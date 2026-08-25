LIVE Ședința Parlamentului. Plafoanele pentru operațiunile valutare fără autorizarea BNM vor crește etapizat

Deputații s-au întrunit în ședință joi, 14 mai. Pe agendă se regăsesc 14 subiecte, dintre care proiectul cu privire la arbitraj, proiectul privind cooperarea polițienească internațională și proiectul privind modificarea Legii nr. 152/2006 privind Institutul Național al Justiției în lectura III.

UPDATE 13:18 Deputații au luat o pauză până la 14:15.

UPDATE 13:16 Parlamentul a votat în prima lectură proiectul Legii privind depozitarii centrali de instrumente financiare.

Proiectul reglementează aspecte privind disciplina decontării, furnizarea transfrontalieră de servicii, cooperarea în materie de supraveghere și cerințele aplicabile depozitarilor centrali de instrumente financiare.

„Astfel, legislația va introduce obligativitatea înregistrării în cont a valorilor mobiliare sub formă imobilizată sau dematerializată, în vederea reducerii riscurile și asigurării trasabilității. De asemenea, operatorii de decontare vor informa periodic autoritățile despre tranzacțiile efectuate în afara depozitarilor centrali. În același timp, depozitarii centrali autorizați în statele membre ale Uniunii Europene vor putea presta servicii în Republica Moldova, inclusiv prin înființarea unei sucursale. Proiectul stabilește, de asemenea, un mecanism de cooperare între autoritățile competente din statele membre ale UE și cele din țara noastră”, a precizat Parlamentul.

UPDATE 12:54 66 de deputați au votat, în prima lectură, proiectul de modificare a Legii privind reglementarea valutară, care prevede adaptarea sectorului financiar la noile condiții economice și la cerințele europene.

Proiectul prevede majorarea etapizată a plafoanelor valorice pentru efectuarea mai multor operațiuni valutare fără autorizarea Băncii Naționale a Moldovei (BNM). Astfel, plafonul va crește de la 10 000 la 100 000 de euro, iar începând cu 1 ianuarie 2028 – la 250 000 de euro.

Totodată, va fi eliminat regimul de autorizare pentru cumpărarea de către rezidenți a instrumentelor financiare străine în cadrul admiterii acestora pe piața de capital și pe piața monetară din Republica Moldova. De asemenea, va fi extinsă lista operațiunilor care pot fi efectuate fără autorizare, inclusiv în cazul creditelor și împrumuturilor acordate de societățile de investiții, organizațiile de creditare nebancară și societățile de asigurare și reasigurare în favoarea nerezidenților.

Proiectul prevede și eliminarea, începând cu 1 octombrie 2027, a regimului de notificare la BNM și a luării la evidență pentru anumite împrumuturi și credite externe primite de rezidenți.

Conform Parlamentului, noile prevederi vor permite persoanelor fizice rezidente care emigrează să deschidă conturi în străinătate și să transfere active la stabilirea domiciliului sau pe durata șederii în străinătate.

UPDATE 12:30 Proiectul de lege pentru modificarea Legii nr.62/2008 privind reglementarea valutară se examinează

UPDATE 12:13 53 de deputați au votat proiectul pentru modificarea unor acte normative în Codul serviciilor media audiovizuale. Parlamentul a votat în prima lectură un proiect de lege care prevede creșterea ponderii programelor TV în limba română și a conținutului autohton în spațiul audiovizual.

Una dintre principalele prevederi este introducerea obligației ca posturile de televiziune să difuzeze, în intervalul 06:00 – 24:00, cel puțin 50% programe în limba română sau cu dublare în limba română. Excepția se va aplica posturilor destinate comunităților în care o minoritate etnică este majoritară în unitatea administrativ-teritorială respectivă.

Proiectul prevede și majorarea, de la 50% la 60%, a cotei minime de servicii de televiziune în limba română sau cu subtitrare ori dublare în română în pachetele distribuitorilor. În același timp, serviciile de televiziune într-o altă limbă nu vor putea depăși 30% din totalul pachetului distribuit, pentru fiecare limbă în parte.

O altă modificare vizează susținerea producției audiovizuale autohtone. Furnizorii de televiziune ar urma să aloce cel puțin 5% din emisia săptămânală operelor audiovizuale realizate de producători independenți din Republica Moldova. De asemenea, cota operelor europene create de producători independenți va crește la cel puțin 10% din emisia săptămânală, dintre care minimum jumătate trebuie să fie opere recente, produse în ultimii cinci ani.

Proiectul prevede și creșterea, de la 10% la 20%, a cotei de opere muzicale ale compozitorilor și artiștilor din Republica Moldova. Cota de 30% pentru operele muzicale în limba română rămâne neschimbată.

UPDATE 11:15 Deputații examinează proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative în Codul serviciilor media audiovizuale al R. Moldova privind mecanismul de examinare a investițiilor de importanță pentru securitatea statului.

UPDATE 10:45 Proiectul de lege privind participarea publică în procesul decizional a fost votat de Parlament în lectura a doua.

Astfel, potrivit Parlamentului, cetățenii care au vârsta de peste 16 ani vor putea propune autorităților inițierea elaborării unor decizii de interes public, la nivel național sau local. Astfel, cetățenii vor putea nu doar să formuleze recomandări asupra unor proiecte deja elaborate, ci și să contribuie la stabilirea agendei decizionale.

Inițiativa civică va putea fi înregistrată pe platforma e-Democrație sau transmisă autorităților publice în format electronic ori pe suport de hârtie. Aceasta trebuie să descrie problema care trebuie soluționată, să indice soluția propusă și să precizeze nivelul de acțiune vizat – național sau local. Inițiativele care conțin limbaj ofensator sau amenințări la adresa securității naționale, ordinii publice sau sănătății persoanelor nu vor fi admise.

„După depunere, autoritatea vizată va avea la dispoziție cel mult 10 zile lucrătoare pentru a verifica admisibilitatea inițiativei. Odată înregistrată, urmează etapa de susținere publică a inițiativei civice. Aceasta se va realiza exclusiv prin intermediul platformei e-Democrație, cu autentificarea utilizatorilor prin serviciile electronice guvernamentale de autentificare. Autorul inițiativei va putea alege durata campaniei de susținere, care va fi de minimum o lună și maximum șase luni.”

UPDATE 10:32 62 de deputați au susținut proiectul în prima lectură.

UPDATE 10:20 Deputații examinează proiectul de lege privind modificarea Codului Civil al R. Moldova (cerințe pentru încheierea și funcționarea contractelor de reprezentare comercială).

UPDATE 10:12 La ședință sunt prezenți 89 de deputați.