LIVE Rezultatele concursului pentru suplinirea, prin transfer temporar, a unor posturi vacante de judecător la Curtea de Apel Nord

Membrii Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) și-au dat întâlnire marți, 9 septembrie, într-o nouă ședință, în cadrul căreia urmează să examineze 19 subiecte. Pe agendă se regăsește deliberarea și pronunțarea pe marginea subiectului cu referire la raportul Comisiei de evaluare externă privind evaluarea judecătorului Ion Bulhac de la Curtea de Apel Centru, dar și desfășurarea concursului pentru suplinirea, prin transfer temporar, a unor posturi vacante de judecător la Curtea de Apel Nord.

UPDATE 11:55 CSM a acceptat, cu 11 voturi pro și 0 voturi împotrivă și, respectiv, 8 voturi pro și 3 împotrivă, cererile magistratelor Victoria Robu și Viorica Severin de a suplini, prin transfer temporar, unele posturi vacante de judecător la Curtea de Apel Nord. Acestea vor fi transferate la instanța de Apel începând cu 3 noiembrie 2025, până la ocuparea funcțiilor.

UPDATE 11:22 Consiliul o audiază pe Viorica Severin.

Captură de ecran: CSM/ Youtube

UPDATE 10:54 Plenul CSM o audiază pe Victoria Robu.

Captură de ecran: CSM/ Youtube

UPDATE 10:50 Are loc desfășurarea concursului pentru suplinirea, prin transfer temporar, a unor posturi vacante de judecător la Curtea de Apel Nord. Candidatele înregistrate sunt Victoria Robu de la Judecătoria Drochia și Viorica Severin de la Judecătoria Orhei.

UPDATE 09:32 Examinarea raportului Comisiei vetting privind evaluarea judecătorului Ion Bulhac de la Curtea de Apel Centru a fost suspendată, pe motiv că pe rolul Curții Supreme de Justiție (CSJ) se află o cauză care examinează aspecte relevante a acestei spețe, până când CSJ nu se va pronunța pe acest ca.

Comisia de Evaluare a Judecătorilor a anunțat luni, 16 iunie, că a transmis către CSM raportul ce se referă la judecătorul Ion Bulhac, care, potrivit concluziilor Comisiei, nu a promovat evaluarea integrității.