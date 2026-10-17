LIVE TEXT Atacurile rusești împotriva Ucrainei au ucis șapte persoane și au rănit aproximativ 90 în ultima zi. Război în Ucraina, ziua 1697

UPDATE 11:26 Atacurile rusești împotriva Ucrainei au ucis șapte persoane și au rănit aproximativ 90 în ultima zi, au declarat autoritățile regionale pe 17 octombrie, potrivit Kyiv Independent.

Forțele ucrainene au doborât 289 din cele 332 de drone, inclusiv drone de atac cu reacție, lansate de Rusia peste noapte, a raportat Forțele Aeriene. Dronele și rachetele balistice rusești de tip Iskander-M sau modelul nord-coreean KN-23 au lovit 22 de locații diferite, iar resturi au căzut în trei zone, potrivit comunicatului.

Atacurile au avut loc în timp ce Rusia își continua campania împotriva rețelei energetice a Ucrainei înainte de iarnă. Atacurile asupra instalațiilor energetice din întreaga țară peste noapte și în dimineața zilei de 17 octombrie au lăsat unele case fără curent electric, a declarat Ministerul Energiei.

În regiunea Harkiv, atacurile rusești au ucis un bărbat și o femeie, în vârstă de 58 și 71 de ani. Alte 41 de persoane au fost rănite sau au suferit de stres, inclusiv trei copii, a declarat guvernatorul Oleh Syniehubov.

Patru femei și trei bărbați au fost răniți în regiunea Sumî în atacuri cu drone rusești, au raportat autoritățile locale.

Atacurile rusești din apropierea orașului Nikopol din regiunea Dnipropetrovsk au ucis o femeie în vârstă de 74 de ani și au rănit doi bărbați în ultima zi, a declarat guvernatorul Oleksandr Hanzha. Un alt bărbat a fost ucis în Dnipro, centrul regional, după ce forțele rusești au vizat o instalație industrială.

Rusia a lansat unul dintre cele mai mari atacuri asupra regiunii Vinița din centrul țării de la începutul invaziei la scară largă, vizând infrastructura civilă și critică cu drone și rănind șase persoane, a declarat guvernatorul Natalia Zabolotna.

Forțele ruse au vizat infrastructura civilă din regiunea Odesa, rănind cel puțin patru persoane, a declarat guvernatorul Oleh Kiper.

Două persoane au fost ucise în Kramatorsk, în regiunea Donețk, a declarat guvernatorul Vadym Filashkin. Alte cincisprezece persoane au fost rănite în regiune în ultima zi.

Trupele ruse au atacat, de asemenea, regiunea Zaporijjea, rănind șase persoane, a declarat Ivan Fedorov, șeful Consiliului de Apărare al regiunii Zaporijjea.

În regiunea Herson, forțele ruse au vizat 31 de orașe și sate, inclusiv centrul regional Herson. O persoană a fost ucisă, iar cel puțin alte 19 au fost rănite, inclusiv copii, a raportat guvernatorul Oleksandr Prokudin.

UPDATE 10:00 Cincisprezece persoane, inclusiv trei copii, au fost rănite în atacuri cu rachete rusești asupra orașului Harkiv, în seara zilei de 16 octombrie. Serviciul de Urgență de Stat al Ucrainei a raportat acest lucru pe Facebook, potrivit Ukrinform.

În seara zilei de 16 octombrie, forțele ruse au lansat atacuri cu rachete asupra orașului Harkiv. Unul dintre atacuri a lovit o clădire de depozit din districtul Nemyshlianskyi, declanșând un incendiu care a acoperit o suprafață de 100 de metri pătrați.

Clădiri rezidențiale înalte din apropiere și alte facilități au fost, de asemenea, avariate.

În total, au izbucnit patru incendii separate, care au fost stinse rapid de unitățile Serviciului de Urgență de Stat.

Conform informațiilor disponibile, 15 persoane au fost rănite, inclusiv trei copii.