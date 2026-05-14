LIVE TEXT Crește numărul victimelor bombardamentelor rusești asupra Kievului: corpul celei de-a 13-a persoane omorâte, un copil, a fost scos de sub dărâmături. Război în Ucraina, ziua 1541

UPDATE 22:10 Pompierii au public imagini cu recuperarea cadavrului unui copil de sub dărâmăturile unei clădiri din cartierul Darnița din Kiev.

Până în prezent, se cunoaște că 13 persoane au murit în urma atacului rusesc asupra capitalei, în noaptea de 13 spre 14 mai, dintre care 2 copii.

UPDATE 20:30 Numărul victimelor atacului rus asupra Kievului a crescut la 12 persoane, dintre care 2 copii.

Operațiunile de căutare și salvare din cartierul Darnița continuă.

UPDATE 20:20 Patru persoane, inclusiv un copil, au fost rănite în regiunea Dnipropetrovsk. Forțele ruse au atacat de peste 50 de ori două raioane din regiune cu artilerie și drone, a anunțat guvernatorul Oleksandr Hanja.

În raionul Nikopol, soldații ruși au lovit centrul raional, precum și comunitățile din Marhaneț, Pokrov și Chervonohrihoriv. Au fost avariate întreprinderi, case private și autovehicule. Patru persoane au fost rănite. O femeie de 52 de ani se află în spital, în stare moderată. Bărbații de 36 și 49 de ani și un băiat de 12 ani vor fi tratați ambulatoriu.

Armata rusă a atacat și comunitatea Hrușiv, din regiunea Krîvîi Rih. O benzinărie și o casă privată au fost distruse.

UPDATE 16:52 Serviciul de Urgență de Stat al Ucrainei anunță că opt persoane au murit în urma atacului rusesc asupra Kievului.

„Operațiunile de căutare și salvare din districtul Darnytsia sunt în desfășurare. Informațiile sunt actualizate. În total, 45 de persoane, inclusiv 2 copii, au fost rănite în atacul masiv rusesc asupra capitalei”, au precizat autoritățile ucrainene.

UPDATE 14:28 Trupul unei fetițe de 12 ani a fost scos de sub dărâmături la Kiev, aceasta fiind a cincea victimă a atacului nocturn lansat de Rusia asupra capitalei ucrainene. Anunțul a fost făcut de primarul Kievului, Vitali Kliciko.

Potrivit celor mai recente date, alte 40 de persoane au fost rănite în oraș. Printre victime se numără doi copii, inclusiv un bebeluș de o lună. Acesta și alte 30 de persoane au fost internate în spital.

Operațiunile de căutare și salvare continuă, iar bilanțul victimelor este încă în curs de actualizare. Ministerul Afacerilor Interne a anunțat că peste 10 persoane sunt date dispărute.

Președintele Volodimir Zelenski a declarat că 20 de locații din Kiev au fost avariate, inclusiv blocuri de locuințe, o școală, o clinică veterinară și alte obiective de infrastructură civilă.

UPDATE 12:40 Ministerul ucrainean al Afacerilor Interne a anunțat despre peste 10 persoane dispărute la Kiev în urma atacului masiv din timpul nopții al Federației Ruse.

În prezent, peste 1500 de salvatori și polițiști sunt implicați în operațiunile de intervenție în urma bombardamentelor rusești, dintre care aproape 600 activează în Kiev. Șase unități canine au fost desfășurate pentru a căuta persoanele dispărute sub dărâmături.

De asemenea, sursa citată scrie că au fost înființate centre de raportare ale poliției; anchetatorii au înregistrat deja peste 100 de sesizări privind pagube materiale.

Peste 30 de persoane au fost rănite doar în districtul Darnitskii din Kiev, unde un bloc multietajat a fost lovit de armata rusă. Serviciul de Stat pentru Situații de Urgență al Ucrainei a salvat 28 de persoane din clădirea distrusă. Psihologii se află la fața locului, oferind sprijin victimelor și rudelor celor decedați sau încă dispăruți, notează sursa citată.

UPDATE 8:53 Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat că „în total, de ieri și până în prezent, Rusia a folosit peste 1560 de drone împotriva orașelor și comunităților din Ucraina”.

La fel, președintele ucrainean a precizat că la Kiev are loc o operațiune de salvare la locul unui atac cu drone rusești asupra unui bloc de locuințe cu nouă etaje.

„Scara clădirii a fost complet distrusă. Zeci de persoane au fost salvate. Din păcate, o persoană și-a pierdut viața. Condoleanțe familiei și apropiaților. Există temeri că sub dărâmături s-ar putea afla în continuare oameni. În cursul nopții, rușii au lansat asupra Ucrainei peste 670 de drone de atac și 56 de rachete. Au fost folosite rachete balistice, aerobalistice și de croazieră. Principala țintă a atacului a fost Kievul. În oraș au fost înregistrate pagube în 20 de locații, inclusiv la blocuri de locuințe, o școală, o clinică veterinară și alte obiective de infrastructură civilă. Distrugeri au fost raportate și în regiunea Kievului, iar atacuri similare au vizat infrastructura energetică din Kremenciuk, precum și portul și clădiri rezidențiale din Cernomorsk. Este important ca partenerii internaționali să nu rămână tăcuți în fața acestor atacuri și să continue sprijinul pentru apărarea spațiului aerian ucrainean. Programul PURL este esențial pentru ca Ucraina să se poată proteja împotriva atacurilor balistice. De asemenea, menținerea presiunii asupra Rusiei rămâne importantă pentru toți cei care își doresc pacea. Mulțumim tuturor celor care sunt alături de Ucraina”, a scris Zelenski.

8:17 Trupele ruse și-au continuat atacurile masive asupra Ucrainei în cursul nopții, vizând capitala. Acest lucru a fost raportat de Forțele Aeriene ale Ucrainei și de administrațiile regionale. Până în această dimineață, o persoană a murit, iar alte 31 au fost rănite, inclusiv un copil și un ofițer de poliție. Deoarece operațiunile de căutare și salvare sunt încă în desfășurare, informațiile privind victimele sunt în curs de actualizare, informează Serviciul de Urgență de Stat al Ucrainei.

Explozii au fost auzite în capitala Ucrainei începând cu ora 3:00 dimineața. Trupele ruse au lansat un atac combinat, folosind drone și rachete balistice.

În cartierul Obolon al Kievului, o clădire neterminată cu 25 de etaje a fost lovită, iar fragmente de rachetă au căzut peste o clădire nerezidențială, o parcare cu trei niveluri și un centru de afaceri. De asemenea, resturi au lovit un apartament situat la etajul 12 al unui bloc de locuințe.

Regiunea Kiev s-a aflat sub un atac masiv pe parcursul întregii nopți. Potrivit Serviciului de Stat pentru Situații de Urgență, șapte persoane au fost rănite în regiune, inclusiv un copil.

Cinci persoane au fost rănite în raionul Boryspil. Un bărbat și o femeie cu răni provocate de șrapnel au fost transportați la un spital local. Alte trei femei au primit îngrijiri medicale la fața locului. Salvatorii au evacuat 30 de locuitori dintr-un bloc de locuințe din zonă.