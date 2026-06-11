LIVE Ședința Parlamentului: proiectul de lege care prevede extinderea atribuțiilor CNA, în privința căruia un ONG a atenționat public, a fost votat în a doua lectură

Ordinea de zi a ședinței plenare a Parlamentului din această săptămână include 9 proiecte de acte normative ce urmează a fi supuse dezbaterii. Dintre acestea, cinci inițiative legislative sunt cu sigla UE, fiind parte a procesului de armonizare a legislației naționale cu acquis-ul Uniunii Europene, conform unui comunicat de presă.

UPDATE 15:29 Deputații au votat în a doua lectură proiectul de lege în privința căruia Centrul de Resurse Juridice din Moldova a atenționat că este „riscant”.

Anterior, CRJM a solicitat Parlamentului să nu voteze în lectura a doua proiectul de lege ce vizează redistribuirea competențelor anticorupție între Procuratura Anticorupție și Centrul Național, „fără o analiză ex-post completă”, se arată într-un comunicat de presă. Potrivit unei note de poziție publicate de CRJM și expediată deputaților, modificările propuse depășesc „simpla clarificare a competențelor și schimbă semnificativ arhitectura instituțională a sistemului anticorupție”.

Conform experților CRJM, proiectul transferă către CNA competențe extinse privind investigarea infracțiunilor de corupție, economico-financiare și conexe, în timp ce aria de competență a Procuraturii Anticorupție este restrânsă. Schimbarea ar afecta inclusiv investigarea unor categorii largi de funcționari și demnitari publici, de la conducători ai autorităților de reglementare și ai instituțiilor-cheie ale statului până la primarii unor municipii importante și conducerea unor instituții cu risc ridicat de corupție.

„Acest proiect de lege mută centrul de greutate al luptei anticorupție de la PA – o instituție care se bucură de mai multă independență și care este evaluată extern – către CNA – o instituție care joacă un rol important, însă nu are aceleași garanții de independență, având o conducere numită politic, prin Parlament”, a declarat președintele CRJM, Ilie Chirtoacă, care atrage atenția asupra asimetriei reformei propuse.

Astfel, Centrul Național Anticorupție (CNA) va investiga cazurile grave de fraudă bancară, în care prejudiciul depășește pragul valoric de 250 de salarii medii lunare pe economie. Dosarele cu prejudicii mai mici rămân în competența organelor fiscale. Potrivit autorilor proiectului, această măsură va permite CNA să se concentreze asupra cauzelor complexe, inclusiv a celor care vizează fonduri externe și resurse ale bugetului Uniunii Europene. De asemenea, CNA va avea competența de a investiga spălarea banilor ca infracțiune autonomă. În context, documentul conține unele modificări ale structurii organizaționale a CNA pentru a asigura o abordare unitară și coerentă a reglementării funcțiilor de conducere din cadrul instituției și al subdiviziunilor sale.

În contextul extinderii domeniilor de competență ale CNA, va fi instituită o funcție suplimentară de director adjunct, iar mandatul directorului instituției va fi limitat la cel mult două mandate.

În același timp, Procuratura Anticorupție (PA) va conduce urmărirea penală în cazurile de corupție la nivel înalt ce implică demnitari de rang înalt, inclusiv Președintele țării, Președintele Parlamentului, deputați, Prim-ministrul, Avocatul Poporului, judecători, membri ai Consiliului Superior al Magistraturii și ai Consiliului Superior al Procurorilor, precum și conducerea CNA și a Serviciului de Informații și Securitate. Potrivit autorilor, modificările sunt necesare pentru a garanta investigații independente, specializate și imparțiale, pentru a preveni conflictele de interese, situațiile de autocontrol instituțional și influențele asupra procesului penal, precum și pentru a consolida încrederea publică în instituțiile statului.

Totodată, pentru a eficientiza activitatea Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS), infracțiunile minore sau cele care nu prezintă un grad sporit de complexitate sunt excluse din competența acesteia. Astfel, PCCOCS se va concentra pe cauze de terorism, infracțiuni săvârșite de organizații criminale și pe alte dosare excepțional de grave. Serviciul Fiscal de Stat și Serviciul Vamal vor efectua urmărirea penală în cauzele economico-financiare și vamale, în condițiile prevăzute de lege și sub conducerea PCCOCS, dacă prejudiciul cauzat nu depășește 50 000 de unități convenționale.

