LIVE TEXT Estonia promite peste 117 milioane de dolari în ajutor militar pentru Ucraina în 2026. Război în Ucraina, ziua 1299

UPDATE 18:00 Estonia intenționează să aloce peste 100 de milioane de euro (117 milioane de dolari) în ajutor militar pentru Ucraina anul viitor, a anunțat ministrul estonian al Apărării, Hanno Pevkur, pe 14 septembrie, în timpul vizitei sale la Kiev, potrivit presei din ucraina.

Vestea a venit în contextul în care, în ciuda eforturilor diplomatice și a discuțiilor despre un armistițiu, Moscova continuă să își intensifice atacurile și operațiunile ofensive împotriva Ucrainei.

„Estonia va continua să ofere sprijin specific Ucrainei în contextul războiului agresiv al Rusiei. Anul viitor, vom respecta, de asemenea, principiul conform căruia 0,25% din PIB-ul nostru (produsul intern brut) va fi alocat ajutorului pentru Ucraina”, a declarat Pevkur.

Potrivit ministrului, companiile de apărare estoniene vor juca un rol crucial în acordarea de ajutor Ucrainei în 2026. Tallinn va continua, de asemenea, să antreneze trupele ucrainene și să sprijine soluțiile IT în sectorul apărării.

Estonia s-a numărat printre cei mai devotați susținători ai Kievului încă de la începutul războiului, oferind asistență umanitară, de dezvoltare și militară.

De la începutul războiului total al Rusiei în februarie 2022, Estonia a furnizat peste 500 de milioane de euro (527 de milioane de dolari) în ajutor militar Ucrainei, reprezentând 1,4% din PIB-ul țării, clasându-se printre principalii susținători militari ai Ucrainei ca procent din PIB-ul țării.

UPDATE 14:00 Ucraina ar putea reduce intenționat calitatea comunicațiilor mobile în timpul atacurilor cu drone ruse pentru a împiedica utilizarea rețelelor pentru coordonarea atacurilor, a declarat duminică șeful Statului Major General, Andrii Hnatov, transmite Reuters, citat de Agerpres.

După trei ani și jumătate de război, Rusia și-a intensificat atacurile cu drone asupra Ucrainei în ultimele luni, îmbunătățindu-și tehnologia și crescând numărul de drone desfășurate pentru a maximiza daunele aduse țintelor strategice și infrastructurii cheie.

„Aceasta nu este o perturbare a comunicațiilor mobile, ci mai degrabă o restricție a calității comunicațiilor în anumite zone, cum ar fi o restricție asupra comunicațiilor 4G și 5G”, a declarat Hnatov pentru canalul video online ucrainean Novînî Live.

„Astfel încât modemurile pe care le folosesc pe vehiculele lor aeriene fără pilot să nu poată accesa internetul operatorilor noștri de comunicații”, a adăugat el.

Închiderea internetului mobil de mare viteză are logică, pentru a combate dronele echipate cu camere care transmit imagini și necesită o conexiune 4G pentru a funcționa, potrivit relatărilor din presa locală.

UPDATE 12:10 Atacurile rusești împotriva Ucrainei au ucis șapte civili și au rănit alți 34 în ultima zi, au declarat autoritățile regionale pe 14 septembrie, potrivit Kyiv Independent.

Forțele ucrainene au doborât 52 din cele 58 de drone, inclusiv drone de atac de tip Shahed, lansate de Rusia peste noapte, a raportat Forțele Aeriene. Rusia a lansat, de asemenea, o rachetă balistică Iskander-M/KN-23. Un atac cu drone rusești în regiunea Zaporijjea a ucis un bărbat în vârstă de 72 de ani și a rănit o femeie în vârstă de 67 de ani lângă Polohy, a declarat guvernatorul Ivan Fedorov.

În dimineața zilei de 14 septembrie, Rusia a vizat un microbuz cu o dronă cu vedere la persoana întâi (FPV) în regiune, rănind un bărbat în vârstă de 60 de ani. Dronele cu vedere la persoana întâi (FPV) au fost folosite pentru a ataca o multitudine de locații pe toată linia frontului.

Un atac a lovit regiunea Dnipropetrovsk, rănind cinci persoane, inclusiv un băiat de 13 ani, lângă Nikopol, a declarat guvernatorul Serhii Lysak. Într-un atac separat asupra orașului Kupiansk, trupele ruse au rănit, de asemenea, două femei și un bărbat.

Patru persoane au fost ucise, iar alte 10 au fost rănite în Kostiantînivka, în regiunea Donețk, a declarat guvernatorul Vadîm Filashkin. Alți patru locuitori au suferit răni în regiune în ultima zi.

În regiunea Herson, forțele ruse au vizat 32 de așezări, inclusiv centrul regional Herson. O persoană a fost ucisă, iar alte opt au fost rănite, a raportat guvernatorul Oleksandr Prokudin.

UPDATE 09:11 Forțele ruse au atacat orașul Dnipro cu o rachetă și au atacat, de asemenea, districtele Nikopol și Synelnykove. Potrivit Ukrinform, acest lucru a fost raportat pe Telegram de șeful Administrației Militare Regionale Dnipropetrovsk, Serhii Lysak.

„Ieri, rușii au atacat Dnipro cu o rachetă. A izbucnit un incendiu, pe care salvatorii l-au stins rapid”, a scris el.

Seara și peste noapte, armata rusă a bombardat districtul Nikopol cu ​​drone FPV, artilerie grea și sisteme multiple de lansare a rachetelor (MLRS). Comunitățile Pokrovske și Marhanets au fost, de asemenea, sub foc. O casă privată a luat foc, alte opt au fost avariate, împreună cu o cafenea și conducte de gaz.

Dimineața, forțele ruse au bombardat orașul Nikopol de două ori. Consecințele sunt încă evaluate.

Nu au fost raportate victime în aceste atacuri. S-a menționat că numărul persoanelor rănite în atacul de ieri asupra comunității Marhanets a crescut la șase.

Apărarea aeriană ucraineană a doborât patru drone rusești deasupra regiunii.

LIVE TEXT / Războiul din Ucraina, ziua 1298 – Ziarul de Gardă