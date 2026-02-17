LIVE TEXT Dronele SBU au lovit o uzină chimică din regiunea Perm, folosită pentru producția de explozivi. Război în Ucraina, ziua 1455

UPDATE 18:50 Drone cu rază lungă operate de Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU) au lovit o uzină chimică din regiunea Perm a Federației Ruse, care furnizează substanțe utilizate la producerea explozivilor, a declarat o sursă din cadrul agenției pentru publicația The Kyiv Independent.

Potrivit sursei citate, atacul a avut loc în noaptea de 16 spre 17 februarie și a vizat întreprinderea „Metafrax Chemicals”, situată în orașul Gubaha. Operațiunea ar fi fost realizată de unitatea „Alpha” a SBU, specializată în lovituri la distanță pe teritoriul Rusiei.

Reprezentanții SBU susțin că uzina produce metanol, urotropină, uree și pentaeritritol – substanțe care pot fi utilizate ca precursori pentru explozivi de uz militar. Conform aceleiași surse, compania se află sub sancțiuni internaționale.

Canale locale de Telegram au relatat că în Gubaha au fost auzite explozii în noaptea atacului. Guvernatorul regiunii Perm, Dmitri Mahonin, a confirmat existența unui atac cu drone asupra regiunii, fără a preciza însă dacă uzina a fost avariată. Acesta a menționat doar că nu au fost înregistrate victime.

Orașul Gubaha se află la aproximativ 1 600 de kilometri de cel mai apropiat teritoriu controlat de Ucraina.

UPDATE 17:10 Guvernul leton a decis să aloce 10 milioane de euro pentru a sprijini Ucraina în cadrul inițiativei NATO numită PURL, a declarat premiera letonă, Evika Silina, relatează Ukrinform.

Potrivit acesteia, aceste fonduri vor fi direcționate către achiziționarea de arme și echipamente pentru a ajuta Ucraina să se apere.

„Finanțarea va fi utilizată pentru achiziționarea de echipamente militare din Statele Unite, partenerul nostru strategic, asigurând un sprijin fiabil și de înaltă calitate”, a menționat Silina.

Se afirmă că contribuția Letoniei va deveni parte a sprijinului militar anual acordat Ucrainei și va fi furnizată în valoare de 0,25% din produsul său intern brut, reafirmând sprijinul Letoniei pentru Ucraina.

Anterior, Suedia a contribuit cu 100 de milioane de dolari la inițiativa „Lista priorităților de cerințe pentru Ucraina” (PURL).

UPDATE 16:10 O dronă a atacat un vehicul în orașul Mîkolaivka din regiunea Donețk din Ucraina, în dimineața zilei de 17 februarie, ucigând trei persoane și rănind o alta, a anunțat Serviciul de Urgență de Stat al Ucrainei din regiunea Donețk.

„În această dimineață, armata rusă a lovit un vehicul civil cu o dronă FPV în orașul Mîkolaivka, districtul Kramatorsk. În urma atacului, trei persoane au fost ucise și o persoană a fost rănită”, se arată în comunicat.

Echipajele de urgență au acordat asistență persoanei rănite la fața locului și au predat-o paramedicilor, a adăugat Serviciul.

În plus, pompierii au stins un incendiu izbucnit într-un vehicul.

UPDATE 13:55 16 locuitori ai orașului de front Drujkivka au fost evacuați de salvatorii, în weekendul trecut, a raportat Serviciul de Urgență de Stat al Ucrainei.

Printre persoanele evacuate se numără 2 copii și 2 persoane cu mobilitate redusă, care au avut nevoie de atenție și sprijin special în timpul transportării.

„Locuitorii regiunii Donețk trăiesc deja de câțiva ani în tensiune și pericol constant. În pofida bombardamentelor rusești zilnice, pentru mulți este dificil să se decidă să-și părăsească locuința. Însă siguranța trebuie să fie prioritară”, a precizat Serviciul.

