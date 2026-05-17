LIVE TEXT Forțele ruse au bombardat regiunea Sumî de 80 de ori, rănind trei persoane. Război în Ucraina, ziua 1544

UPDATE 11:15 În ultimele 24 de ore, forțele ruse au efectuat 80 de atacuri asupra așezărilor din regiunea Sumî, soldate cu trei răniri. Potrivit Ukrinform, Administrația Militară Regională Sumî a relatat acest lucru pe Facebook.

„În ultimele 24 de ore, din dimineața zilei de 16 mai până în dimineața zilei de 17 mai 2026, trupele ruse au efectuat aproape 80 de atacuri asupra a 30 de așezări din 21 de comunități teritoriale ale regiunii. În comunitatea Sumî, o femeie în vârstă de 46 de ani a fost rănită în urma unui atac al unei drone inamice. În comunitatea Burîn, un bărbat în vârstă de 55 de ani și o femeie în vârstă de 62 de ani au fost răniți în urma atacurilor cu drone inamice”, se arată în comunicat.

Se observă că cel mai mare număr de incidente de bombardament a fost înregistrat în districtele Sumî și Șostka. Forțele ruse au lovit regiunea cu mortiere, artilerie, drone FPV, drone și bombe aeriene ghidate.