LIVE TEXT 83 de drone au fost doborâte de apărarea antiaeriană a Ucrainei. Război în Ucraina, ziua 1583

UPDATE 8:45 În noaptea de 25 iunie, forțele ruse au atacat Ucraina cu o rachetă balistică de tip Iskander-M lansată din Crimeea ocupată, precum și cu 90 de drone de atac de tip Shahed, Gerbera, Italmas și drone-momeală de tip „Parodia”, lansate din regiunile Kursk, Breansk, Millerovo, Șatalovo, Oriol, Primorsko-Ahtarsk (Federația Rusă), Hvardiiske (Crimeea ocupată) și din teritoriul ocupat al regiunii Donețk, au informat Forțele Aeriene de Apărare.

„Atacul aerian a fost respins de aviație, trupele de rachete antiaeriene, unitățile de război electronic, sistemele fără pilot și grupurile mobile de foc ale Forțelor de Apărare ale Ucrainei.”

Potrivit datelor preliminare, până la ora 08:30, apărarea antiaeriană a doborât prin mijloace de război electronic 83 de drone inamice de tip Shahed, Gerbera, Italmas și alte tipuri, în nordul, sudul și estul țării.

Au fost înregistrate lovituri ale unei rachete balistice și ale șase drone de atac în șapte locații, precum și căderi de resturi provenite de la ținte doborâte în nouă locații.