LIVE TEXT SUA au extins sancțiunile pentru participarea la deportarea copiilor ucraineni. Război în Ucraina, ziua 1669

UPDATE 17:50 Legea privind sancțiunile, inițiată de regretatul senator Lindsey Graham, pe care Trump a semnat-o pe 18 septembrie, extinde sancțiunile pentru deportarea forțată a copiilor ucraineni. Sub incidența restricțiilor ar putea intra nu doar persoanele care au scos copiii din Ucraina, ci și oficialii, instituțiile și intermediarii care au organizat sau au facilitat aceste acțiuni. Sancțiunile prevăd înghețarea activelor din SUA și interdicția de intrare în țară.

Despre acest lucru a relatat pentru hromadske inițiativa Bring Kids Back.

Documentul prevede că temei pentru aplicarea sancțiunilor constituie participarea conștientă, directă sau indirectă, la încălcări grave ale drepturilor omului în cazul cetățenilor Ucrainei. Printre acestea sunt menționate transferurile forțate, disparițiile forțate, detenția ilegală, deportarea forțată a copiilor și tortura.

Sancțiunile prevăd două tipuri de restricții. Prima este blocarea totală a activelor: toate bunurile și interesele patrimoniale ale unei persoane sau organizații aflate în SUA sau sub controlul unor cetățeni americani sunt înghețate, iar orice tranzacții cu acestea sunt interzise.

A doua constă în restricții privind vizele: persoana își pierde dreptul de a intra în SUA și de a beneficia de orice facilități de imigrare, iar vizele existente sunt anulate imediat.

UPDATE 17:00 Ca urmare a atacurilor nocturne asupra Ucrainei, în mai multe regiuni au fost înregistrate victime.

Trupele ruse au atacat cu drone, în seara zilei de 18 septembrie, orașul Balakleia din regiunea Harkiv. În urma uneia dintre explozii, o casă de locuit privată a fost distrusă. Un cuplu în vârstă – un bărbat de 74 de ani și o femeie de 71 de ani – a rămas prins sub dărâmături. Ulterior reprezentanții Serviciului de Stat pentru Situații de Urgență al Ucrainei au anunțat că cei doi au murit.

Tot în seara zilei de 18 septembrie, trupele ruse au lovit cu bombe aeriene ghidate un bloc de locuințe din orașul Sumî. Bomba a lovit direct zona dintre etajele trei și patru. În urma atacului, două persoane au murit. Alte opt persoane au fost rănite, dintre care doi copii, au precizat reprezentanții Serviciului de Stat pentru Situații de Urgență al Ucrainei.

În regiunea Kiev, în raionul Bucea, doi bărbați au fost răniți în urma atacului cu drone rusești, a declarat șeful Administrației Militare Regionale Kiev, Timur Tkacenko. Aceștia au suferit răni provocate de schije și au fost spitalizați.

Iar în regiunea Donețk, după cum au raportat salvatorii, trei persoane au fost rănite în urma unui atac aerian asupra orașului Sloviansk.

UPDATE 16:35 Din seara zilei de 18 septembrie și până în dimineața zilei de 19 septembrie, trupele ruse au atacat Ucraina cu două rachete antinavă și 174 de drone de atac, au comunicat Forțele Aeriene ale Forțelor Armate ale Ucrainei.

Forțele de apărare antiaeriană ale Ucrainei au reușit să doboare și să neutralizeze 3 muniții de tip „Banderole”/„ Dan-T” și 138 de drone de diferite tipuri, printre care — Shahed, „Gerbera”, „Parodia”.

În același timp, s-au înregistrat lovituri ale dronelor în 15 locații, precum și căderea fragmentelor aparatelor zburătoare lansate în 9 locații. Forțele Armate au menționat că rachetele rusești nu și-au atins țintele.

UPDATE 13:25 Președintele SUA, Donald Trump, a semnat legea fostului senator Lindsey Graham, care conferă dreptul de a impune taxe vamale împotriva țărilor care achiziționează resurse energetice rusești, a anunțat Casa Albă.

Legea lui Lindsey Graham îi conferă președintelui SUA dreptul de a impune taxe vamale de până la 100% împotriva țărilor care achiziționează resurse energetice rusești sau care ajută Rusia să eludeze sancțiunile, potrivit hromadske. Este vorba, în special, de China, India și Turcia.

În plus, documentul prevede sancțiuni împotriva „flotei din umbră” rusești, a oficialilor și a băncilor, precum și prelungirea sancțiunilor împotriva Iranului.

UPDATE 9:20 Departamentul de Stat al SUA a aprobat o posibilă vânzare către Ucraina de armament și echipamente pentru modernizarea sistemelor de apărare antiaeriană, în valoare de 2,68 miliarde de dolari, scrie hromadske citând Departamentul de Stat al SUA.

În cazul încheierii acordului, Ucraina va finanța achiziția din contribuțiile europene și din fondurile programului american „Finanțare militară străină” (FMF), aprobate de administrația anterioară a SUA.

Fondurile FMF care vor fi utilizate în cadrul acestui acord vor fi contabilizate în proporție de 1:1 ca aport de capital al SUA la „Fondul de investiții pentru reconstrucția Ucrainei”.

Guvernul Ucrainei a depus o cerere pentru achiziționarea următoarelor tipuri de armament:

rachete de tip S-300;

rachete GAM-67;

sisteme de rachete de apărare antiaeriană cu rază de acțiune extinsă și ghidare laser;

unități de transport și lansare (Improvised Transporter Erector Launcher) 1.5;

seturi pentru modernizarea lansatoarelor mobile;

sisteme radar RPS-202;

software;

sprijin de transport;

alte produse și servicii.