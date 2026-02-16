LIVE TEXT În Herson, armata rusă a atacat repetat salvatorii în timpul unei intervenții. Război în Ucraina, ziua 1454

UPDATE 21:30 Astăzi, la Herson, în urma lansării unui explozibil de pe o dronă rusească, a izbucnit un incendiu la un autoturism. Când salvatorii au ajuns la fața locului și au început stingerea focului, armata rusă a efectuat un nou atac.

„În urma loviturii a fost avariat un autospecial de pompieri. Din fericire, personalul nu a avut de suferit”, a precizat Serviciul pentru Situații de Urgență.

UPDATE 19:30 În Nikopol, în urma bombardamentelor, a fost rănit un bărbat de 55 de ani. Salvatorii l-au evacuat din zona periculoasă și l-au predat echipajului medical. În oraș au fost avariate blocuri de locuințe, case particulare și un cămin, a raportat Serviciul pentru Situații de Urgență.

De asemenea, sub atac a fost și comunitatea Vasîlkivka din raionul Sinelnikove. Acolo a izbucnit un incendiu într-o locuință privată, care a fost deja lichidat.

UPDATE 18:22 În Zaporijjea geniștii Serviciului pentru Situații de Urgență au neutralizat resturile unui proiectil reactiv rusesc dintr-un sistem de lansare multiplă a rachetelor

„Descoperirea periculoasă a fost făcută de localnici în apropierea părții carosabile. Specialiștii au ridicat și transportat proiectilul într-un loc special amenajat pentru distrugere ulterioară.”

UPDATE 17:20 Președintele ucrainean Volodimir Zelenski i-a însărcinat pe comandantul Forțelor Aeriene ale Ucrainei, Anatolii Krivonojko, pe ministrul Apărării, Mihailo Fedorov, și pe președintele Ukrenergo, Vitalii Zaicenko, să pregătească măsuri suplimentare de protecție, ca răspuns la atenționările serviciilor de informații potrivit cărora Rusia pregătește un nou atac masiv, scrie Ukrinform.

„Chiar și în ajunul reuniunilor trilaterale de la Geneva, armata rusă nu are alte ordine decât să continue loviturile asupra Ucrainei. Acest lucru spune multe despre modul în care Rusia privește efortul diplomatic al partenerilor”, a declarat șeful statului ucrainean.

Zelenski a subliniat, de asemenea: „Fiecare rachetă rusească este răspunsul agresorului la apelurile de a pune capăt războiului, motiv pentru care subliniem: doar prin presiune suficientă asupra Rusiei și garanții clare de securitate pentru Ucraina acest război poate fi în mod realist încheiat. Le mulțumesc tuturor celor care ne sprijină în acest demers”.

Zelenski le-a cerut comandantului Forțelor Aeriene, Krivonojko, ministrului Apărării, Fedorov, și președintelui Ukrenergo, Zaicenko, să pregătească pe parcursul zilei toate măsurile suplimentare de protecție necesare.

UPDATE 14:13 Peste 1500 de blocuri de apartamente din Kiev nu au în prezent încălzire, în condițiile unor temperaturi sub zero grade, iar multe dintre ele sunt așteptate să rămână fără căldură până la sfârșitul iernii, a declarat Katerina Pop, purtătoare de cuvânt a Administrației Militare a Orașului Kiev, pe 16 februarie, la televiziunea publică, scrie The Kyiv Independent.

Armata rusă și-a intensificat în această iarnă atacurile asupra infrastructurii energetice a Kievului, folosind rachete și drone pentru a lovi infrastructura critică ce asigură capitalei încălzirea, electricitatea și apa. În Kiev continuă întreruperile programate de curent, în timp ce autoritățile încearcă să economisească energie electrică în urma acestor atacuri.

Un total de 1100 de blocuri de apartamente din raioanele Dniprovskîi și Darnîțkîi, zonele cel mai grav afectate de criza energetică din Kiev, situate pe malul stâng al râului Nipru, au rămas fără încălzire în urma atacurilor rusești asupra unei facilități de infrastructură critică ce le furniza agent termic, a spus Pop.

„Este imposibil să fie restabilită furnizarea încălzirii (către acele clădiri) în acest sezon”, a declarat Pop la o emisiune matinală.

Pentru sezonul 2025–2026, guvernul ucrainean a programat furnizarea încălzirii în locuințe în perioada 1 noiembrie – 31 martie. Însă, din cauza loviturilor rusești continue și a pagubelor aduse infrastructurii energetice, multe clădiri rămân fără căldură, chiar dacă temperaturile coboară frecvent până la −10°C.

Cel mai recent atac cu rachete și drone al Rusiei asupra Kievului, din 12 februarie, a vizat zone rezidențiale din raioanele Dniprovskîi și Darnîțkîi. Primarul Kievului, Vitali Kliciko, a raportat că atacul a lăsat 2600 de blocuri fără energie termică.

Locuitori care au vorbit pentru sursa citată au declarat că apartamentele lor au fost avariate în urma atacului rusesc. Ei au spus că nu mai au căldură de la începutul lunii februarie.

Pop a precizat că aproximativ 200–300 dintre clădirile afectate se află în prezent în proces de reparație, rămânând astfel fără încălzire.

UPDATE 10:59 Conform datelor preliminare, până la ora 09:00, apărarea antiaeriană a Ucrainei a doborât două rachete antinavă Zircon și 52 de drone de tip Shahed, Gerbera, Italmás și drone de alte tipuri, informează serviciul de presă al Forțelor Aeriene Ucrainene.

