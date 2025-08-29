LIVE TEXT 25 de persoane au fost ucise în atacul rusesc asupra Kievului din 28 august, inclusiv patru copii. Război în Ucraina, ziua 1283

UPDATE 22:00 În urma atacului rusesc asupra Kievului din 28 august, 25 de persoane au fost ucise, inclusiv patru copii. Alte zeci au fost rănite. Acest lucru a fost declarat de președintele Volodimir Zelenski în timpul unei conversații cu președintele Consiliului European, António Costa, potrivit Ukrinform, citând canalul de Telegram al președintelui.

„Până în prezent, au fost confirmate 25 de victime, inclusiv patru copii, și zeci de persoane au fost rănite”, a spus el.

Zelenski a subliniat că atacul a fost un act laș din partea Rusiei, care reflectă adevăratele intenții ale liderului său, Vladimir Putin – de a continua uciderea în loc să facă pași către pace. De asemenea, el i-a mulțumit lui Costa pentru sincerele condoleanțe adresate poporului ucrainean și familiilor care și-au pierdut cei dragi în bombardamentul rusesc asupra Kievului din ziua precedentă.

UPDATE 19:41 Părți dintr-o dronă ucraineană au căzut într-o pădure din apropierea unui palat și a unei crame de la Marea Neagră folosite de președintele rus Vladimir Putin, provocând un incendiu, a relatat Insider pe 29 august, citați de Kyiv Independent.

Incendiul a izbucnit în urma unui atac cu drone ucrainene pe 28 august, în apropierea unui sat din orașul Gelendzhik, o stațiune rusească, potrivit rapoartelor. Până în dimineața zilei de 29 august, suprafața se întinsese pe 41,5 hectare, potrivit Ministerului Situațiilor de Urgență din Rusia.

Distanța de la proprietatea lui putin până la incendiu. (sursa: Insider)

Satul este situat la 10 kilometri de palatul lui Putin de pe Capul Idokopas. Potrivit Important Stories, incendiul ar fi putut izbucni la 3-4 kilometri de palat.

Un alt incendiu a fost izbucnit la mai puțin de un kilometru de crama lui Putin, Krinitsa.

Distanța de la incendiu până la cramă. (sursa: Insider)

Atât crama, cât și palatul au apărut în cadrul unei anchete a Fundației Anticorupție a lui Alexei Navalnîi în 2021, ceea ce a declanșat proteste majore în orașele rusești.

Palatul Idokopas, construit între 2005 și 2010, a câștigat notorietate datorită costului său uriaș și interioarelor luxoase – inclusiv un teatru privat, o sală de jocuri cu sloturi, un salon pentru dans la bară, un cazino și o „aqua-disco”.

UPDATE 15:41 Oamenii legii din Ucraina investighează tratamentului „crud aplicat prizonierilor de război ucraineni de către ocupanți”, pe baza mărturiei unui membru al Gărzii Naționale ucrainenecare a supraviețuit torturii, scrie Hromadske.

Conform anchetei, soldații ruși l-au capturat pe militarul ucrainean în apropierea satului Mirolyubovka din comunitatea Grodovsk. Armata rusă l-a dus pe prizonier în subsolul casei capturate, unde alți șapte soldați ucraineni îngenuncheau cu mâinile legate la spate.

„În timpul interogatoriilor, reprezentanți ai armatei ruse i-au torturat pe militarii Forțelor de Apărare: le-au tăiat părți ale corpului victimelor, după care le-au tăiat gâtul. Soldații ruși credeau că toate victimele lor muriseră, așa că le-au aruncat corpurile într-o groapă și le-au acoperit cu gunoi”, scrie sursa citată.

Unul dintre prizonieri, soldatul Gărzii Naționale Vladislav, a supraviețuit și, în ciuda rănilor deschise și a leziunilor grave, a ajuns în să fie salvat.

UPDATE 12:50 Consiliul de Securitate al ONU se va întruni pe 29 august, la cererea Ucrainei, pentru a discuta un recent atac rusesc împotriva Kievului, care a ucis 23 de persoane, inclusiv patru copii și a rănit 60 de persoane, scrie Kyiv Independent.

În timpul reuniunii delegația ucraineană la New York va informa comunitatea internațională despre amploarea distrugerilor și va solicita un armistițiu imediat și protecția civililor.

