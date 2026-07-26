Promo-Lex, despre cele mai recente două ședințe parlamentare: „Transparența decizională a fost afectată în proporție de peste 95%”

„În cazul ultimelor două ședințe, transparența decizională a fost afectată în proporție de peste 95%”, aceasta este una dintre concluziile formulate de Promo-Lex în sinteza privind ședințelor plenare ale parlamentului din 23 și 24 iulie 2026.

În cadrul celor două ședințe au fost adoptate 21 de proiecte de lege și două proiecte de hotărâri.

Dintre proiectele de lege:

14 au fost adoptate în lectura I;

6 au fost adoptate în lectura II;

un proiect a fost adoptat în ambele lecturi.

Promo-LEX constată că transparența decizională a fost afectată în cazul a 20 dintre cele 21 de proiecte de lege adoptate în cadrul celor două ședințe, ceea ce reprezintă 95,2% din totalul proiectelor votate.

Potrivit asociației, principalele deficiențe constatate au fost: