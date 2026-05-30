LIVE TEXT Atacul cu drone rusești din Zaporijjea a ucis o persoană, iar alta a fost rănită. Război în Ucraina, ziua 1557

UPDATE 12:52 În Zaporijjea, o persoană a murit și alta a fost rănită în utma unui atac rusesc. Victima a primit asistența medicală necesară. Informațiile despre numărul răniților sunt în curs de clarificare, potrivit Serviciului de Urgență ucrainean.

„O clădire rezidențială cu două etaje și trei mașini au fost avariate. Acoperișul unei clădiri înalte a luat, de asemenea, foc. Salvatorii au stins incendiul”, mai comunică serviciul.

Toate serviciile de urgență lucrează la fața locului.

UPDATE 09:40 În noaptea de 30 mai, armata rusă a efectuat un atac masiv asupra orașului Șostka. Clădiri rezidențiale și nerezidențiale, clădiri administrative și unități de transport au fost avariate. Informația a fost raportată de Serviciul de Urgență al Ucrainei.

„Salvatorii au stins incendiile și au examinat simultan zonele avariate în mai multe locații. Din cauza amenințării unor atacuri repetate, lucrările au fost suspendate temporar.

Dimineața, o dronă a lovit una dintre benzinăriile din Sumî, provocând un incendiu”, potrivit Serviciului ucrainean de Urgență.

Toate sursele de ardere au fost eliminate. Conform informațiilor preliminare, nu există victime.