Oficialii europeni au denunțat pe scară largă recentul atac – care a afectat și clădirea misiunii UE la Kiev – ca dovadă a ignorării eforturilor de pace de către Moscova, scrie sursa citată.

La rândul său, Casa Albă a făcut o paralelă între atacul mortal împotriva civililor din Kiev și atacurile Ucrainei asupra infrastructurii energetice rusești, o sursă cheie de venituri ale Rusiei care ajută la finanțarea războiului său.

UPDATE 10:38 Atacurile armatei ruse împotriva Ucrainei au ucis cel puțin cinci civili și au rănit alți 26 în ultima zi, au declarat autoritățile regionale pe 29 august.

Forțele ucrainene au doborât 46 din cele 68 de drone, inclusiv drone de atac de tip Shahed și momeli, lansate de Rusia peste noapte, au raportat Forțele Aeriene ale Ucrainei. Douăzeci și două de drone au reușit să lovească în nouă locații diferite.

În același timp, Rusia a pierdut aproape 220 de mii de soldați în războiul împotriva Ucrainei până în august, conform estimărilor Mediazona și Meduza publicate pe 29 august.

Sursele citate subliniază pierderile uriașe ale Rusiei în cei trei ani și jumătate de la invazia sa la scară largă a Ucrainei.

Deși jurnaliștii au putut confirma 125681 de decese până în această lună pe baza unor surse deschise, cum ar fi necrologuri și reportaje din mass-media, această cifră probabil nu reflectă amploarea completă a pierderilor, deoarece nu fiecare deces este cunoscut publicului.

Cele două publicații estimează că 219 de mii de soldați ruși au fost uciși în război în total, pe baza propriei metodologii care utilizează atât cazurile confirmate, cât și registrul cazurilor de moștenire.

UPDATE 9:35 Liderii europeni iau în considerare crearea unei zone tampon de 40 de kilometri între liniile frontului rusesc și ucrainean, ca parte a unui viitor acord de pace, a relatat Politico, citând diplomați europeni.

Potrivit acestora, propunerea este una dintre numeroasele pe care oficialii militari și civili le iau în considerare pentru un scenariu postbelic sau de încetare a focului în Ucraina.

Cu toate acestea, oficialii nu pot ajunge la un acord cu privire la adâncimea reală a zonei. În plus, sursa citată a menționat că nu este clar dacă Kievul va fi de acord cu acest lucru, deoarece o astfel de opțiune ar implica probabil concesii teritoriale.

Jim Townsend, un fost oficial al Pentagonului care a supravegheat politica europeană și NATO sub președintele Barack Obama, consideră că europenii „se agață de paie” în acest fel.

„Rușii nu se tem de europeni. Și dacă cred că câțiva observatori britanici și francezi îi vor împiedica să invadeze Ucraina, se înșală”, a spus el.

Conform Politico, în ceea ce privește numărul de trupe pentru controlul zonei tampon, oficialii discută despre cifre între 4 și 60 de mii de forțe de menținere a păcii. Cu toate acestea, țările nu și-au asumat încă niciun angajament.

Potrivit a doi diplomați, orice forță de menținere a păcii va îndeplini un rol dublu: va patrula în apropierea zonei demilitarizate și, în același timp, va antrena trupele ucrainene.

8:08 Emisarul special al lui Donald Trump pentru Ucraina Keith Kellogg a condamnat atacurile „teribile” ale Rusiei de la Kiev – soldate cu cel puţin 21 morţi, inclusiv patru copii şi apreciază „că ele compromit” eforturile de mediere ale preşedintelui american, relatează AFP, transmite News.ro.

„Aceste atacuri teribile ameninţă pacea pe care preşedntele Statelor Unite încearcă să o obţină”, comentează pe X Keith Kellogg.

El denunţă faptul că în aceste atacuri au fost uciţi „civili nevinovaţi” şi că au avariat clădirile delegațiilor ale Uniunii Europene UE şi Marii Britanii în capitala ucraineană.

LIVE TEXT/ Echipele de salvare au recuperat încă un cadavru de sub dărâmături în Kiev. Numărul persoanelor decedate a crescut la 21. Război în Ucraina, ziua 1282