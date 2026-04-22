LIVE Ședința CSM. Consiliul a decis reluarea examinării procedurii administrative în cazul fostului judecător Grigore Manoli și solicită CSJ-ului să publice o hotărâre motivată

Membrii Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) se întrunesc miercuri, 22 aprilie, în ședință. Aceștia urmează să examineze 22 de subiecte, printre care examinarea Raportului Comisiei de evaluare externă privind evaluarea judecătorului Vasile Nogai în calitate de ex-președinte interimar al Judecătoriei Drochia.

Membrii CSM urmează să anunțe concurs și pentru pentru suplinirea funcțiilor vacante de judecător în completele specializate anticorupţie ale Curţii de Apel Centru, dar și pentru suplinirea funcțiilor vacante de judecător în Colegiul specializat anticorupţie al Judecătoriei Chișinău.

UPDATE 12:04 Membrii CSM au decis reluarea examinării procedurii administrative în cazul fostului judecător Grigore Manoli. Totodată, Consiliul cere CSJ-ului să prezinte hotărârea motivată în privința fostului magistrat.

„În urma deliberării pe marginea acestui caz, propunerea este următoarea: să fie reluată examinarea procedurii administrative respective; să fie amânată examinarea procedurii administrative pentru o altă ședință, solicitând Curții Supreme de Justiție să prezinte hotărârea motivată pe marginea acestui caz și prelungirea termenului de examinare a acestei proceduri administrative pe termenul maxim prevăzut de lege – până la 90 de zile”, a declarat președintele CSM, Sergiu Caraman.

Hotărârea a fost aprobată cu 10 voturi „pentru” și unul „împotrivă”.

În iulie 2025, CSJ a respins contestația depusă de judecătorul Grigore Manoli, care nu a promovat evaluarea integrității pentru funcția la care candida, de judecător la instanța supremă. Completul special, format din Stela Procopciuc, Diana Stănilă și Stella Bleșceaga, a luat decizia pe 3 iulie, cu unanimitate de voturi, conform dispozitivului publicat.

UPDATE 10:08 CSM examinează cererea fostului judecător Grigore Manoli de la Judecătoria Chișinău privind evocarea Hotărârii Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 104/9 din 11 martie 2025, prin care a fost eliberat din funcție, după ce nu a promovat evaluarea externă.

Manoli, care a activat la Judecătoria Chișinău, sediul Centru, a îndeplinit atribuțiile judecătorului de instrucție din ianuarie 2025, la sediul Ciocana, în baza unei decizii din septembrie 2024. Acesta nu a promovat evaluarea integrității în luna noiembrie 2024.

„Pe 12 februarie 2026, domnul Grigore Manoli a depus o cerere prin care a solicitat admiterea cererii de revocare a Hotărârii Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 104/9 din 11 martie 2025 cu efect pentru viitor, cu încetarea efectelor defavorabile în privința subiectului evaluării candidatului la funcția de judecător al CSJ. Totodată, a solicitat reluarea procedurii administrative, adoptarea unui act prin care să se dispună respingerea concluziilor formulate în textul Raportului din 19 noiembrie 2024, în partea necorespunderii cu criteriile de etică ale candidatului la funcția (…).

Pe 21 aprilie 2026, domnul Manoli a depus o cerere prin care a solicitat anexarea la materialele dosarului, a explicațiilor scrise asupra cererii de revocare a Hotărârii Consiliului Superior al Magistraturii prin care a adus argumentele în favoarea admiterii demersului său (…)”, a declarat membrul CSM, Alexandru Postica.

„Eu susțin toate argumentele și considerentele indicate inițial în cererea de revocare pe care am depus-o în adresa CSM pe 12 februarie 2026 și ulterior explicațiile scrise asupra cererii de revocare, ținând cont că, după depunere am luat act de un alt raport în privința unui judecător al instanței de fond, unde la criteriile de etică am considerat relevante statuările inițial ale Comisiei (Vetting, n.r.) și ulterior a CSM, ținând cont că acest raport a fost unul cu propunerea de promovare și ulterior a fost aprobat de CSM (…)”, a spus Grigore Manoli în cadrul ședinței CSM.

UPDATE 09:50 Ședința CSM a început.