LIVE TEXT Armata ucraineană a atacat cu drone o rafinărie și un depozit de petrol. A fost lovit și un depozit de muniții. Război în Ucraina, ziua 1392

UPDATE 11:14 În noaptea de 17 decembrie, forțele militare ucrainene au atacat cu drone mai multe instalații rusești de rafinare a petrolului, a raportat Statul Major General al Forțelor Armate Ucrainene.

Conform autorităților ucrainene, dronele au lovit infrastructura rafinăriei de petrol din orașul Slaviansk-pe-Kuban din Regiunea Krasnodar a Rusiei. În urma atacului, s-au înregistrat explozii și un incendiu.

Potrivit Statului Major General al Ucrainei, Rafinăria de Petrol Slavianski, începând cu 2025, procesa aproximativ 5,2 milioane de tone de țiței și condensat pe an.

Depozitul de petrol Nikolayevskaya din Regiunea Rostov din Rusia a fost, de asemenea, lovit. Un rezervor de stocare și nava fluvială „Căpitanul Gibert” au fost avariate. În plus, dronele de atac ucrainene au lovit un depozit de artilerie de câmp aparținând unei unități a Brigăzii Logistice 101 Separate a Rusiei în Regiunea Luhansk ocupată temporar, scrie Statul Major General al Ucrainei.

8:16 De la începutul invaziei la scară largă a Rusiei, Poliția Națională a Ucrainei a identificat peste 490 de cazuri de trafic de persoane. Această cifră a fost raportată de adjunctul șefului Poliției Naționale a Ucrainei, Andrii Niebytov, în timpul celei de-a 13-a Conferințe Globale INTERPOL privind Traficul de Persoane și Introducerea Clandestină de Migranți pentru grupuri de experți, relatează Ukrinform, citând Departamentul de Comunicare al Poliției Naționale a Ucrainei.

„Combaterea traficului de persoane este una dintre prioritățile Poliției Naționale. De la începutul invaziei la scară largă, ofițerii de poliție au expus peste 490 de cazuri de trafic de persoane. Un total de 274 de traficanți au fost notificați oficial cu privire la suspiciuni, iar 18 grupuri organizate de traficanți au fost destructurate”, a declarat Niebytov.

Potrivit acestuia, anchetele au identificat 414 victime ale traficului de persoane, acesta fiind cel mai mare număr înregistrat în 2025, inclusiv 190 de femei, 173 de bărbați și 51 de copii.

În cadrul conferinței, experții au discutat rezultatele operațiunilor speciale internaționale la care a participat Poliția Națională a Ucrainei, noile provocări legate de traficul de persoane și migrația ilegală, contramăsurile inovatoare, protecția victimelor în era digitală și cooperarea transfrontalieră.

INTERPOL a evidențiat printre cazurile de succes o operațiune ucraineană care a eliberat 13 cetățeni uzbeci din sclavia prin muncă. Aceștia fuseseră ținuți captivi de un grup criminal condus de un cetățean chinez.

„Aceste rezultate confirmă faptul că Poliția Națională a Ucrainei este un partener de încredere în protejarea drepturilor omului și ia măsuri reale pentru eradicarea sclaviei moderne”, a subliniat Niebytov.

De asemenea, el a asigurat că poliția ucraineană se pregătește să răspundă provocărilor postbelice, menționând că se așteaptă o creștere a infracțiunilor legate de traficul de persoane și traficul de migranți.

„De aceea, poliția pentru migrație își consolidează activ capacitățile profesionale, instituționale și tehnice. Ofițerii sunt instruiți și își îmbunătățesc capacitățile IT pentru a combate traficul de persoane în spațiul cibernetic”, a concluzionat șeful adjunct al Poliției Naționale.