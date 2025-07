LIVE Examinarea a 13 rapoarte ale Comisiei de evaluare externă a judecătorilor

Membrii Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) intră în ședință marți, 15 iulie. Conform agendei, aceștia urmează să examineze 13 rapoarte emise de Comisia de evaluare externă în privința mai multor judecători de la curțile de apel, dar și ale candidaților la funcția de judecător în aceste instituții.

UPDATE 14:22 Consiliul Superior al Magistraturii a hotărât să accepte raportul pozitiv cu privire la evaluarea externă a lui Iurie Chirica, candidat la funcția de judecător al Curții Supreme de Justiție.

UPDATE 14:10 Raportul Comisiei de evaluare externă a lui Dumitru Calendari, candidat la funcția de judecător al Curții Supreme de Justiție, prin care s-a propus ca acesta să promoveze evaluarea, a fost acceptat de plenul Consiliului.

UPDATE 14:03 Membrii CSM au acceptat raportul Comisiei vetting privind evaluarea magistratului Gheorghe Stratulat de la Judecătoria Chișinău, candidat la funcția de judecător al Curții Supreme de Justiție. Astfel, a fost constatată promovarea evaluării de către acesta.

UPDATE 13:47 CSM a decis aprobarea raportului pozitiv al Comisiei de evaluare externă în privința evaluării magistratului Ivan Parii de la Judecătoria Orhei, candidat la funcția de judecător al Curții de Apel Nord.

UPDATE 13:45 A fost acceptat raportul Comisiei de evaluare externă privind evaluarea judecătoarei Elena Bolocan de la Judecătoria Chișinău, candidat la funcția de judecător al Curții de Apel Centru.

UPDATE 11:37 Plenul CSM au acceptat raportul pozitiv al raportului Comisiei de evaluare externă privind evaluarea magistratului Andrei Cașcaval de la Judecătoria Anenii Noi, candidat la funcția de judecător al Curții de Apel Centru.

UPDATE 11:22 Și în cazul judecătoarei Diana Corlăteanu de la Judecătoria Hîncești, candidată la funcția de judecător al Curții de Apel Centru, Consiliul Superior al Magistraturii a constatat promovarea evaluării, acceptând raportul Comisiei de vetting.

UPDATE 11:15 Raportul Comisiei de evaluare externă privind promovarea evaluării de către magistratul Grigori Colev de la Curtea de Apel Sud a fost acceptat.

UPDATE 11:10 Membrii Consiliului au hotărât acceptarea raportului Comisiei de evaluare externă privind evaluarea judecătorului Vitalie Movilă de la Curtea de Apel Sud și a constatat promovarea evaluării.

UPDATE 11:07 Plenul CSM acceptat raportul Comisiei vetting prin care s-a decis promovarea evaluării externe de către judecătorul Ghenadie Liulca de la Curtea de Apel Nord.

UPDATE 11:02 Raportul pozitiv al Comisiei de evaluare externă privind evaluarea judecătorului Andrei Mironov de la Curtea de Apel Sud a fost acceptat.

UPDATE 10:32 Consiliul Superior al Magistraturii a aprobat raportul Comisiei de evaluare externă privind nepromovarea evaluării de către judecătorului Grigore Dașchevici de la Curtea de Apel Centru.

UPDATE 10:14 Cu 0 voturi pro și 9 voturi împotrivă, plenul CSM a decis respingerea raportului negativ al Comisiei de evaluare externă privind evaluarea judecătoarei Ruxanda Pulbere de la Curtea de Apel Centru și a dispus reluarea procedurii de evaluare. Hotărârea poate fi contestată la Curtea Supremă de Justiție în termen de 15 zile.

UPDATE 9:21 În contextul grevei avocaților, membra CSM Aliona Miron a avut o intervenție. Aceasta susține că nu toate modificările legislative din 10 iulie, care au dus la greva apărătorilor, au fost discutate cu Consiliul Superior al Magistraturii.

„Trebuie să recunoaștem că au fost operate modificări inclusiv în legile pe justiție, inclusiv în legea CSM-ului, și trebuie să recunoaștem că nu toate aceste modificări au fost discutate cu Consiliul Superior al Magistraturii. Eu am vrut să îmi exprim dezacordul cu asemenea abordare în raport cu Consiliul, or noi aici suntem 12 membri responsabili pe acest domeniu și indiferent dacă aceste modificări sunt pozitive, bune, nu sunt bune, sunt cu dedicație sau fără, eu consider că fiecare din aceste propuneri urma a fi discutată cu CSM ori public, cu atât mai mult că noi pe chestii mult mai minore respectăm o anumită procedură, consultăm judecătorii și este regretabil că puterea legislativă, într-un fel, a desconsiderat acest lucru, or prin Constituție noi trebuie să colaborăm și eu cred că o asemena abordare ar fi fost o colaborare pentru puteri, și mi-aș dori ca pentru viitor asemena lucruri să nu se întâmple”, a declarat Aliona Miron, la început de ședință.