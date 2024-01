LIVE Ședința CSP: Se amână examinarea dosarele celor șase candidați la funcția de procuror general. Motivele invocate și interacțiunea președintelui Consiliului cu trei procurori înscriși în cursă

Nouă din cei 10 membrii ai Consiliului Superior al Procurorilor (CSP), întruniți în ședința de marți, 30 ianuarie, vor examina șapte subiecte. Dosarele celor șase candidați la funcția de procuror general, care urmau a fi examinate în privința eligibilității, au fost amânate pentru o ședință ulterioară.

UPDATE 10:50 CSP a stabilit lipsa unor avize consultative care urmau să fie remise de către autoritățile de control, potrivit legii.

Președintele CSP a povestit despre interacțiunea cu trei procurori înscriși în cursă.

„Cu domnul Munteanu am activat, în 2011, la Procuratura Anticorupție. În același birou am activat un an. Cu domnul Iachimovschi am studiat împreună și suntem membri ai Consiliului de administrare a Asociației procurorilor pentru ordine și dreptate. Cu domnul Demciucin am interacționat la INJ ca formator. Aceste circumstanțe au fost aduse la cunoștința Autorității Naționale de Integritate, pentru a da o calificare juridică. ANI a exclus situația de incompatibilitate”, a relatat Obadă.