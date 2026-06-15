LIVE TEXT Atac masiv asupra Kievului. Patru persoane au murit și alte 25 au fost rănite. Război în Ucraina, ziua 1573

UPDATE 08:40 Armata rusă a atacat Kievul. Conform informațiilor preliminare, 4 persoane au murit și alte 25 au fost rănite, dintre care 2 copii, în urma atacului masiv. Lucrările de remediere a efectelor atacurilor sunt în curs de desfășurare, potrivit Serviciului Național de Urgență.

În districtul Obolon, în urma atacurilor, s-a înregistrat o lovitură asupra unui bloc de locuințe cu 9 etaje, iar mai multe blocuri de locuit și spații de depozitare au fost avariate. În locurile unde au căzut fragmentele de drone au izbucnit incendii, iar aproximativ 30 de autoturisme au luat foc.

În cartierul Solomianka al capitalei, soldații ruși au lovit o clădire rezidențială de 9 etaje. Pompierii au stins incendiul. Există informații privind lovirea unei instituții de învățământ.

În cartierul Desnianskî a izbucnit un incendiu într-un bloc de 9 etaje în urma unei lovituri, iar căderea fragmentelor de dronă a distrus trei case private. A luat foc și terenul grădiniței.

În cartierul Darnîția din Kiev au izbucnit incendii în locuințe private.

Iar în cartierul Pehersk, rușii au lovit o clădire de locuințe cu 17 etaje, provocând un incendiu. În urma unui impact direct, a luat foc Mănăstirea Pehersk din Kiev — a luat foc acoperișul Catedralei Adormirii Maicii Domnului.

În cartierul Șevcenkov, a luat foc o piață de legume. Rușii au lovit o clădire nerezidențială, spații comerciale și un bloc de locuințe cu 8 etaje.

În cartierul Holosiivskîi a luat foc un bloc de locuințe, precum și unele depozite.

În cartierul Sviatoșîn din Kiev, au fost avariate clădiri rezidențiale, iar în cartierul Dniprovskîi, resturi au căzut pe o casă privată.

La Kiev, a izbucnit un incendiu pe acoperișul Catedralei Adormirii Maicii Domnului din cadrul Mănăstirii Peșterilor din Kiev, pe o suprafață de aproximativ 800 mp. Un alt incendiu a izbucnit la Complexului Național Cultural, Artistic și Muzeal „Arsenalul Artistic”, fiind afectată o suprafață de 1000 m.p. La fața locului lucrează echipele de salvare și toate serviciile orașului, potrivit Serviciului Național de Urgență.