LIVE Ședința Parlamentului. Deputații examinează proiectul legii bugetului de stat pentru anul 2026

Deputații din Parlamentul de la Chișinău se întrunesc vineri, 12 decembrie, în ședință. Parlamentarii urmează să examineze 20 de proiecte de lege, printre care cel privind aprobarea bugetului de stat pentru anul 2026 și acordarea scutirii de plata drepturilor de import pentru cetățenii R. Moldova care revin cu traiul în țară.

UPDATE 16:55 Proiectul legii bugetului de stat pentru anul 2026 este prezentat de ministrul Finanțelor, Andrian Gavriliță.

UPDATE 16:49 Proiectul a fost votat în prima lectură de 53 de deputați.

UPDATE 16:20 Deputații examinează proiectul de lege pentru modificarea legii privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar și mai mulți deputați iau cuvântul la tribună.

UPDATE 15:58 Proiectul a fost votat de 94 de deputați în prima lectură.

UPDATE 14:58 Proiectul de lege privind acordarea scutirii de plata drepturilor de import pentru cetățenii R. Moldova care revin cu traiul în țară și modificarea unor acte normative este examinează.

Potrivit documentului, propunerile de modificare vizează, în mod special, condițiile de acordare a scutirii de plata drepturilor de import al automobilelor.

Mai exact, vor fi extinse criteriile de eligibilitate pentru autovehicule. Plafonul de vârstă al acestora va crește de la 9 la 10 ani, valoarea automobilului – de la 400 000 până la 550 000 de lei, iar capacitatea cilindrică – de la 2 500 cm/cubi la 3 000 cm/cubi.

Totodată, cetățenii care revin cu traiul în Republica Moldova vor putea introduce în țară obiecte de uz personal, fără achitarea drepturilor de import, în limita celor indicate în cererea depusă la Serviciul Vamal. De asemenea, persoana vizată va semna o declarație pe propria răspundere prin care își va asuma responsabilitatea că va rămâne în țară timp de 3 ani, în calitate de rezident.

UPDATE 14:56 60 de deputați au votat proiectul în prima lectură.

UPDATE 14:14 Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative ce vizează domeniul fiscal, este examinat în Parlament.

Conform lui Radu Marian, printre cele mai importante prevederi sunt:

Menținerea cotei zero la impozitul pe venit pentru profitul nedistribuit și în 2026, pentru companiile cu cifra de afaceri de până la 100 milioane lei și maximum 249 angajați, în vederea stimulării investițiilor private;

pentru profitul nedistribuit și în 2026, pentru companiile cu cifra de afaceri de până la 100 milioane lei și maximum 249 angajați, în vederea stimulării investițiilor private; Majorarea plafonului de înregistrare în regimul TVA de la 1,2 milioane lei la 1,5 milioane lei , reducând birocrația pentru întreprinderile mici;

, reducând birocrația pentru întreprinderile mici; Îmbunătățirea mecanismului de rambursare a TVA pentru agricultori , cu restituirea integrală a sumelor eligibile și reguli mai clare și predictibile;

, cu restituirea integrală a sumelor eligibile și reguli mai clare și predictibile; Scutirea de la plata impozitului pe venit a cheltuielilor pentru studii și perfecționare profesională , în limita a 20.000 lei;

, în limita a 20.000 lei; Drept de deducere fiscală pentru producătorii de energie electrică din surse regenerabile care transmit gratuit instalațiile de racordare către operatorii de rețea;

Amânarea aplicării TVA la importul autovehiculelor, până la asigurarea unui proces de vămuire transparent și clar;

În situația în care un mijloc de transport nu a fost scos de pe teritoriul Republicii Moldova în termenul legal, iar acesta nu mai există (a fost distrus sau dezmembrat, lucru confirmat prin documente sau declarație pe propria răspundere), achitarea unei plăți unice de 40.000 lei va stinge obligațiile vamale aferente.

UPDATE 13:00 Parlamentul a luat o pauză până la 14:00

UPDATE 12:55 73 de deputați au votat în prima și a doua lectură proiectul de lege pentru ratificarea Acordului dintre R. Moldova și Uniunea Europeană privind participarea R. Moldova la Programul Uniunii Europene „Europa Creativă”, destinat sectoarelor culturale și creative.

Conform Parlamentului, programul are un buget total de 2,44 miliarde de euro pentru perioada 2021-2027 și este gestionat de Comisia Europeană.

„Acesta reprezintă un instrument care susține dezvoltarea durabilă și competitivă a culturii și a industriilor creative. R. Moldova va participa la toate acțiunile din cadrul componentelor cultură, media și intersectorială ale acestuia”, a precizat Parlamentul.

Pentru implementarea prevederilor Acordului, în Republica Moldova urmează să fie creat Biroul Național „Europa Creativă”.

UPDATE 12:44 Proiectul de lege pentru aderarea R. Moldova la cel de-al doilea Protocol din 26 martie 1999 la Convenția de la Haga din 1954 pentru protecția bunurilor culturale în caz de conflict armat a fost votat în prima și a doua lectură.

Protocolul are scopul de a extinde și uniformiza măsurile de protecție a bunurilor culturale în situații de conflict armat pe teritoriul celor peste 100 de state semnatare, printre care majoritatea țărilor din Uniunea Europeană, Marea Britanie, Statele Unite și altele.

