LIVE TEXT Atacurile rusești au ucis 3 persoane și au rănit 18 în regiunile Donețk și Herson în ultima zi. Război în Ucraina, ziua 1355

UPDATE 18:00 Atacurile rusești au ucis trei persoane și au rănit cel puțin 18 persoane în regiunile Donețk și Herson în ultima zi, au raportat oficiali ucraineni pe 9 noiembrie, conform Kyiv Independent.

În regiunea Donețk, atacurile rusești au ucis trei persoane: două în orașul Kostiantynivka și una în orașul Oleksandrivka, potrivit guvernatorului Vadym Filashkin. Alte trei persoane au fost rănite în jurul orașului Kostiantynivka, iar trei persoane au fost rănite în satul Kindrativka.

Nouăsprezece cazuri de bombardament rusesc au fost înregistrate în regiunea Donețk. Un total de 137 de persoane au fost evacuate din zonele cele mai apropiate de liniile frontului din regiune, inclusiv 24 de copii.

În regiunea Herson, dronele, artileria și atacurile aeriene rusești au rănit șapte persoane, avariand cinci clădiri de apartamente și 10 case, a raportat administrația militară a regiunii Herson. În după-amiaza zilei de 9 noiembrie, o altă rundă de bombardament rusesc a rănit alți doi civili.

În Dnipro, numărul persoanelor rănite în urma unui atac din 8 noiembrie a crescut la 13, a raportat guvernatorul Vladyslav Haivanenko. Atacul a ucis trei persoane. Orașul este oficial în doliu în perioada 9-10 noiembrie.

UPDATE 14:45 Un alt atac asupra sectorului rezidențial din regiunea Sumî a avut loc în dimineața zilei de 9 noiembrie, potrivit Serviciului de Urgențe al Ucrainei. O locuință civilă a luat foc în comunitatea Putîvl ca urmare a unui atac rus cu drone.

„Salvatorii au stins incendiul provocat de dronă și au împiedicat răspândirea acestuia la anexe din apropiere. Zona a fost inspectată”, spun salvatorii din Ucraina.

O femeie în vârstă de 78 de ani a fost rănită în atac, aceasta a suferit o reacție acută la stres.

UPDATE 11:45 Kievul și regiunea Kievului s-au confruntat cu întreruperi de curent de urgență după un nou atac rus, produs în noaptea de 8 noiembrie, care a vizat infrastructura energetică și de gaze a Ucrainei, potrivit Kyiv Independent.

Forțele ucrainene au doborât 406 din cele 458 de drone, inclusiv drone de atac de tip Shahed, lansate de Rusia peste noapte, a raportat Forțele Aeriene. Rusia a lansat, de asemenea, 45 de rachete de croazieră și balistice, dintre care nouă au fost doborâte, se arată în comunicat.

Orașele Kremenciuk din regiunea Poltava, Kiev, Dnipro, Harkov și Cernihiv au servit drept țintă principală a atacurilor rusești. Explozii s-au auzit și în orașul Sumî, precum și în regiunea Odesa.

„Foarte obraznic, în multe privințe, atacul este demonstrativ”, a declarat președintele Volodimir Zelenski, adăugând că Ucraina colaborează cu SUA pentru a achiziționa sisteme suplimentare de apărare aeriană Patriot.

Întreruperi de urgență ale curentului electric au avut loc în mai multe regiuni ucrainene din cauza atacului, potrivit operatorului de rețea electrică de stat din Ucraina, Ukrenergo. Cea mai mare companie privată de energie din Ucraina, DTEK, a raportat pe 8 noiembrie că una dintre centralele sale termice a fost „grav avariată” de un atac rusesc.

UPDATE 09:05 Clădiri rezidențiale private și un garaj, precum și o conductă de gaz au fost avariate în urma atacului cu drone asupra Odesei, lansat de Rusia, potrivit Serviciului de Urgență al Ucrainei.

„Conform informațiilor preliminare, nu există victime”, transmit salvatorii.

Un incendiu a izbucnit. Salvatorii au stins rapid incendiul.

LIVE TEXT/ Atac cu rachete rusești asupra instalațiilor energetice ucrainene: Cel puțin patru persoane au fost ucise. Război în Ucraina, ziua 1354 – Ziarul de Gardă