Pentru lectura a doua, inițiativa legislativă a fost completată cu un amendament care conține modificări la Codul de procedură penală, pentru a „înlătura unele interpretări defavorabile existente, pentru a unifica practica judiciară și pentru a garanta un proces penal echitabil”.

UPDATE 13:45 A fost anunțată pauză până la ora 15:00. Comisia juridică și Comisia economică se vor întruni în ședință.

UPDATE 13:40 Transportul feroviar va putea beneficia de cofinanțare pentru a spori mobilitatea în unele localități. Prevederea se regăsește într-un proiect de lege votat în prima lectură de Parlament, de 53 de deputați.

Proiectul de modificare a Codului transportului feroviar aparține Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale. Autorii susțin că posibilitatea cofinanțării transportului feroviar ar putea contribui la fluidizarea traficului în anumite zone ale țării. Un exemplu invocat în nota de fundamentare a inițiativei legislative este interconectarea Aeroportului Internațional „Eugen Doga” Chișinău cu rețeaua feroviară națională.

De asemenea, documentul conține prevederi care se referă la încheierea contractului multianual pentru administrarea infrastructurii feroviare, precum și a contractului pentru servicii publice de transport de pasageri. Acest lucru este necesar pentru valorificarea sumei de 300 de milioane de lei, prevăzută în Legea bugetului de stat pentru anul 2026, inclusiv înainte de finalizarea procesului de reorganizare a Î.S. „Calea Ferată din Moldova”.

Inițiativa face parte a procesului de armonizare a legislației naționale cu normele Uniunii Europene și de implementare a angajamentelor asumate de Republica Moldova în cadrul parcursului de aderare la UE.

UPDATE 12:52 Deputații au votat în prima lectură proiectul de lege privind supravegherea prudențială a firmelor de investiții.

UPDATE 12:39 Proiectul de lege pentru modificarea Legii cu privire la educația fizică și sport nr. 110/2025, privind extinderea sferei entităților din domeniul sportului, susținut de 80 de deputați în lectura a doua.

Proiectul are ca scop ajustarea cadrului normativ din domeniul educației fizice și sportului, prin reglementarea explicită a participării persoanelor juridice de drept privat și a societăților comerciale la dezvoltarea activităților sportive, prin atragerea investițiilor private, consolidarea parteneriatelor între structurile sportive și entitățile private, inclusiv cele internaționale.

Modificările propuse la Legea cu privire la educația fizică și sport vizează și consolidarea criteriilor de eligibilitate pentru acordarea indemnizației viagere pentru antrenorii sportivilor de performanță. Aceasta va fi acordată persoanelor care întrunesc cumulativ condițiile privind atingerea vârstei standarde de pensionare și realizarea unui stagiu de activitate de cel puțin 20 de ani în calitate de antrenor. Măsura este menită să asigure un sistem mai echitabil și mai sustenabil de acordare a acestui sprijin financiar.

UPDATE 12:36 Proiectul de lege privind declararea utilității publice de interes național a lucrărilor de consolidare a sediului Procuraturii Generale a fost votat de 57 de deputați în lectura a doua.

UPDATE 12:33 În lectura a doua, 77 de deputați au votat proiectul de lege privind participarea R. Moldova la grupările europene de cooperare teritorială (GECT) și pentru modificarea unor acte normative.

GECT oferă autorităților locale, regionale și naționale posibilitatea de a implementa proiecte comune și de a accesa fonduri europene, în special pentru dezvoltare regională și cooperare transfrontalieră. Aceste proiecte pot viza domenii precum transportul, gestionarea situațiilor de urgență, sănătatea, protecția mediului, educația, cultura și incluziunea socială.

Documentul instituie cadrul juridic necesar pentru ca autoritățile și alte entități eligibile din Republica Moldova să poată participa la grupări europene de cooperare teritorială, alături de parteneri din statele membre ale Uniunii Europene. Totodată, sunt prevăzute condițiile de constituire și funcționare a GECT, precum și mecanismele de coordonare la nivel național. conform unui comunicat al Parlamentului.

