândul său, secretarul grupului de lucru pentru elaborarea manualelor, Vladislav Kononov, a menționat că noile ediții se vor încheia cu descrierea întâlnirii dintre Vladimir Putin și Donald Trump, desfășurate la Anchorage, Alaska.

Noua ediție este planificată să apară în 2026. Pentru manualele destinate claselor V–IX va fi a doua ediție, iar pentru cele de clasele X–XI — deja a treia din 2023 încoace, amintește sursa citată.

UPDATE 14:28 La Odesa, 35 de persoane au fost rănite în urma atacului cu drone lansat de armata lui Putin în noaptea de 26 spre 27 ianuarie, dintre care 12 au fost spitalizate. Informația a fost comunicată jurnaliștilor de către Olena Kolodenko, directoarea Departamentului de Sănătate al Consiliului Municipal Odesa, relatează Ukrinform.

Potrivit presei ucrainene, bilanțul a ajuns la doi morți.

„Până în prezent, știm despre 35 de persoane rănite, dintre care 12 au fost internate în spital. Printre acestea se numără doi copii și o femeie însărcinată. Celelalte persoane nu au avut nevoie de spitalizare”, a declarat Kolodenko.

Aceasta a menționat că o persoană a fost deja externată. Un rănit se află în stare gravă, iar starea celorlalte victime este evaluată ca fiind de gravitate medie.

„Copiii au suferit răni provocate de schije, însă starea lor este satisfăcătoare”, a adăugat Kolodenko.

Operațiunile de salvare sunt în desfășurare.

UPDATE 11:40 În urma atacului rusesc asupra regiunii Odesa, președintele ucrainean Volodimir Zelenski a reiterat faptul că „fără presiune asupra agresorului, războaiele nu se opresc”.

„Fiecare astfel de atac rusesc subminează diplomația care continuă, afectând și eforturile partenerilor care ajută la încheierea acestui război. Ne așteptăm ca SUA, Europa și alți parteneri să nu tacă și să țină cont că pentru pacea adevărată este necesară o presiune asupra Moscovei – sancțiuni, blocarea operațiunilor rusești și blocarea întregii infrastructuri a flotei ruse de petroliere. Fără presiune asupra agresorului, războaiele nu se opresc. Este nevoie de susținere stabilă pentru poporul nostru și pentru luptători, precum și de aplicarea mai rapidă a acordurilor. Mulțumesc tuturor celor care înțeleg acest lucru și ajută!”, a subliniat șeful statului ucrainean.

UPDATE 11:35 În ultimele 24 de ore, trupele ruse au efectuat aproape 60 de bombardamente asupra a 25 de localități din regiunea Sumî.

Cele mai multe bombardamente au fost înregistrate în orașele Sumî și Șostka, anunță Administrația Militară Regională din Sumî.

UPDATE 11:24 În urma atacului rusesc asupra orașului Odesa, au fost rănite 23 de persoane, dintre care doi copii și o femeie însărcinată, anunță Departamentul de Sănătate al Administrației Militare Regionale Odesa.

„13 persoane au primit asistență medicală direct la locul incidentului. 10 răniți au fost spitalizați, dintre care: 2 persoane — cu arsuri ale căilor respiratorii superioare și ale pielii de până la 20%; 2 persoane se află în stare gravă.

Tuturor răniților li se acordă asistența medicală necesară. Starea celor spitalizați este monitorizată permanent de medici. Toate serviciile lucrează neîntrerupt. Salvatorii, medicii și serviciile comunale fac tot posibilul pentru a elimina cât mai repede consecințele atacului și pentru a ajuta populația”, se spune în comunicatul Departamentului.

UPDATE 08:48 În noaptea de 26 spre 27 ianuarie, trupele ruse au lansat un atac masiv cu drone asupra regiunii Odesa. Potrivit autorităților ucrainene, cel puțin 22 de persoane au fost rănite.

Serhii Lîsak, șeful Administrației militare din Odesa, menționează că 14 persoane au suferit răni ușoare.

„În urma bombardamentului au fost avariate un obiectiv de infrastructură, clădiri rezidențiale, o grădiniță, un magazin și un șantier de construcții. Au fost rănite 22 de persoane, dintre care 14 au suferit răni ușoare, acestora fiindu-le acordată asistență medicală la fața locului.