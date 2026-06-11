LIVE Ședința Parlamentului: nouă proiecte de lege, pe agendă

Ordinea de zi a ședinței plenare a Parlamentului din această săptămână include 9 proiecte de acte normative ce urmează a fi supuse dezbaterii. Dintre acestea, cinci inițiative legislative sunt cu sigla UE, fiind parte a procesului de armonizare a legislației naționale cu acquis-ul Uniunii Europene, conform unui comunicat de presă.

În lectura a II-a vor fi examinate proiectul privind fortificarea mecanismelor de combatere a corupției, a criminalității financiare și criminalității organizate, proiectul de lege privind participarea R. Moldova la grupările europene de cooperare teritorială, precum și proiectul de modificare a Legii cu privire la educația fizică și sport, care prevede că organizațiile din sectorul privat vor putea investi în dezvoltarea sportului. Centrul de Resurse Juridice din Moldova a solicitat Parlamentului să nu voteze în lectura a doua proiectul de lege ce vizează redistribuirea competențelor între Procuratura Anticorupție și Centrul Național Anticorupție.

De asemenea, pe agenda ședinței figurează proiectul de lege privind accesul pe proprietăți a furnizorilor de rețele publice de comunicații electronice și utilizarea infrastructurii și proiectul de lege privind indicațiile geografice, specialitățile tradiționale garantate și mențiunile facultative de calitate.

În prima lectură, Parlamentul va examina proiectul de lege privind mass-media, o lege nouă menită să modernizeze și să alinieze cadrul normativ la standardele europene. Tot în prima lectură vor fi discutate inițiativa de cofinanțare a transportului feroviar pentru a spori mobilitatea în unele localități, precum și proiectul privind supravegherea prudențială a firmelor de investiții.