UPDATE 12:29 Deputații au votat proiectul de lege privind indicaţiile geografice, speciałităţile tradiţionale garantate și menţiunile facultative de calitate. Proiectul a fost susținut de 68 de deputați.

Conform unui comunicat al Parlamentului, proiectul instituie cadrul juridic privind înregistrarea, protecția și utilizarea denumirilor de origine și a indicațiilor geografice pentru vinuri, produse agricole, inclusiv alimentare, produse artizanale și industriale, dar și specialitățile tradiționale garantate pentru produse agricole destinate consumului uman, inclusiv produse alimentare și mențiunile facultative de calitate aferente acestora.

Documentul stabilește cerințele aplicabile denumirilor de origine și indicațiilor geografice, clasificarea produselor eligibile pentru înregistrare, precum și procedurile de depunere, publicare și examinare a cererilor. Este prevăzută și înregistrarea internațională a indicațiilor geografice.

De asemenea, sunt definite produsele pentru care pot fi înregistrate specialități tradiționale garantate și sunt clarificate criteriile aferente procesului de înregistrare. Specialitățile tradiționale garantate înregistrate sunt protejate împotriva oricărei utilizări abuzive, imitații sau evocări, inclusiv atunci când denumirea este tradusă, precum și împotriva utilizării produselor ca ingrediente sau a altor practici care pot induce în eroare consumatorul.

UPDATE 12:26 Proiectul de lege privind accesul pe proprietăți a furnizorilor de rețele publice de comunicații electronice și utilizarea infrastructurii, susținut în a doua lectură de 61 de deputați.

Potrivit proiectului, toate blocurile noi construite sau renovate vor fi echipate cu infrastructură fizică interioară pentru rețele de fibră optică și cu un punct de acces.

Inițiativa legislativă a fost elaborată de Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării și are drept scop alinierea cadrul național la prevederile legislației europene privind măsurile de reducere a costurilor de instalare a rețelelor gigabit de comunicații electronice. Implementarea proiectului de lege va simplifica și accelera extinderea rețelelor, iar cetățenii și companiile vor beneficia de servicii digitale mai bune.

Astfel, a fost introdusă obligativitatea dotării clădirilor noi cu infrastructură de fibră optică. Această măsură asigură pregătirea ultimului segment al rețelei pentru conectivitate gigabit. În acest fel, vor fi eliminate costurile și dificultățile ulterioare din procesul de cablare.

UPDATE 12:21 Deputații au susținut ordinea de zi a ședinței cu votul a 53 de deputați.

UPDATE 12:04 După unele deficiențe tehnice, după prima oră a ședinței, deputații încă supun votului propunerile privind modificarea agendei sau alte inițiative. Cererile opoziției au fost respinse.

În lectura a II-a vor fi examinate proiectul privind fortificarea mecanismelor de combatere a corupției, a criminalității financiare și criminalității organizate, proiectul de lege privind participarea R. Moldova la grupările europene de cooperare teritorială, precum și proiectul de modificare a Legii cu privire la educația fizică și sport, care prevede că organizațiile din sectorul privat vor putea investi în dezvoltarea sportului. Centrul de Resurse Juridice din Moldova a solicitat Parlamentului să nu voteze în lectura a doua proiectul de lege ce vizează redistribuirea competențelor între Procuratura Anticorupție și Centrul Național Anticorupție.

De asemenea, pe agenda ședinței figurează proiectul de lege privind accesul pe proprietăți a furnizorilor de rețele publice de comunicații electronice și utilizarea infrastructurii și proiectul de lege privind indicațiile geografice, specialitățile tradiționale garantate și mențiunile facultative de calitate.

În prima lectură, Parlamentul va examina proiectul de lege privind mass-media, o lege nouă menită să modernizeze și să alinieze cadrul normativ la standardele europene. Tot în prima lectură vor fi discutate inițiativa de cofinanțare a transportului feroviar pentru a spori mobilitatea în unele localități, precum și proiectul privind supravegherea prudențială a firmelor de investiții.