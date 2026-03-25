LIVE TEXT Apărarea aeriană a Ucrainei a doborât 97% din dronele kamikaze rusești într-un atac în masă. Război în Ucraina, ziua 1491

UPDATE 14:45 Forțele Aeriene ucrainene au doborât 97% din dronele lansate de Rusia într-un rar atac în masă, pe 24 martie, a raportat Forțele Aeriene, scrie The Kyiv Independent.

Dintre cele 556 de drone folosite în atac, 541 au fost doborâte sau suprimate.

„Toate mijloacele posibile de apărare aeriană au fost implicate în respingerea atacului aerian – aviație cu echipaj uman, drone antiaeriene, război electronic și apărare aeriană terestră”, a declarat Forțele Aeriene într-o postare pe rețelele de socializare.

În timp ce atacurile nocturne în masă cu drone rusești se produc aproape în fiecare noapte, atacurile din timpul zilei sunt mult mai puțin frecvente și sunt nemaiauzite în cifrele observate pe 24 martie.

Cincisprezece drone au lovit orașe din toată țara.

La Lviv, cel puțin 32 de persoane au fost rănite după ce dronele au lovit zone civile, potrivit guvernatorului regiunii Lviv, Maksîm Kozîtskîi.

Ivano-Frankivsk, o altă capitală regională din vestul Ucrainei, a fost, de asemenea, vizată de drone rusești, ucigând două persoane.

Au fost raportate și explozii la Ternopil, Vinnytsia, Jhytomyr și Khmelnytskyi.

Rusia continuă să efectueze atacuri cu drone la scară largă asupra Ucrainei aproape zilnic, cu o medie estimată de 150 până la 200 de drone lansate pe zi. Oficialii ucraineni au raportat anterior un atac record care a implicat 728 de drone și momeli în iulie 2025.

Kievul a dezvoltat o vastă expertiză în contracararea dronelor de atac de tip Shahed de când Rusia a început să le utilizeze în 2022, expertiză pe care a dorit să o exporte în țările care se confruntă cu amenințarea dronelor ca urmare a războiului SUA cu Iranul.

UPDATE 11:35 În noaptea de 25 martie, armata rusă a atacat cu 147 de drone de atac de tip Shahed, Gerbera, Italmas și alte tipuri de UAV-uri, lansate din direcțiile: Orel, Kursk, Breansk, Millerovo, Primorsko-Ahtarsk – Federația Rusă, precum și Hvardiiske – teritoriul temporar ocupat al Crimeei, au raportat Forțele Aeriene de Apărare.

„Atacul aerian a fost respins de aviație, trupele de rachete antiaeriene, unități de război electronic și sisteme fără pilot, precum și de grupuri mobile de foc ale Forțelor de Apărare ale Ucrainei.”

Conform datelor preliminare, până la ora 8:30, apărarea antiaeriană a doborât 121 de drone de tip Shahed, Gerbera, Italmas și alte tipuri, în nordul, sudul și estul țării.

Au fost înregistrate lovituri ale 24 de drone de atac în 18 locații, precum și căderi de fragmente ale dronelor doborâte în alte 3 locații.

UPDATE 9:50 În Harkiv salvatorii au lichidat un incendiu într-o clădire rezidențială cu două etaje, provocat de un bombardament rusesc, anunță Serviciul pentru Situații de Urgență.

În timpul nopții, armata rusă a lansat un atac cu drone asupra sectorului locativ din satul Șevcenkove, raionul Kupiansk.

În urma loviturii asupra acoperișului unui bloc locativ cu două etaje s-au produs distrugeri și a izbucnit un incendiu, care a fost lichidat de echipele serviciului pentru situații de urgență.

Potrivit datelor preliminare, nu sunt victime sau persoane rănite.

UPDATE 8:10 În regiunea Odesa o persoană a murit în urma unui atac rusesc, anunță Serviciul pentru Situații de Urgență.

Aseară, în raionul Izmail, în urma unui atac asupra sectorului locativ, o casă particulară a fost distrusă, fiind ulterior cuprinsă de flăcări.

De asemenea, au fost avariate alte 6 locuințe din apropiere. Salvatorii au lichidat incendiul.

Potrivit informațiilor preliminare, o persoană a decedat, iar alta a fost rănită.