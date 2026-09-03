LIVE Ședință CSP: trei procurori au depus jurământul

Membrii Consiliului Superior al Procurorilor (CSP) s-au întrunit joi, 3 septembrie, în ședință pentru a examina opt subiecte.

UPDATE 14:02 Cu nouă voturi, CSP a respins contestația formulată de procurora în Procuratura Anticorupție Mirandolina Sușițcaia. Astfel, a rămas în vigoare hotărârea Colegiului de disciplină și etică din 19 decembrie 2025.

Atunci, Colegiul a încetat procedura disciplinară pe două capete de acuzare, dar a constatat că o abatere disciplinară – îndeplinirea necorespunzătoare a obligațiilor de serviciu, pe capetele de acuzare conform deciziei din 16 martie 2022, în legătură reprezentarea învinuirii în două cauze penale. Totuși, procedura disciplinară a fost sistată pe motiv că a expirat termenele de tragere la răspundere disciplinară.

UPDATE 13:20 Astfel, trei procurori, numiți pe 20 august prin ordinul procurorului general, au depus jurământul:

Sergiu Nazarenco – procuror în Procuratura Soroca, oficiul Florești,

Nicoleta Nicolaev – procuror în Procuratura Ungheni, oficiul Nisporeni.

Dionisie Spînu – procuror în Procuratura Edineț, oficiul Principal.

CSP trebuie să avizeze proiectul Planului de formare inițială a candidaților la funcțiile de judecător și de procuror în perioada de studii 19 octombrie 2026 – 18 aprilie 2028 și să examineze mai multe contestații împotriva Colegiului de disciplină și etică.