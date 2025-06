LIVE TEXT Conferință de presă susținută de Maia Sandu și Nicușor Dan: „Prezența mea aici este o garanție a continuării sprijinului pe care România îl acordă R. Moldova”

Șefa statului Maia Sandu și președintele României, Nicușor Dan, susțin marți, 10 iunie, o conferință de presă, în contextul primei vizite în R. Moldova a oficialului român. În programul vizitei intră și întrevederi cu președintele Parlamentului, Igor Grosu, și cu prim-ministrul Dorin Recean.

„E o mare bucurie să fiu azi la Chișinău, e prima mea vizită oficială bilaterală ca președinte al României și am ținut ca ea să fie aici. Prezența mea aici este o garanție a continuării sprijinului pe care România îl acordă R. Moldova. Este un moment important pe care R. Moldova îl trăiește, începutul procesului de aderare la UE, iar împreună avem aceleași aspirații. Am discutat azi mai multe chestiuni concrete, este nevoie să consolidăm relația bilaterală în toate domeniile deja începute. Am vorbit, de asemenea, de necesitatea ca companiile românești să investească mai mult în R. Moldova și de acel Fond de Garantare pe care România îl promite mediului privat.

În primu rând, trebuie să vă felicităm pentru determinarea de a reforma statul și felul ăsta de a accede la UE, o garanție și pentru prosperitatea și pentru o predictibilitate instituțională, dar și pentru securitatea însăși a R. Moldova, așa cum am spus, România susține eforturile țării. Urmează o etapă importantă, 28 septembrie, sunt foarte optimist că așa cum au făcut-o de câteva ori ultimul timp, cetățenii R. Moldova vor avea spiritul civic necesar pentru a păstra direcția europeană pe care țara și-a construit-o”, a spus președintele României.