Potrivit autorităților militare ucrainene, a fost înregistrată lovirea unei rachete și a 9 drone de atac în 8 locații, precum și căderea unor ținte doborâte în 2 locații.

„Atacul continuă, în spațiul aerian se află mai multe drone inamice. Respectați regulile de siguranță”, se spune în comunicat.

UPDATE 09:21 Fostului ministru al Energiei al Ucrainei, Herman Halushcenko, i-au fost aduse acuzații de spălare de bani și participare la o organizație criminale, au anunțat Procuratura Specializată Anticorupție a Ucrainei și Biroul Național Anticorupție al Ucrainei.

Potrivit anchetei, în 2021, membrii organizației criminale au înregistrat pe insula Anguilla (teritoriu autonom al Regatului Unit) un fond care urma să atragă aproximativ 112 de milioane de dolari în „investiții”. Printre „investitori” s-a numărat și familia lui Halushcenko, însă implicarea sa a fost ascunsă printr-un lanț de companii, iar beneficiarii reali ar fi fost fosta soție și cei patru copii ai oficialului.

Ulterior, membrii organizației ar fi transferat în conturile fondului, deschise la trei bănci elvețiene, sume „în interesul suspectului”. Astfel, au fost transferate peste 7,4 milioane de dolari. De asemenea, peste 1,3 milioane de franci elvețieni și 2,4 milioane de euro au fost retrase în numerar și transferate direct familiei lui Halushcenko în Elveția, informează oamenii legii din Ucraina.

O parte din aceste fonduri a fost utilizată pentru plata studiilor în instituții prestigioase din Elveția și plasată în conturile fostei soții a suspectului. Restul banilor a fost depus în depozite bancare, generând venituri suplimentare pentru familie.

UPDATE 09:17 Cei mai înalți lideri militari ai Marii Britanii și Germaniei au lansat un apel comun fără precedent către populațiile țărilor lor pentru a accepta argumentul „moral” al reînarmării și pentru a se pregăti în fața amenințării unui război cu Rusia. Cei doi susțin că fac acest apel nu doar în calitate de lideri militari ai două dintre țările europene cu cele mai mari cheltuieli pentru apărare, ci „ca voci ale unei Europe care trebuie acum să se confrunte cu adevăruri incomode despre propria securitate”, notează The Guardian.

Mareșalul Richard Knighton, șeful Statului Major al Marii Britanii și generalul Carsten Breuer, șeful apărării din Germania, au afirmat că poziționarea militară a Rusiei s-a „deplasat decisiv spre vest” și că este nevoie de o „schimbare majoră” în apărarea și securitatea Europei.

Într-un articol comun publicat în The Guardian și în ziarul german Die Welt, în urma Conferinței de Securitate de la München, cei doi militari au declarat că au datoria „de a explica ce este în joc, astfel încât populația să poată înțelege de ce Regatul Unit și Germania s-au angajat la cele mai mari creșteri susținute ale cheltuielilor pentru apărare de la sfârșitul Războiului Rece”.

„Există o dimensiune morală a acestui demers. Reînarmarea nu înseamnă belicism (tendință războinică, n.r.), este acțiunea responsabilă a unor națiuni hotărâte să-și protejeze cetățenii și să păstreze pacea”, scriu ei.

Knighton și Breuer mai spun: „Dacă Rusia percepe Europa ca fiind slabă sau divizată, ar putea fi încurajată să-și extindă agresiunea dincolo de Ucraina. Istoria ne învață că descurajarea eșuează atunci când adversarii simt dezbinare și slăbiciune. Știm că agresiunea și intențiile Rusiei se extind dincolo de Ucraina”.

UPDATE 08:29 Atacurile rusești asupra regiunii Sumî din 15 februarie au provocat pagube infrastructurii locale și au rănit patru persoane, scrie presa ucraineană.

Guvernatorul regiunii Sumî, Oleh Hrihoriv, a anunțat că o dronă rusească a vizat o „clădire medicală” nespecificată din orașul Sumî, în noaptea de 14 spre 15 februarie, provocând pagube la fața locului.

În cursul zilei de 15 februarie, în comunitatea Ohtîrka, două femei și un bărbat au fost răniți într-un atac rusesc. De asemenea, o femeie de 43 de ani a fost spitalizată în comunitatea Velîka Pîsarivka, după ce un atac rusesc a vizat un vehicul civil.

Rusia a lansat în mod regulat atacuri asupra comunităților din regiunea Sumî încă de la începutul invaziei sale la scară largă. Regiunea este situată în nord-estul Ucrainei, de-a lungul frontierei ruso-ucrainene.

UPDATE 08:20 Delegația ucraineană întreprinde o vizită la Geneva, Elveția, pentru a participa la următoarea rundă de negocieri. La discuții vor fi prezente și părțile americană și rusă.

Un anunț în acest sens a fost făcut de Kirilo Budanov, șeful Cabinetului președintelui Ucrainei.

„Pe drumul spre Geneva. În față – următoarea rundă de negocieri. Pe drum, împreună cu colegii, vom discuta lecțiile istoriei noastre, vom căuta concluziile corecte.

Interesele Ucrainei trebuie să fie protejate”, susține oficialul ucrainean într-o postare pe Telegram.