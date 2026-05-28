LIVE TEXT Cel puțin 215 nigerieni au fost recrutați de Rusia pentru a lupta în Ucraina. GUR a identificat un mercenar mort în regiunea Harkiv. Război în Ucraina, ziua 1555

UPDATE 16:06 În apropierea localității Hrafske din regiunea Harkiv a fost ucis încă un mercenar nigerian care lupta în rândurile armatei ruse. Este vorba despre Ayebusiwa Olabode Victor, în vârstă de 34 de ani, originar din orașul Ilutitun, statul Ondo din Nigeria, a informat Direcția Principală de Informații a Ucrainei (GUR).

Potrivit GUR, bărbatul a semnat un contract cu Ministerul rus al Apărării la sfârșitul lunii februarie 2026 — la doar două săptămâni după ce Ministerul Afacerilor Externe al Nigeriei și-a exprimat oficial îngrijorarea privind recrutarea ilegală a cetățenilor săi pentru participarea la conflicte armate externe.

Declarația diplomației nigeriene a venit după ce, pe 12 februarie, serviciile de informații ucrainene au descoperit în regiunea Lugansk corpurile a doi nigerieni care luptaseră de partea Rusiei. Potrivit GUR, aceștia au murit în timpul unei tentative de asalt asupra pozițiilor ucrainene — fără a ajunge într-o confruntare directă, fiind eliminați de o dronă.

Conform datelor GUR, cel puțin 215 cetățeni nigerieni au semnat contracte cu Ministerul rus al Apărării, iar cel puțin 25 dintre ei au fost uciși sau sunt dați dispăruți.

„În pofida declarațiilor diplomaților ruși, numărul mercenarilor nigerieni din rândurile trupelor de ocupație este în continuă creștere”, au adăugat reprezentanții GUR.

Potrivit serviciilor de informații ucrainene, schema a fost descrisă public de propagandistul Mihail Zvinciuk, apropiat de Ministerul rus al Apărării, într-o emisiune a lui Vladimir Soloviov. Acesta a afirmat că locuitorii țărilor africane sunt atrași în Rusia prin anunțuri de angajare publicate pe Facebook și WhatsApp. Oamenilor li se cumpără bilete doar dus, li se perfectează vize și li se promite un loc de muncă.

Ajunși la Moscova, un intermediar le ia pașapoartele sub pretextul perfectării documentelor. După câteva zile, aceștia află că locul de muncă promis nu există, viza a fost anulată, iar ei nu au bani pentru întoarcere. În acel moment, persoanele sunt puse în fața unei alegeri: deportare cu datorii, închisoare sau semnarea unui contract cu armata rusă de ocupație, al cărui conținut adesea nu îl înțeleg din cauza barierei lingvistice, scrie sursa citată.

UPDATE 13:22 Militarii ucraineni au lansat lovituri asupra unor obiective rusești din Rusia și din teritoriile ocupate ale Ucrainei, printre care o rafinărie de petrol din Tuapse și sisteme de automatizare a recunoașterii din Voronej și Taganrog, а raportat Statul Major al Forțelor Armate ale Ucrainei.

Astfel, rafinăria din Tuapse a fost atacată pe 27 mai. Pe teritoriul întreprinderii, care este una dintre cele mai mari rafinării din sudul Rusiei, au fost înregistrate incendii și degajări de fum, iar amploarea pagubelor este încă în curs de evaluare.

Totodată, asupra Voronejului, Taganrogului și Sevastopolului ocupat, Forțele Aeriene ale Ucrainei au lansat un atac cu rachete Storm Shadow. Au fost lovite complexe software și hardware utilizate pentru automatizarea sistemelor de recunoaștere ale Forțelor Aeriene ruse.

De asemenea, lovituri asupra unor obiective rusești au fost efectuate și pe teritoriile ocupate ale Ucrainei. În special, au fost atacate puncte de comandă ale unităților ruse în zonele localităților Țvetnîe Peski și Sorokino din regiunea Lugansk, un depozit de materiale tehnico-logistice din Sorokino și o unitate de producție a dronelor în zona Azovske din regiunea Zaporojie.

În apropierea localității Kamenka din regiunea Lugansk a fost lovită stația radar „Nebo-SV”, iar lângă Kadievka, tot în regiunea Lugansk, a fost distrus un vehicul de comandă din componența sistemului antiaerian „Buk-M2”.

UPDATE 10:23 Șefa diplomației europene, Kaja Kallas, a declarat că diplomații americani au părăsit Kievul după amenințările Rusiei privind posibile atacuri. Kallas le-a spus jurnaliștilor că, potrivit informațiilor primite din partea Ucrainei, „toate ambasadele, cu excepția uneia, au rămas în Ucraina. America a plecat”.

Șefa diplomației UE a subliniat că amenințările Rusiei cu lovituri asupra Kievului reprezintă o tentativă de intimidare care, potrivit ei, nu va funcționa.

Ministerul de Externe al Ucrainei nu a confirmat însă declarațiile făcute de Kallas. „Acest lucru nu corespunde realității”, au declarat reprezentanții instituției, citați de RBC-Ucraina. Totuși, consilierul președintelui ucrainean, Dmitri Litvin, a afirmat că diplomații americani au părăsit temporar Kievul. Potrivit lui, aceștia au fost evacuați înainte ca Rusia să lanseze, în noaptea de 24 mai, un atac asupra Ucrainei cu drone, rachete balistice, rachete de croazieră și sistemul „Oreșnik”.

„Am auzit că diplomații americani au plecat atunci din Kiev”, a spus Litvin, adăugând că „în orice caz, Ucraina este recunoscătoare tuturor ambasadelor care își continuă activitatea la Kiev”.

Pe 25 mai, Ministerul rus de Externe a amenințat cu lovituri asupra „centrelor de luare a deciziilor”, întreprinderilor din industria de apărare și punctelor de comandă din capitala Ucrainei. Totodată, instituția le-a recomandat cetățenilor străini, inclusiv diplomaților, să părăsească „cât mai curând posibil” Kievul, iar locuitorilor orașului — să evite apropierea de obiectivele infrastructurii militare și administrative ale „regimului Zelenski”.

Ambasadoarea UE în Ucraina, Katarina Mathernova, a calificat declarația Ministerului rus de Externe drept „o capodoperă a ipocriziei” și „un semn al disperării”. Ea a precizat că diplomații europeni nu intenționează să plece din Kiev.

7:47 După ce a transmis o scrisoare președintelui american Donald Trump, avertizând asupra agravării deficitului de sisteme de apărare antiaeriană al Ucrainei, în special în ceea ce privește capacitățile de interceptare a rachetelor balistice, președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski a publicat un video în care a menționat că „este important ca America să audă Ucraina”.