LIVE TEXT Numărul victimelor atacului rus din regiunea Dnipropetrovsk a crescut la 15 persoane. Război în Ucraina, ziua 1439

UPDATE 18:34 Numărul victimelor atacului rus din regiunea Dnipropetrovsk a crescut la 15 persoane.

În jurul orei 15:45, trupele ruse au lansat un atac cu drone asupra raionului Pavlohrad din regiunea Dnipropetrovsk.

Atacul a avut loc în apropierea unui autobuz de serviciu cu care minerii se întorceau acasă după tura de lucru.

La ora 18:30 se cunoaște despre 15 morți și peste 10 răniți, dintre care mai mulți se află în stare gravă.

UPDATE 17:25 Doisprezece persoane au murit în regiunea Dnipropetrovsk, după ce o dronă rusească a atacat autobuzul de serviciu al uneia dintre întreprinderile din raionul Pavlohrad.

Preliminar, 12 persoane au murit. Alte șapte persoane rănite au fost spitalizate.

UPDATE 14:50 Forțele ruse au atacat cu drone și o zonă rezidențială a orașului Zaporijjea. Preliminar, două femei au fost rănite. Ele au fost transportate la spital.

„Numărul victimelor este în curs de stabilire. O clădire agricolă a luat foc. Pompierii au stins incendiul. Undele de șoc au avariat clădirile învecinate”, a transmis Serviciul de Stat pentru Situații de Urgență din Ucraina.

Inițial, guvernatorul Ivan Fedorov a scris că „un copil de patru ani și două femei sunt răniți”.

UPDATE 14:40 Trei femei au fost rănite în urma atacului rusesc cu drone asupra maternității din Zaporijjea, au anunțat salvatorii.

Incendiul a izbucnit la etajul 2, în sala de recepție a secției de ginecologie. Pompierii au stins focul. Operațiunile de căutare și salvare au fost finalizate.

UPDATE 12:25 „Rușii au lovit maternitatea din Zaporijjea. (…) Numărul victimelor a crescut deja la șase persoane”, a anunțat guvernatorul regiunii, Ivan Fedorov.

Printre victime se află două femei care se aflau în vizită în timpul atacului, a menționat guvernatorul.

UPDATE 12:20 Președintele Volodimir Zelenski a declarat că, în multe regiuni ale Ucrainei continuă lucrările de reparații pentru refacerea infrastructurii critice.

Conform oficialului, numai în luna ianuarie 2026, Rusia a lansat împotriva Ucrainei peste 60 00 de drone de atac, aproximativ 5 500 de bombe aeriene ghidate și 158 de rachete de diferite tipuri. „Practic, toate acestea sunt îndreptate împotriva energiei, căilor ferate, infrastructurii noastre, a tot ceea ce susține normalitatea vieții”, a subliniat Zelenski.

În ultima săptămână, Rusia a lansat împotriva Ucrainei peste 980 de drone de atac, aproape 1100 de bombe aeriene ghidate și două rachete.

„Observăm încercările Rusiei de a distruge logistica și transportul între orașe și comunități. De aceea, necesitatea de a proteja spațiul aerian nu a dispărut. Rachetele pentru Patriot, NASAMS, F-16 și alte platforme sunt necesare în fiecare zi. Mulțumesc tuturor partenerilor care înțeleg acest lucru și ne ajută”, a mai menționat liderul de la Kiev.

UPDATE 12:10 Trupele ruse au lansat un nou atac masiv asupra comunităților Konotop, Nedrîhailiv și Kirikiv din regiunea Sumî.

Au izbucnit incendii în sectorul rezidențial, precum și în clădiri administrative și nerezidențiale.

Din cauza amenințării constante de noi atacuri, echipele de salvare au fost nevoite să-și întrerupă de mai multe ori activitatea și să se retragă în locuri sigure.

UPDATE 10:20 Două persoane au murit în urma unui atac nocturn în Dnipro, au comunicat pompierii.

O casă privată a fost distrusă și a izbucnit un incendiu. La fața locului, echipele de salvare au găsit corpul unui bărbat și al unei femei.

De asemenea, au fost avariate case private și un autoturism. Echipele de intervenție au stins incendiul.

Conform guvernatorului regiunii Dnipropetrovsk, Oleksandr Hanja, seara și noaptea, trupele ruse au bombardat regiunea Nicopol.

„Au folosit artilerie și drone. Au lovit centrul raional și comunitatea Marhaneț. Au fost distruse două clădiri de apartamente și patru case private, o clădire agricolă, o cafenea, câteva magazine și o mașină. Au fost afectate o conductă de gaz și o linie de înaltă tensiune”, a transmis Hanja.

UPDATE 09:35 În cursul nopții trecute, peste 1500 de blocuri din Kiev, care au rămas fără căldură ca urmare a situației de urgență în sistemul energetic al Ucrainei, au fost conectate la sistemul de încălzire.

În prezent, 1000 de clădiri rămân fără căldură, a anunțat primarul capitalei, Vitali Kliciko, în dimineața zilei de duminică, 1 februarie.

UPDATE 09:30 În noaptea de 1 februarie (de la ora 18:00, 31 ianuarie), armata rusă a atacat Ucraina cu 90 de drone, au anunțat Forțele Aeriene ale Armatei Ucraine.

Conform datelor preliminare, până la ora 08:30, apărarea antiaeriană ucraineană a doborât/suprimat 76 de drone în nordul și estul țării.

Au fost înregistrate 14 lovituri ale dronelor de atac în 9 locații, precum și căderea dronelor doborâte (fragmente) în 2 locații.