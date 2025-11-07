LIVE Ședința Parlamentului. Au fost constituite 54 de grupuri parlamentare de prietenie cu alte state

Deputații se întrunesc vineri, 7 noiembrie, în ședință. În cadrul ședinței, Roberta Metsola, președinta Parlamentului European, care efectuează o vizită oficială la Chișinău, va susține un discurs în plenul Parlamentului.

Totodată, parlamentarii urmează să examineze două proiecte de lege – pentru modificarea privind aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Parlamentului și proiectul de hotărâre privind alegerea membrilor supleanți în comisiile permanente ale Parlamentului.

UPDATE 11:59 70 de deputați au votat proiectul de hotărâre privind grupurile parlamentare de prietenie.

Astfel, au fost constituite 54 de grupuri parlamentare de prietenie cu alte state.

Conform principiului proporționalității, 34 de grupuri de prietenie vor fi conduse de deputații din majoritatea parlamentară, iar alte 20 de grupuri – de reprezentanții opoziției.

La fel ca și în legislatura precedentă, cel mai numeros grup de prietenie va fi cel cu România. Grupul este condus de deputata din Fracțiunea „Partidul Acțiune și Solidaritate” Veronica Roșca și include 55 de deputați.

Spre deosebire de legislatura precedentă, nu au mai fost create grupuri de prietenie cu Federația Rusă și Belarus.

UPDATE 11:40 Parlamentari dezbat proiectul, țin discursuri și votează președinții grupurilor de prietenie.

UPDATE 11:16 Deputații examinează proiectul de hotărâre privind grupurile parlamentare de prietenie.

Au fost se constituie 54 de grupuri parlamentare de prietenie, cu: Albania, Statele Unite ale Americii, Armenia, Austria, Azerbaidjan, Belgia, Bosnia şi Herţegovina, Bulgaria, Canada, Cehia, Republica Populară Chineză, Cipru, Croația, Danemarca, Republica Elenă, Confederația Elveţiană, Estonia, Finlanda, Franța, Georgia, Germania, India, Irlanda, Statul Israel, Italia, Japonia, Kazahstan, Kîrgîzstan, Letonia, Lituania, Marele Ducat de Luxemburg, Macedonia de Nord, Malta, Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord, Regatul Maroc, Muntenegru, Norvegia, Polonia, Portugalia, Statutul Qatar, România, Serbia, Slovacia, Slovenia, Spania, Suedia, Tadjikistan, Thailanda, Turcia, Turkmenistan, Ţările de Jos, Ucraina, Ungaria, Uzbekistan.

UPDATE 11:13 Proiectul de hotărâre privind alegerea membrilor supleanți în comisiile permanente ale Parlamentului a fost votat de 86 de deputați.

UPDATE 11:09 Deputați au votat ordinea de zi.

Proiectul de hotărâre pentru modificarea privind aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Parlamentului a fost votat de 75 de deputați.

UPDATE 10:37 Metsola a fost aplaudată de către deputați.

Parlamentul a luat o pauză de 10 minute.

UPDATE 10:24 Roberta Metsola și-a început discursul în plenul Parlamentului în limba română.

„În primul meu an, am venit în această sală, exact în acest loc și am spus atunci că Moldova este în Europa. Este o onoare să mă întorc iarași aici, în acest noi mandat a Parlamentului European. Dacă trei ani în urmă noi vorbeam despre țară candidată ca un început, astăzi sunt aici pentru a vorbi despre procesul de aderare ca și proiect. Uniunea Europeană nu mai este o idee la distanță undeva la orizont, exact în acest moment avem oportunități larg deschise. Acest lux se datorează curajului, determinării și a convingerii cetățenilor R. Moldova. Progresul vostru este deja unul remarcabil, Pachetul de extindere a confirmat acest lucru. Ați completat cu succes procesul de screening, iar acum cu toții suntem pe calea de a deschide noi capitole de negocieri până la sfârșitul anului. În pofida tuturor amenințărilor care au încercat să destabilizeze Moldova, totuși țara înaintează și avansează în acest proces de aderare. Eu sunt conștientă că această poziție europeană atât de clară, totuși nu a fost una simplă și este foarte fragilă, însă alegând Europa înseamnă să alegeți solidaritate. Parlamentul European a fost primul care a cerut să puneți capăt dependenței de energia rusească, iar această direcție a voastră coincide cu a noastră. Viitorul Moldovei este unul european, ceea ce înseamnă că niciodată nu veți râmâne singuri în această călătorie oricât de dificilă nu ar fi. Parlamentul European va face absolut tot ce este necesar pentru a rămâne alături de voi în acest parcurs de a deveni membri UE, pentru că noi suntem prima instituție care a cerut statul de țară candidată pentru R. Moldova. Sunt foarte mândră să anunț oficial inaugurarea oficială a Biroului Parlamentului European la Chișinău, care este un semnal clar al angajamentului nostru față de călătoria R. Moldova spre UE Uniunea Europeană are nevoie de Moldova în aceeași măsură cum are nevoie Moldova de UE. Aceasta nu este doar viziunea mea, asta este viziunea tuturor oamenilor din UE. Emmanuel Macron și Donald Tusk au fost aici pentru a reafirma sprijinul nostru neclintit pentru viitorul european al R. Moldova. Ușile Europei sunt deschise larg, acum trebuie să me asigurăm că voi puteți trece acest prag. Parlamentul European nu va închide ușa niciodată în fața acestui vis ai R. Moldova care ne va aduce împreună și vreau să vă asigur că vom rămâne în continuare alături de voi la fiecare pas”, a declarat în plenul Legislativului președinta Parlamentului European.

UPDATE 10:15 La ședință sunt prezenți 91 de deputați.