UPDATE 11:15 În noaptea de 17 februarie, armata rusă a atacat cu 4 rachete balistice Iskander-M din regiunea Rostov și Crimeea, 20 de rachete de croazieră aer-sol Kh-101 din zona Mării Caspice, 4 rachete de croazieră Iskander-K din regiunea Kursk, o rachetă aeriană ghidată Kh-59/69 din spațiul aerian al teritoriului temporar ocupat al regiunii Donețk, precum și 396 de drone de atac de tip Shahed, Gerbera, Italmas și alte tipuri din direcțiile: Kursk, Orel, Millerovo, Breansk, Primorsko-Ahtarsk, Șatalovo.

„Atacul aerian a fost respins de aviație, trupele de rachete antiaeriene, unități de război electronic și sisteme fără pilot, precum și de grupuri mobile de foc ale Forțelor de Apărare ale Ucrainei.”

Conform datelor preliminare, până la ora 9:30, apărarea antiaeriană a doborât 392 de ținte aeriene:

20 de rachete de croazieră aer-sol Kh-101;

4 rachete de croazieră „Iskander-K”;

1 rachetă aeriană ghidată Kh-59/69;

367 de UAV-uri inamice de tip Shahed, Gerbera, Italmas și drone de alte tipuri.

Au fost înregistrate lovituri directe ale 4 rachete balistice și 18 drone de atac în 13 locații, precum și căderi de resturi (fragmente) în 8 locații.

UPDATE 10:20 Continuă lucrările de salvare și reparație în multe dintre regiunile din Ucraina, după atacul masiv rusesc, scrie Serviciul de Urgență de Stat al Ucrainei.

„A fost un atac combinat, calculat special pentru a provoca cât mai multe daune sistemului nostru energetic. Au fost folosite aproape 400 de drone și 29 de rachete de diferite tipuri, inclusiv balistice. Un număr semnificativ a fost doborât, însă, din păcate, au existat și lovituri directe.”

La Odesa, zeci de mii de oameni au rămas fără încălzire și apă în urma atacului cu drone. Toate serviciile necesare lucrează pentru a oferi ajutor. În total, 12 regiuni au fost vizate de atacuri, iar nouă persoane au fost rănite, inclusiv copii. Au fost avariate peste zece blocuri de locuințe și infrastructura feroviară.

UPDATE 9:00 În regiunea Dnipropetrovsk cinci raioane ale regiunii au fost lovite de atacuri rusești, anunță Serviciul de Urgență de Stat al Ucrainei.

La Dnipro a fost avariată o întreprindere privată, clădiri administrative, case de locuit și automobile — a izbucnit un incendiu, pe care salvatorii l-au stins rapid.

În raionul Krivoi Rog a fost avariată o întreprindere.

La Kamianske au fost afectate o casă de locuit, o anexă gospodărească și un garaj.

În raionul Sînelnikove, în comunitatea Pokrov, a ars o casă particulară.

În zona Nikopol au fost bombardate orașul Nikopol și comunitățile Cervenogrigorivka și Pokrov — au fost avariate infrastructura, magazinele, un centru educațional, case de locuit și aproximativ zece automobile.

Serviciul menționează că nu au fost înregistrate victime.

UPDATE 8:35 Două persoane au fost rănite în urma atacului nocturn cu drone rusești asupra Odesei, anunță Serviciul pentru Situații de Urgență.

Totodată, au fost avariate infrastructura energetică și cea civilă, izbucnind mai multe incendii.

Salvatorii au intervenit simultan în mai multe locații – au stins focul la o clădire a unui service auto (STO), la un depozit de anvelope, în două magazine alimentare și într-o cooperativă de garaje. În total, flăcările au distrus mai multe automobile și au avariat șapte garaje.

De asemenea, fragmentele au deteriorat un apartament situat la etajul 22 al unui bloc de locuințe. Psihologii Serviciului pentru Situații de Urgență au acordat asistență pentru 20 de locatari, printre care și un copil.