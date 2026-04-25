LIVE TEXT Cinci morți și 34 de răniți în urma unui atacului Rusiei asupra Dnipro de noaptea trecută. Război în Ucraina, ziua 1522

UPDATE 14:00 Cinci morți și 34 de răniți, printre care doi copii, Serviciul pentru Situații de Urgență a raportat bilanțul atacurilor rusești din timpul nopții și dimineții asupra orașului Dnipro.

Dimineața a avut loc un nou atac asupra unui bloc de locuințe din același cartier care fusese lovit în cursul nopții. În urma acestei lovituri, o persoană a murit, iar alte 7 au fost rănite.

La fața locului continuă operațiunile de căutare și salvare, iar echipele lucrează la înlăturarea dărâmăturilor.

UPDATE 12:05 Doi morți și șapte răniți în urma atacului nocturn al Rusiei asupra a trei raioane din regiunea Cernihiv, a raportat Serviciul pentru Situații de Urgență.

La Nijîn, în urma bombardamentelor rusești, două persoane au murit, iar alte două au fost rănite. Salvatorii au lichidat incendiile izbucnite la locurile impactului.

În comunitatea Horodnea, în urma loviturilor cu drone asupra sectorului privat, au fost rănite 5 persoane.

În comunitatea Snovsk, din cauza atacurilor rusești, au ars locuințe, anexe gospodărești și automobile, toate incendiile fiind stinse.

„Intervențiile au fost îngreunate de amenințarea constantă a unor atacuri repetate, astfel că salvatorii au fost nevoiți să se adăpostească de mai multe ori.”

UPDATE 11:10 Rusia a atacat regiunea Odesa. În urma loviturilor, au fost distruse trei case de locuit cu un singur nivel, o anexă gospodărească (care a luat foc ulterior) și 7 automobile.

Salvatorii au lichidat incendiul.

Conform informațiilor preliminare, 2 persoane au fost rănite.

UPDATE 10:05 Noaptea trecută, Rusia a lansat un atac masiv asupra orașului Dnipro, a anunțat Serviciul pentru Situații de Urgență.

Au fost avariate locuințe, întreprinderi și un obiectiv de infrastructură industrială. Au izbucnit incendii.

Un bloc de locuințe cu 4 etaje a fost parțial distrus.

Preliminar, 14 persoane au fost rănite, dintre care un copil. Salvatorii au evacuat 30 de persoane, inclusiv 5 copii.

„Este posibil ca sub dărâmături să se afle oameni.Operațiunile de căutare și salvare continuă.”

De asemenea, la fața locului lucrează psihologi, care oferă asistența necesară oamenilor.

UPDATE 9:30 În noaptea de 25 aprilie, armata rusă a lansat un atac combinat asupra obiectivelor de infrastructură critică ale Ucrainei, folosind drone de atac, rachete lansate din aer, de pe mare și de la sol, au raportat Forțele Aeriene de Apărare.

Direcția principală a atacului a fost orașul Dnipro. De asemenea, au fost vizate regiunile Harkiv, Cernihiv, Sumî, Odesa și Kiev.

În total, trupele radiotehnice ale Forțelor Aeriene au înregistrat 666 de mijloace de atac aerian (47 de rachete și 619 UAV-uri):

12 rachete balistice Iskander-M/S-400 (zone de lansare – Millerovo, Kursk, Eisk, Federația Rusă, teritoriile ocupate temporar din Crimeea);

29 rachete de croazieră Kh-101 (lansate din zona Mării Caspice);

1 rachetă de croazieră Iskander-K (regiunea Breansk, Federația Rusă);

5 rachete de croazieră „Kalibr” (lansate din Marea Caspică);

619 drone de atac de tip Shahed, Gerbera, Italmas și alte tipuri, lansate din direcțiile: Breansk, Kursk, Oriol, Șatalovo, Millerovo, Primorsko-Ahtarsk (Federația Rusă), Hvardiiske, Ciauda (Crimeea ocupată temporar), dintre care aproximativ 400 au fost „Shahed”.

„Atacul aerian a fost respins de aviație, trupele de rachete antiaeriene, unități de război electronic și sisteme fără pilot, precum și de grupuri mobile de foc ale Forțelor de Apărare ale Ucrainei.”

Potrivit datelor preliminare, până la ora 8:00, apărarea antiaeriană a doborât 610 ținte – 30 de rachete și 580 de drone de diferite tipuri:

26 rachete de croazieră Kh-101;

4 rachete de croazieră „Kalibr”;

580 UAV-uri inamice de diverse tipuri.

Au fost înregistrate lovituri ale 13 rachete și 36 de drone de atac în 23 de locații, precum și căderi ale resturilor de drone doborâte în 9 locații. Informațiile privind alte patru rachete sunt în curs de clarificare, neexistând încă date despre impactul acestora.