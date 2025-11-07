LIVE Președinta Parlamentului European, Roberta Metsola, a ajuns la Chișinău. Igor Grosu o întâmpină la Parlament

Președinta Parlamentului European, Roberta Metsola, este întâmpinată, vineri, 7 noiembrie, de către președintele Parlamentului R. Moldova, Igor Grosu la clădirea Legsilativului. Oficiala europeană urmează să susțină un discurs în ședința plenară.

Roberta Metsola, președinta Parlamentului European, efectuează o vizită oficială în R. Moldova în perioada 6–7 noiembrie, în contextul constituirii noului Parlament.

Roberta Metsola este prezentă la Chișinău alături de o delegație a Parlamentului European.

După discursul din Parlament, Mtesola se va vedea cu președinta Maia Sandu. Ulterior, ele vor susține o conferință de presă.