UPDATE 12:28 Deputații au votat în prima lectură proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (privind optimizarea procedurilor la eliberarea actelor permisive).

Potrivit Parlamentului, propunerile legislative au drept scop reducerea poverii birocratice pentru agenții economici, în mod special pentru întreprinderile mici și mijlocii.

„Prin simplificarea procedurilor, eliminarea unor cerințe redundante și reducerea documentelor obligatorii, operatorii economici vor beneficia de proceduri mai clare, mai rapide și mai puțin costisitoare”, se menționează în document.

Proiectul de act normativ propune modificări la 23 de legi.

Astfel, vor fi simplificate procedurile, va fi redus numărul de acte și condițiile necesare pentru obținerea unor acte permisive. De asemenea, vor fi implementate soluții de ghișeu unic și soluții TIC, va fi extins termenul de valabilitate și va fi redus termenul de eliberare a unui act permisiv.

UPDATE 12:05 92 de deputați au votat pentru aprobarea proiectului în prima și a doua lectură.

UPDATE 11:41 Deputații examinează proiectul de lege pentru aderarea R. Moldova la Protocolul din 2002 la Convenția de la Atena din 1974 privind transportul pe mare al pasagerilor și al bagajelor lor, adoptat la Londra la 1 noiembrie 2002.

Conform Parlamentului, Protocolul din 2002 la Convenția de la Atena privind transportul pe mare al pasagerilor și al bagajelor presupune stabilirea unor norme care sporesc siguranța transportului maritim. De asemenea, acesta garantează despăgubiri adecvate pasagerilor în caz de accidente, fără a afecta sustenabilitatea economică a operatorilor, inclusiv a celor mici și sezonieri.

UPDATE 11:23 Totodată, proiectul de lege pentru denunțarea Acordului privind principiile perceperii impozitelor indirecte la exportul și importul mărfurilor (lucrărilor, serviciilor) dintre statele participante la CSI, încheiat la Moscova la 25 noiembrie 1998, a fost votat de 59 de deputați în lectura a doua.

UPDATE 11:21 Deputații au examinat în lectura a doua proiectul de lege pentru denunțarea Acordului cu privire la călătoria fără vize a cetățenilor statelor Comunității Statelor Independente pe teritoriul membrilor acesteia.

Proiectul a fost votat de către 59 de parlamentari.

UPDATE 11:19 Proiectul de lege pentru denunțarea Acordului cu privire la măsurile de asigurare a ameliorării achitărilor dintre organizațiile economice ale statelor membre ale CSI, încheiat la Tașkent la 15 mai 1992 a fost votat în lectura a doua cu 61 de voturi.

Potrivit autorilor, denunțarea acestui acord este inevitabilă în contextul recomandării Comisiei Europene.

„Aceasta prevedere aliniază politicile R. Moldova în domeniul vizelor la lista Uniunii Europene a țărilor terțe care au nevoie de viză, în special cele care prezintă riscuri de migrație ilegală sau securitate. Totodată, denunțarea Acordului afectează doar călătoria cetățenilor moldoveni în Tadjikistan și Kârgâză, deoarece R. Moldova a încheiat acorduri bilaterale de călătorii fără vize cu majoritatea statelor CSI”, a precizat Legislativul.

UPDATE 11:10 Proiectul de lege cu privire la organizarea și desfășurarea unor evenimente publice a fost votat în lectura a doua.

Proiectul are ca scop instituirea unui cadru juridic, unitar, dar și predictibil pentru organizarea și desfășurarea evenimentelor publice, nereglementate de legea nr. 26 din 2008, astfel asigurând desfășurarea în condiții de siguranță și ordine publică a manifestărilor culturale, artistice, sportive, religioase, de divertisment, comerciale sau expoziționale accesibile publicului”, a declarat deputatul Lilian Carp.

De asemenea, în document sunt definite responsabilitățile organizatorilor, ale autorităților publice și ale agenților de pază, precum și obligațiile participanților, care vor trebui să respecte recomandările și instrucțiunile organizatorilor, ale serviciilor de pază, ale autorităților administrației publice locale și ale forțelor de ordine.

UPDATE 11:00 65 de deputați au votat în a doua lectură proiectul de lege pentru modificarea legii privind regimul armelor și al munițiilor cu destinație civilă, mai exact instituirea pașaportului european pentru armele de foc și alte prevederi.

Conform Legislativului, modificările legislative introduc reguli noi privind evidența digitală a armelor, limitează accesul persoanelor nepregătite sau cu antecedente periculoase și aliniază legislația națională la standardele europene în domeniul controlului armelor și munițiilor. Obiectivul principal este reducerea riscurilor de violență, a traficului ilegal și a incidentelor, precum și sporirea protecției cetățenilor.

UPDATE 10:57 Proiectul a fost votat în prima lectură de 68 de deputați.

UPDATE 10:50 Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative, anume ajustarea cadrului normativ în domeniul protecției secretelor comerciale este examinat în lectura I.

Ordinea de zi a fost votată de 58 de deputați.

UPDATE 10:40 Parlamentarii discută despre completare ordinii de zi.

UPDATE 10:12 98 de deputați s-au prezentat la ședința Legislativului.