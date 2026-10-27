LIVE TEXT În Harkiv, trei persoane au fost rănite în urma atacurilor rusești, iar mai multe incendii au izbucnit. Război în Ucraina, ziua 1707

UPDATE 12:30 În raionul Harkiv au fost înregistrate trei lovituri ale dronelor rusești. În localitatea Vilsani, mai multe persoane au fost rănite. Au luat foc o bucătărie de vară, un garaj și clădirea unei întreprinderi private, pe o suprafață de 600 de metri pătrați. În Solonîțivka, au izbucnit incendii într-o clădire de producție și pe o suprafață cu iarbă uscată.

În Lozova, o dronă rusească a lovit piața locală, provocând incendierea chioșcurilor comerciale. În Izium, în urma unui atac, o clădire administrativă a fost parțial distrusă, iar elementele sale structurale au luat foc.

UPDATE 11:50 În raionul Koriukivka, din regiunea Cernihiv, atacurile rusești au provocat incendii în case de locuit și anexe gospodărești. Patru persoane au fost rănite, printre care un copil de 12 ani.

Alte două persoane au fost rănite în raionul Novhorod-Siverski. Acolo, în urma unui atac rusesc, a izbucnit un incendiu pe teritoriul unei gospodării private.

Salvatorii Serviciului de Stat pentru Situații de Urgență au lichidat toate incendiile.

UPDATE 10:45 Pe parcursul nopții, forțele ruse au atacat de peste 40 de ori cinci raioane din regiunea Dnipropetrovsk.

În raionul Sinelnikove, trei persoane au fost rănite. Au izbucnit incendii într-un bloc de locuințe, la automobile, în case particulare și în anexe gospodărești.

În raioanele Nikopol și Pavlohrad au luat foc case din sectorul privat.

În orașul Dnipro și în raionul Kamianske au fost avariate infrastructuri și a izbucnit un incendiu.

Pompierii au lichidat toate incendiile.

UPDATE 9:50 O persoană a murit, iar alte 15 au fost rănite în urma atacurilor rusești asupra Kievului.

În noaptea de 26 spre 27 octombrie, în raionul Obolon au izbucnit două incendii în clădiri nerezidențiale. Pompierii au lichidat incendiile. Sunt raportate două persoane rănite.

În seara zilei de 26 octombrie, în raionul Desneanski, au fost avariate o clădire universitară, cămine studențești, blocuri de locuit și trei automobile. De asemenea, o clădire nerezidențială a fost parțial distrusă. În urma atacurilor, o persoană a murit, iar alte 13 au fost rănite.

UPDATE 9:10 În noaptea de 27 octombrie, forțele ruse au atacat cu rachete balistice Iskander-M/S-400, lansate din regiunea Breansk a Federației Ruse, și cu 280 de drone de atac de tip Shahed, Gerbera și drone-momeală de tip „Parodia”, din direcțiile Oriol, Millerovo, Kursk, Șatalovo și Primorsko-Ahtarsk din Rusia, din teritoriile ocupate temporar ale regiunii Donețk și din Crimeea ocupată – localitatea Gvardiiske.

„Atacul aerian a fost respins de aviație, trupele de rachete antiaeriene, unitățile de război electronic și sistemele fără pilot, precum și de grupurile mobile de foc ale Forțelor de Apărare ale Ucrainei.”

Potrivit datelor preliminare, până la ora 09:00, apărarea antiaeriană a doborât sau neutralizat 257 de ținte: două rachete balistice Iskander-M/S-400 și 255 de drone inamice de tip Shahed (dintre care 56 cu propulsie reactivă), Gerbera și drone de alte tipuri.

Au fost înregistrate lovituri ale mijloacelor de atac aerian inamice în 25 de locații, precum și căderi de resturi ale țintelor doborâte în 16 locații.

UPDATE 8:15 O persoană a murit, iar alte 10 au fost rănite în urma unui atac rusesc asupra Kievului, a raportat Serviciul pentru Situații de Urgență.

În raionul Desneanski, rușii au lovit teritoriul unei instituții de învățământ. Au fost avariate clădirile unui corp al uneia dintre universități, căminele studențești și casele de locuit din apropiere. De asemenea, un autoturism a fost lovit în apropierea uneia dintre stațiile de metrou. Potrivit informațiilor disponibile, cel puțin 10 persoane au fost rănite la mai multe adrese.

În raionul Nipru, o clădire cu trei etaje a fost distrusă, cu destinație nerezidențială și a fost descoperit cadavrul unei persoane.