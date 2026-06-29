LIVE TEXT Armata rusă a atacat un microbuz în Zaporijjea, ucigând două persoane și rănind cel puțin șase. Război în Ucraina, ziua 1587

UPDATE 13:58 Pe 29 iunie, armata rusă a atacat un microbuz într-un district din Zaporijjea. Două persoane au fost ucise. Acest lucru a fost raportat de Ivan Fedorov, șeful Forțelor de Operațiuni Speciale din Zaporijjea, potrivit Hromadske.

Potrivit acestuia, rușii au lovit microbuzul cu o dronă. Cel puțin șase persoane, inclusiv un copil, au fost rănite în atac.

La ora 11:00, Fedorov a raportat că o amenințare cu rachete balistice a fost detectată în regiunea Zaporijjea. Forțele de Operațiuni Speciale au raportat ulterior o amenințare din partea dronelor de atac.

UPDATE 11:55 În regiunea Poltava o persoană rănită în urma bombardamentelor rusești. Un incendiu a izbucnit la o benzinărie din districtul Poltava, potrivit Serviciului de Urgență al Ucrainei.

Salvatorii au stins rapid incendiul, împiedicându-l să se răspândească.

De asemenea, în regiunea Kirovograd, armata rusă a atacat una dintre instalațiile de infrastructură din Kropîvnîțkîi.

A izbucnit un incendiu. Salvatorii au stins focul. Conform Serviciului de Urgență ucrainean, nu au fost raportate decese sau răniți.

UPDATE 10:12 Forțele ruse au lansat peste zece atacuri cu drone și lovituri de artilerie asupra districtelor Nikopol și Kamianske din regiunea Dnipropetrovsk. Șeful administrației militare regionale, Oleksandr Hanzha, a raportat acest lucru pe Telegram, potrivit Ukrinform.

În districtul Nikopol, armata rusă a vizat orașul Nikopol, precum și comunitățile Marhanets, Myrove, Pokrovske și Chervonohryhorivka.

„În urma atacurilor ruse, locuințe private au fost avariate”, potrivit sursei citate.

În districtul Kamianske, trupele ruse au lovit comunitatea Piatykhatky.

„Atacul a provocat un incendiu și a avariat o clădire administrativă și instalații de infrastructură”, conform Ukrinform.

Nu au fost raportate victime în niciunul dintre districte.

UPDATE 08:48 Noaptea trecută, drone rusești au atacat Harkiv.

„Bombardamentul a provocat un incendiu de amploare – o clădire a depozitului ardea pe teritoriul uneia dintre instalațiile din cartierul Kholodnohirsky al orașului”, potrivit Serviciului de Urgență al Ucrainei.

Conform datelor preliminare, nu există victime sau răniți. Unități ale Serviciului de Urgență de Stat sunt implicate în eliminarea consecințelor atacului rus.