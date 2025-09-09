LIVE TEXT A crescut numărul victimelor din Iarova. Război în Ucraina, ziua 1294

UPDATE 16:47 Numărul victimelor în urma atacului aerian rus asupra localității Iarova din regiunea Donețk a crescut la 24. Totodată, numărul răniților este de 19 persoane, conform datelor raportate de Serviciul de Stat pentru Situații Excepționale a Ucrainei.

După cum a a scris ministrul de interne al Ucrainei, Igor Klîmenko, pe Telegram, a început procesul de identificare a victimelor cu ajutorul laboratorului mobil de ADN ANDE. De asemenea, polițiștii și salvatorii ajută la transportul răniților de la punctele mobile de stabilizare la spitale.

După atac, poliția a primit sesizări privind evacuarea locuitorilor din Yarova. Până acum, au fost transportate deja 8 persoane, printre care și un copil. În total, astăzi au fost evacuate 22 de persoane din această zonă.

UPDATE 13:40 Peste 20 de persoane au fost ucise într-un atac rusesc al Federației Ruse asupra localității Iarova din regiunea Donețk, anunță președintele ucrainean Volodimir Zelenski.

„Un atac aerian rus brutal și sălbatic cu o bombă aeriană asupra așezării rurale Yarova din regiunea Donețk. Direct asupra oamenilor. Civili obișnuiți. Chiar în momentul în care se plăteau pensiile”, a scris Zelenski pe rețelele de socializare.

Acesta a subliniat că astfel de atacuri rusești „nu trebuie să rămână fără un răspuns adecvat din partea lumii”.

„Lumea nu trebuie să rămână tăcută. Lumea nu trebuie să rămână pasivă. Este nevoie de un răspuns din partea Statelor Unite. Este nevoie de un răspuns din partea Europei. Este nevoie de un răspuns din partea G20. Sunt necesare acțiuni puternice pentru a determina Rusia să înceteze să mai aducă moarte”, a punctat șeful statului vecin.

Atenție! Imaginile de mai jos vă pot afecta emoțional.

UPDATE 12:10 În urma atacurilor rusești asupra regiunii Donețk, 3 persoane au murit și altele 7 au fost rănite, informează Serviciul de Stat pentru Situații Excepționale a Ucrainei.

Potrivit sursei, echipele de salvare au stins numeroase incendii. Au ars case, clădiri agricole, garaje și iarbă uscată. „În ciuda bombardamentelor repetate, pompierii au stins toate incendiile”, precizează Serviciul de Stat pentru Situații Excepționale a Ucrainei.

În urma atacului, în comunitatea Novodonetsk, două persoane au murit, iar altele două au fost rănite. În Novoviktorivka, o persoană a murit, altele două au fost rănite. În Kramatorsk, două persoane au fost rănite. În Dobropil bombardamentul rus a rănit 1 civil.

UPDATE 10:30 În noaptea de 9 septembrie, trupele ruse au atacat regiunile ucrainene cu 84 de drone de tip Shahed, Gherbera și alte tipuri de drone. Potrivit Comandamentului Forțelor Aeriene ale Armatei Ucrainene, au fost distruse 60 de ținte aeriene în nordul, sudul și estul țării. Totuși, au fost înregistrate 23 de lovituri ale dronelor de atac în 10 locații.