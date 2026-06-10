Transportul feroviar va putea beneficia de subvenționare de la Guvern pentru a spori mobilitatea în unele localități

Transportul feroviar ar urma să poată beneficia de cofinanțare, „pentru a spori mobilitatea în unele localități”. Prevederea se regăsește într-un proiect de lege examinat de Comisia pentru economie, buget și finanțe, conform unui comunicat de presă.

Proiectul de modificare a Codului transportului feroviar aparține Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale. Autorii susțin că posibilitatea cofinanțării transportului feroviar ar putea contribui la fluidizarea traficului în anumite zone ale țării. Un exemplu invocat în nota de fundamentare a inițiativei legislative este interconectarea Aeroportului Internațional „Eugen Doga” Chișinău cu rețeaua feroviară națională.

„Cel de al patrulea obiectiv priveşte posibilitatea subvenționării transportului feroviar în raza unor localități în scopul fluidizării traficului şi sporirii mobilității în raza localităților evocate, ca exemplu, interconectarea Aeroportului Internațional „Eugen Doga” Chişinău cu rețeaua feroviară națională”, se menționează în nota explicativă.

Proiectul prevede că Guvernul decide să atribuie în mod direct contractele de servicii publice în următoarele cazuri:

a) valoarea anuală a unui contract de servicii publice este mai mică de 7 500 000 de euro, conform ratelor valutare ale Băncii Naționale a Moldovei;

b) contractele se referă la prestarea anuală a serviciilor publice de transport de pasageri pe mai puțin de 500 000 de kilometri;

c) atribuirea directă este justificată de caracteristicile geografice şi structurale relevante ale pieței şi ale rețelei vizate, în mod

special dimensiunea, caracteristicile cererii, complexitatea rețelei, izolarea din punct de vedere tehnic şi geografic, precum şi de serviciile care fac obiectul contractului;

d) contractul ar duce la îmbunătățirea calității serviciilor, la eficiența costurilor ori la ambele, în comparație cu un contract de servicii publice atribuit anterior.

De asemenea, documentul conține prevederi care se referă la încheierea contractului multianual pentru administrarea infrastructurii feroviare, precum și a contractului pentru servicii publice de transport de pasageri. Acest lucru este necesar pentru valorificarea sumei de 300 de milioane de lei, prevăzută în Legea bugetului de stat pentru anul 2026, inclusiv înainte de finalizarea procesului de reorganizare a Î.S. „Calea Ferată din Moldova”.

Inițiativa face parte a procesului de armonizare a legislației naționale cu normele Uniunii Europene și de implementare a angajamentelor asumate de Republica Moldova în cadrul parcursului de aderare la UE.

Proiectul de lege va fi propus Parlamentului spre examinare în prima lectură.